Döntött a jegybank, hamarosan megszólal Varga Mihály

A Monetáris Tanács ezután is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, a szeptemberi döntés értelmében az új inflációs cél 2,5%, ami 2028-tól lép hatályba, de a monetáris politikai időhorizontján van, ezért

a mai döntés már ezt is figyelembe vette.

Az energiaárak magas szintje, az emelkedő hozamkörnyezet, illetve a világgazdasági és pénzügyi kilátásokat övező bizonytalanság óvatosságot indokol - mondja Varga Mihály. Emellett a jegybank kiemelten követi a kormányzati intézkedéseket, illetve azok piaci fogadtatását.