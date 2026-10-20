Bő ötven év alatt a Föld vadvilágának közel háromnegyede tűnt el – Megállítható a folyamat?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A biológiai sokféleség drámai csökkenése nemcsak a természetes ökoszisztémákat, hanem az emberi egészséget, az élelmezésbiztonságot és a gazdaság hosszú távú stabilitását is veszélyezteti. A WWF legfrissebb Élő Bolygó Jelentése szerint 1970 és 2022 között a megfigyelt vadon élő állatpopulációk átlagos egyedszáma 73 százalékkal esett vissza, miközben a természetvédelmi sikerek azt is bizonyítják, hogy megfelelő intézkedésekkel megállítható, sőt visszafordítható a pusztulás. Az ENSZ héten megkezdődött, október 30-ig tartó jereváni biodiverzitási konferenciáján első alkalommal értékelik átfogóan, hogyan halad a világ a 2030-ra kitűzött természetvédelmi célok teljesítésével. A felülvizsgálat szerint a nemzetközi elkötelezettség ellenére a végrehajtás túl lassú és egyenetlen, a finanszírozásban pedig évi 700 milliárd dolláros hiányt kellene áthidalni. A szakértők ezért a természetvédelem gazdaságpolitikai integrációját, a káros támogatások reformját, a beruházások ösztönzését és a nemzetközi együttműködés erősítését sürgetik.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A biológiai sokféleség csökkenése napjaink egyik legsúlyosabb globális válsága, amely közvetlen fenyegetést jelent az emberi civilizáció alapjaira és a Föld egyensúlyára. Az élővilág sokszínűsége a természet immunrendszereként működik: minél inkább degradáljuk és romboljuk a természetes ökoszisztémákat, annál inkább gyengül az a védelmi háló, amely az emberiség számára is elengedhetetlen. Ennek a pusztulási folyamatnak a mértékét és ütemét már évtizedek óta pontosan mérik és dokumentálják a szakemberek.

A természet állapotának egyik átfogó globális látlelete a WWF által közzétett Élő Bolygó Jelentés (Living Planet Report). A kiadvány idei, 16. kiadása tudományos alapossággal tekinti át a Föld biológiai állapotát, és az Élő Bolygó Index segítségével szorosan nyomon követi a gerinces fajok populációinak alakulását. A 2026-os jelentés adatai drámai valóságra mutatnak rá:

a megfigyelt vadon élő állatpopulációk átlagos egyedszáma megdöbbentő mértékben, mintegy 73%-kal csökkent 1970 és 2022 között.

Ugyanakkor Kirsten Schuijt, a WWF International igazgatója hangsúlyozza, hogy a folyamat nem elkerülhetetlen, és a teljes pusztulás nem eleve elrendeltetett. A jelentés számtalan konkrét példával szemlélteti, hogy

a természet képes a regenerációra, amennyiben megkapja a megfelelő védelmet és időt.

Számos faj populációja stabilizálódott vagy örömteli növekedésnek indult az elmúlt időszakban. Az olyan fajok sikertörténetei, mint a tigrisek, az atlanti- és csendes-óceáni kékúszójú tonhalak, a dél-afrikai elefántok vagy a közönséges levesteknősök jól mutatják, hogy a hosszú évekig zajló, kitartó és nemzetközileg összehangolt természetvédelmi erőfeszítések valódi eredményeket képesek felmutatni.

Sokan mégis hajlamosak arra, hogy ezeket a természetvédelmi sikereket és problémákat távoli, absztrakt ügyként kezeljék, azt gondolva, hogy a ragadozók vagy távoli fajok sorsa nem befolyásolja a mindennapi életünket. A vadon élő állatoknak és a csúcsragadozóknak azonban nem csupán eszmei értékük van, és nem önmagukért léteznek a globális ökoszisztémában. Eltűnésük közvetlen és súlyos hatással is lehet akár az emberi egészségre.

Megfigyelték például, hogy a mérsékelt övi erdők irtása miatt a természetes ragadozók, mint a rókák és a baglyok, elszakadnak élőhelyeiktől és eltűnnek. Ennek következtében a fehérlábú egerek populációja ellenőrizetlenül elszaporodik. Mivel ezek az egerek a Lyme-kórt okozó baktériumok fő hordozói, a megnövekedett egérpopulációból sokkal több kullancs szív vért, amelyek azután az embert megfertőzve Lyme-kórt okoznak. Így vezet egyetlen ragadozó faj eltűnése egy erdőből közvetlenül az emberi megbetegedések terjedéséhez. Ahogyan azt Anne Sverdrup-Thygeson nemzetközileg elismert kutató „Az élet szövete” című könyvében is bemutatja, a természetben minden mindennel összefügg, és bárhol avatkozunk be a rendszerbe, annak kaszkádszerű hatásai óriási távolságokban is érezhetővé válnak.

Jereváni csúcs

Ezekre a rendszerszintű kihívásokra és globális feladatokra reagálva rendezik meg október 19. és 30. között az örményországi Jerevánban az ENSZ Biodiverzitási Konferenciáját, a vonatkozó egyezmény részes feleinek 17. találkozóját (COP17). A konferencián első alkalommal értékelik majd átfogóan a 2022-ben elfogadott, mérföldkőnek számító Kunming–Montreal Globális Biodiverzitási Keretrendszer 23 célkitűzésének megvalósítása felé tett kollektív haladást. A globális felülvizsgálat tervezete egyszerre számol be példátlan nemzetközi szerepvállalásról és aggasztó végrehajtási hiányosságokról.

A Keretrendszer célja a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és visszafordítása a közvetlen és közvetett okok kezelésével, támogatva a Biológiai Sokféleség Egyezmény három fő pillérét: a sokféleség megőrzését, fenntartható használatát, valamint a genetikai erőforrásokból származó előnyök igazságos megosztását.

A Kunming–Montreal Globális Biodiverzitási Keretrendszer példátlan mértékű globális elkötelezettséget váltott ki, és ösztönözte a cselekvést, az innovációt, az együttműködést és a tanulási tapasztalatokat mind a 23 célkitűzés területén. Azonban, ha a közös végrehajtás nem gyorsul fel jelentősen, a 2030-as célok és az eredeti küldetés nem valósulnak meg. Bár még túl korai a biológiai sokféleséggel kapcsolatos eredményekben bekövetkező változások észlelése, a jelenlegi lassú előrehaladás hosszú távú kockázatot jelent, mivel a 2030-as célok elérése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a világ a 2050-es célok és jövőkép felé vezető útra lépjen

Bár a tagállamok és más nem kormányzati szereplők intézkedéseket hoztak mind a 23 cél elérése érdekében, egyik cél esetében sem rajzolódik ki teljesen pozitív kép. A rendelkezésre álló adatok arra utalnak, hogy hiányosságok vannak a kollektív előrelépésben, és akadályok gátolják az előrehaladást. Hiányosság, hogy nem minden előírt célt vesznek komolyan, és az is, ha összeadjuk a tagállami szerepvállalásokat, akkor nem jön ki a globális cél.

A 2030-as célok elérését szolgáló intézkedések végrehajtása lassabb a szükségesnél és egyenetlen a különböző ökoszisztémák között (tengeri, part menti és belső szárazföldi vízi ökoszisztémák esetében hiányosságok mutatkoznak) a lefedettségben; valamint gyenge az átfogó kérdések megoldásában is.

A globális jelentésből több, a közös előrehaladással kapcsolatos kulcsüzenet kristályosodott ki. A Keretrendszer sikeres megvalósításához sürgősen pótolni kell a hiányosságokat, meg kell szüntetni az akadályokat, ami egy nagyon nehéz feladata lesz a jereváni csúcstalálkozónak.

A Keretrendszer mögött erős politikai akarat és elkötelezettség látszik, ugyanakkor jelentős eltérések vannak a nemzeti célok együttes hatálya és a Keretrendszer globális céljainak hatálya között.

A Keretrendszer elfogadása óta némi előrelépés történt a nemzeti és nemzetközi közpénzügyek terén, valamint a biológiai sokféleségre irányuló pozitív ösztönzők, a kapacitásépítés és a fejlesztés, a technológiatranszfer, továbbá a műszaki és tudományos együttműködés területén; ugyanakkor kevesebb előrelépésről számolnak be a magánfinanszírozás mobilizálása és nyomon követése, valamint a biológiai sokféleségre káros ösztönzők – többek között a támogatások – csökkentése terén. A felek arról számolnak be, hogy a megfelelő és időben rendelkezésre álló végrehajtási eszközökhöz való hozzáférés továbbra is akadályt jelent a Keretrendszer egészére kiterjedő végrehajtásban.

Bár az egyezmény számos részes fele számol be olyan intézkedésekről, amelyek célja a környezetvédelmi kormányzás megerősítése, a biológiai sokféleség és annak sokrétű értékei integrálásának előmozdítása, valamint a politikai koherencia javítása, az előrehaladás továbbra is egyenetlen és elégtelen. A Keretrendszer célkitűzései között szerepelnek a gazdaságfejlesztési tervekkel, az élelmiszer-rendszerekkel, az egészségüggyel, az infrastruktúrával, a kereskedelemmel, a fiskális politikával, a pénzügyekkel és egyéb nemzeti prioritásokkal kapcsolatos szempontok. A Keretrendszer összkormányzati szintű megközelítésének megvalósítása, a kompromisszumok elkerülése vagy minimalizálása, az átfedések csökkentése és a belföldi erőforrás-elosztás racionalizálása érdekében szükséges a biológiai sokféleség jobb integrálása és érvényesítése a kormányzat működésének egészében.

A Keretrendszer megvalósítása nem lehetséges a nemzeti kormányokon kívüli szereplők bevonása nélkül. A társadalom egészét figyelembe vevő megközelítés rendkívül hatékony, inkluzív és költséghatékony út lehet a végrehajtás megerősítéséhez. A különböző szereplőknek a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásai, valamint az, hogy ezek a szereplők mennyire függenek a biológiai sokféleségtől, továbbá az őslakos népek és a helyi közösségek, a nők, a fiatalok és más szereplők részvétele, jogai és erőforrásigényei; valamint az a hozzájárulás, amelyet a különböző szereplők nyújtanak vagy nyújthatnának a Keretrendszerhez, még nem tükröződik következetesen a tervezésben, a nyomon követésben és a jelentéstételben.

A globális összefogást négy átfogó, 2050-re kitűzött cél és egy 2030-as cselekvési csomag vezérli. A jereváni találkozó a végrehajtási időszak felénél ülésezik, és magában foglalja az Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 17. ülését, a Cartagenai Jegyzőkönyv 12. találkozóját, valamint a Nagojai Jegyzőkönyv 6. ülését.

A felülvizsgálat rámutat arra, hogy bár a Keretrendszer óriási politikai lendületet és innovációt hozott, a világ még mindig nem halad jó úton a 2030-as célok elérése felé.

A cselekvést nehezíti a hatalmas pénzügyi hiány is: a biológiai sokféleség finanszírozásának évi 700 milliárd dolláros hiányát kellene áthidalni.

Ennek érdekében a jereváni tárgyalások kiemelt témája lesz az erőforrás-mobilizációs stratégia áttekintése, a pénzügyi folyamatok átirányítása, valamint a természetre káros támogatások és ösztönzők reformja.

A szakpolitikai hiányosságok áthidalására és a hatékony döntéshozatal támogatására fogalmazta meg javaslatait a Stockholm Environment Institute (SEI). Az SEI kutatásai világosan rámutatnak arra, hogy a biodiverzitás védelme nem egy szűken értelmezett környezetvédelmi téma, hanem az élelmezésbiztonság, a vízellátás, a klímaalkalmazkodás és a hosszú távú társadalmi jóllét alapvető feltétele.

Egy brit kormányzati jelentés arra is figyelmeztetett, hogy az ökoszisztémák összeomlása fegyveres konfliktusokhoz és nemzetközi instabilitáshoz vezethet. Eeva Primmer, az SEI ügyvezető igazgatója és az IPBES (Biológiai Sokféleség és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Testület) elnökségi tagja kiemelte, hogy a fokozódó biodiverzitási és klímaválságok a társadalmi alaprendszerek törékenységén keresztül válnak még inkább nyilvánvalóvá.

Az SEI öt fő transzformatív ajánlást fogalmazott meg a COP17 résztvevői számára.

Az első ajánlás szerint az egyszeri akciók helyett a gyökeres rendszerszintű átalakulásokra kell összpontosítani. Az IPBES értékelése alapján az azonnali cselekvés 2030-ra 10 ezer milliárd dolláros üzleti lehetőséget és 395 millió új munkahelyet teremthetne világszerte.

A második ajánlás az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatcsökkentés és az ökoszisztéma-helyreállítás integrálását sürgeti.

A harmadik a biogazdaságban rejlő lehetőségek kiaknázása. A biogazdaság hatékony utat kínál a fenntartható földhasználati és klímacélok eléréséhez Afrikában, Ázsiában és Latin-Amerikában egyaránt.

A negyedik ajánlás új ösztönzők és üzleti modellek létrehozását szorgalmazza a biodiverzitási beruházásokhoz.

Ötödik ajánlásként az SEI a nemzetközi kereskedelem és a fogyasztás hatásainak kezelését emeli ki: javaslatuk lehetővé teszi a határokon átnyúló ellátási láncok és az erdőirtási kockázatok pontos feltérképezését, segítséget nyújtva a kormányoknak és a vállalkozásoknak a hatékony, célzott intézkedések meghozatalában.

A COP 17 hivatalos megkezdése előtt, október 16-án megrendezett „Leaders for Nature” csúcstalálkozó plenáris ülésének zárásaként elfogadták a „Jereváni Nyilatkozat – Cselekvés a természet érdekében” című dokumentumot. A nyilatkozat megerősíti a világ vezetőinek elkötelezettségét a biológiai sokféleség csökkenésének 2030-ig történő megállítása és visszafordítása, valamint a természettel harmóniában való életre vonatkozó globális jövőkép 2050-ig történő megvalósítása iránt.

Az elfogadott dokumentum kiemeli annak szükségességét, hogy növeljék a biológiai sokféleség megőrzésére szánt pénzügyi forrásokat; megvédjék és helyreállítsák az ökoszisztémákat; kihasználják a tudomány és az innovatív technológiák adta lehetőségeket; megerősítsék a nemzetközi együttműködést; valamint biztosítsák a fiatalok, a nők, az őslakos népek, a helyi közösségek és a társadalom minden rétegének teljes körű bevonását.

A nyilatkozat továbbá hangsúlyozza a Kunming–Montreal Globális Biológiai Sokféleség Keretrendszer végrehajtásában elért eredmények első globális felülvizsgálatának fontosságát, amely lehetőséget kínál a hiányosságok feltárására, az elszámoltathatóság erősítésére és a 2030-ra kitűzött 23 cél elérését célzó előrehaladás felgyorsítására. A jereváni nyilatkozat egyértelmű politikai üzenetet közvetít a nemzetközi közösség felé:

a természetvédelem nem várhat tovább, és a közös kötelezettségvállalásokat konkrét, kézzelfogható cselekvésekre kell váltani.

Az ENSZ-főtitkár is cselekvést sürget

António Guterres, az ENSZ év végén leköszönő főtitkára beszédében hangsúlyozta, hogy a biológiai sokféleség megőrzése területén vannak jó és rossz hírek is. „A Globális Biodiverzitási Keretrendszer világszerte cselekvésre ösztönzött. Az egyezmény részes feleinek közel 90%-a határozott meg nemzeti biodiverzitási célokat, ezenkívül több mint a felük kidolgozta saját nemzeti végrehajtási útitervét.

2022 óta további 1,3 millió négyzetkilométer szárazföld és 6 millió négyzetkilométer óceán került hivatalos védelem alá

- mutatott rá Guterres.

Az ENSZ főtitkára azonban azt is kiemelte, hogy az előrehaladás egyenetlen és túlságosan lassú.

Még ha a jelenlegi nemzeti kötelezettségvállalásokat teljesítik is, 2030-ra a szárazföldi ökoszisztémák csupán 26%-a, a tengeri ökoszisztémák pedig mindössze 12%-a lenne védelem alatt.

Ez messze elmarad a montreali ígérettől, amely szerint 2030-ra a szárazföld és a tengerek 30%-át védelem alá kell helyezni” - hangsúlyozta Guterres.

Costa Rica, a jó példa

Vannak kitűnő, évtizedek óta követendő példák, mint pl. Costa Rica esete. Egy kitűnő helyi program keretében a földtulajdonosok közvetlen kifizetéseket kapnak a földjeik által nyújtott környezeti szolgáltatásokért, amikor fenntartható földhasználati és erdőgazdálkodási technikákat alkalmaznak. A programot Costa Rica üzemanyagadója és vízdíja, valamint saját kezdeményezései, például a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó tanúsítványok, a szén-dioxid-kibocsátási kvóták, valamint az állami és a magánszektorral kötött stratégiai szövetségek finanszírozzák.

Costa Rica az egyetlen trópusi ország, amely megfordította az erdőirtást. Az erdőborítottság a korábbi 20%-ról mára több mint 50%-ra nőtt, miközben az ország az ökoturizmus globális fellegvára lett.

Kolumbia 2024–2030 közötti időszakra szóló biológiai sokféleség cselekvési terve a Keretrendszert hat nemzeti célkitűzésre és 191 intézkedésre bontja le. A terv kidolgozása a kormányzati szervek közötti együttműködés keretében történt, beleértve a mezőgazdasági, kereskedelmi, bányászati, közlekedési, egészségügyi, oktatási és lakásügyi szektorokat, valamint regionális konzultációk és biológiai sokféleségre vonatkozó megállapodások alapján.

A terv összekapcsolja a biológiai sokféleséget a részvételi területi tervezéssel, a fenntartható és regeneratív termeléssel, valamint a biológiai sokféleségre épülő gazdasággal. Megmutatja, hogy egy nemzeti biológiai sokféleség cselekvési terv hogyan szolgálhat alapul a kormányzati szervek közötti koordinációhoz, ahelyett, hogy csupán egy önálló környezetvédelmi dokumentum maradna.

2022-ben Franciaország létrehozta az Ökológiai Tervezés Főtitkárságot (SGPE) a miniszterelnök alá tartozó szervként, amelynek feladata a biológiai sokféleségre, az éghajlatra, az energiára és a körforgásos gazdaságra vonatkozó stratégiák kormányzati szintű összehangolása. A főtitkárság támogatja a végrehajtást, nyomon követi az előrehaladást, és elősegíti a környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi prioritások közötti összhangot. Ez a példa jól illusztrálja, milyen fontos szerepet játszik a központi hivatal abban, hogy a különböző a minisztériumokat közös célok érdekében összefogja.

Vannak rossz példák, mint a Fülöp-szigetek csak papíron létező biodiverzitási projektjei, amelyek az érdekelt felek kihagyása következtében maradtak csak a papírokon megtervezve.

Ugyanakkor a tagállamok általában jelentős erőfeszítéseket tettek a nemzeti nyomon követési és tudáskezelési rendszerek fejlesztése érdekében, beleértve a hagyományos tudást is. De egyben jelentős hiányosságok tapasztalhatók az adatok rendelkezésre állása, az adatmegosztás, a megfelelő és a gyakorlatban alkalmazható mutatók, valamint a meglévő infrastruktúra és műszaki kapacitás terén.

A Fülöp-szigetek és Costa Rica kontrasztja rávilágít arra, hogy a Keretrendszer megvalósítása nem mérhető pusztán a védett területek hektárjaiban („papírparkok”). Valódi előrehaladás csak úgy érhető el, ha a biológiai sokféleséget integrálják a nemzeti adópolitikába, miközben a helyi közösségeket és az őslakos népeket a folyamat egyenrangú, anyagilag is elismert partnereivé teszik. Ráadásul van jó példa is a Fülöp-szigeteken, amikor a helyi halászközösség védi a mangroveerdőket kormányzati támogatással karöltve.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images