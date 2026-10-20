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Döntött a jegybank, hamarosan megszólal Varga Mihály
Gazdaság

Döntött a jegybank, hamarosan megszólal Varga Mihály

Portfolio
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Az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta kedden az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés hátteréről délután érkezik a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök.
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Már az alacsonyabb céllal számolnak

A Monetáris Tanács ezután is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, a szeptemberi döntés értelmében az új inflációs cél 2,5%, ami 2028-tól lép hatályba, de a monetáris politikai időhorizontján van, ezért

a mai döntés már ezt is figyelembe vette.

Az energiaárak magas szintje, az emelkedő hozamkörnyezet, illetve a világgazdasági és pénzügyi kilátásokat övező bizonytalanság óvatosságot indokol - mondja Varga Mihály. Emellett a jegybank kiemelten követi a kormányzati intézkedéseket, illetve azok piaci fogadtatását.

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Döntött a jegybank, hamarosan megszólal Varga Mihály

A nyári három hónapos mini kamatcsökkentési ciklus után már szeptemberben megállt a további lazítással az MNB, a jelek szerint az októberi ülés hangulatát is a kivárás jellemezhette. A kedvezően alakuló hazai inflációs fejlemények mellett a tartósan magas világpiaci energiaárak és a geopolitikai konfliktusok ugyanis egyelőre keresztülhúzzák a kamat csökkentését.

A mai sajtótájékoztató legfontosabb kérdése az lehet, hogyan értékeli az MNB az elmúlt hetekben beérkezett adatokat a további lazítás fényében. Amennyiben a nemzetközi piaci hangulat kedvező irányba változik és a magyar eszközök kockázati felára ismét mérséklődik, akkor

novemberben vagy decemberben a szakértők egy része szerint még beleférhet egy kamatvágás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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