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Bóna Szabolcs szívesen befizetné a vagyonadót, ha érintett lesz
Gazdaság

Bóna Szabolcs szívesen befizetné a vagyonadót, ha érintett lesz

agrarszektor.hu
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Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszter bejelentette a gazdákat ösztönző új vízprémium bevezetését, valamint tisztázta az agráriumot érintő vagyonadó részleteit. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a 2026-os történelmi aszály és a piaci válság miatt a hazai mezőgazdaság idén mintegy 800 milliárd forintos veszteséggel néz szembe. Ennek enyhítésére rendkívüli előlegkifizetések indultak, míg hosszú távon egy új, átfogó agrárstratégia és a technológiai modernizáció jelenthet megoldást - jelentette az Agrárszektor.
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Jövő nyárra már láthatók lesznek annak a négyéves, 400 ezer hektárt célzó vízmegtartási programnak az első eredményei, amelynek keretében bevezetik a vízprémiumot

mondta el Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter az Agrárszektornak adott interjújában. Hozzátette: ez az új juttatás azokat a gazdálkodókat jutalmazza anyagilag, akik a csapadékot nem elvezetik a földjeikről, hanem a lehetőségekhez mérten minél tovább helyben tartják. A térinformatikai rendszerrel is támogatott kezdeményezés komoly beruházásokat igényel, hiszen a hazai csatornahálózatot a vízelvezetés helyett vízmegtartásra kell átalakítani. Az egyszerűbb beavatkozásokkal és a csatornák folyamatos vízellátásával az állam már megindította a munkát, amelybe a megfelelő eszközállománnyal rendelkező gazdákat is bevonják.

A gazdasági intézkedések kapcsán a miniszter kitért a sokat bírált élelmiszer-árrésstop kivezetésére is. Erre azért volt elengedhetetlenül szükség, mert a korábbi rendszer a multinacionális láncokhoz terelte a vásárlókat, kiszorítva a magyar termékeket a polcokról. Bár a zöldségek, gyümölcsök és egészséges élelmiszerek régóta várt áfacsökkentése a szűkös költségvetési mozgástér és a nyugdíjak védelme miatt egyelőre várat magára, a vagyonadó kérdése Bóna Szabolcs szerint kevesebb problémát okoz majd, mint ahogy azt sokan várják. Az egymilliárd forint feletti vagyonra vonatkozó teher az agrárszereplők kevesebb mint egy százalékát – legfeljebb ezer céget és félezer egyéni gazdálkodót – érinti majd, mivel a hitellel terhelt vagyonok nagyrészt mentesülnek a jelentősebb fizetési kötelezettség alól. A miniszter hangsúlyozta:

Amennyiben ő is vagyonadó-kötelezett lesz, szívesen fizeti be majd a közterhet.

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A jövőbe mutató tervek mellett azonban az ágazatnak egy rendkívül súlyos jelenlegi helyzettel kell megküzdenie. A hazai agrárium a nehéz gazdasági környezet és az idén tapasztalt, eddig példa nélküli 2026-os aszály miatt

várhatóan 800 milliárd forintos veszteséget könyvelhet el, amit tisztán támogatásokból lehetetlen fedezni

- mondta a miniszter ma egy szakmai rendezvényen. A klímaváltozás hatására a kukoricatermesztés északi határa eltolódott, idén már Lengyelország lett az Európai Unió második legnagyobb termelője. Ezzel szemben a magyar kukorica vetésterülete és hozama drasztikusan visszaesett: a várható mindössze 1,6 millió tonnás termés miatt az ország importra szorul, ráadásul a hazai betakarított mennyiség 20-30 százalékánál mikotoxin-fertőzöttség is felmerült. A versenyképesség megőrzése érdekében teljesen újra kell gondolni a hazai tömegtakarmány-ellátást.

Különösen drámai a helyzet a tejágazatban, amelynek szereplői már tíz hónapja önköltség alatt kénytelenek értékesíteni a termékeiket.

A rendkívül drága energia, a munkaerőhiány, a magas takarmányárak és az elmaradt technológiai fejlesztések mind rontják az iparág túlélési esélyeit. A kormány a likviditási problémák enyhítésére jelentősen felgyorsította a támogatási előlegek kifizetését: eddig több mint 200 milliárd forintot folyósítottak, és év végéig szeretnék elérni a 400 milliárdos kifizetési keretet. Mivel ez nem jelent többletforrást, a magyar állam uniós szinten is szorgalmazza a támogatási keretek kibővítését.

A válságból való kilábaláshoz Bóna Szabolcs szerint elengedhetetlen a széles körű ágazati összefogás, a piacszabályozás, valamint egy piaci etikai kódex elfogadása. Hosszú távon az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium új stratégiája mutathat irányt, amely a magasabb hozzáadott értékű termékek előállítására, a technológiai modernizációra, a szakképzett munkaerő biztosítására, valamint a jelentős uniós forrásokat igénylő energiahatékonyság javítására fókuszál.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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