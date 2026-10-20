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Fontos részletek jöttek a 2027-es adócsomagról, megadóztatja a kormány az akkumulátor-ipart
Gazdaság

Fontos részletek jöttek a 2027-es adócsomagról, megadóztatja a kormány az akkumulátor-ipart

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Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatóján kiderültek nagyon fontos részletek a céges adózásban tervezett változtatásokról.

Érdekes részletként elhangzot, hogy a kormány a nagy táraságokra (500 millió euró feletti árbevétellel rendelkező cégek esetén) emeli a társasági adó kulcsát, a globális minimumadónak megfelelő szabályrendszer mentén haladnak. Az effektív adókulcs 11,25% körül lesz a nagyob cégek esetében - mondta Kármán András pénzügyminiszter.

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A prezentációból az is kiderült, hogy a levegőterhelési díj kiterjesztése valósul meg további szennyező anyagokra,

különös tekintettel az akkumulátoripai kibocsátásokra.

társasági adó
Részlet Kármán András október 20-i prezentációjából. Forrás: Portfolio

Címlapkép: Kármán András pénzügyminiszter sajtótájékoztatót tart a 2027-es költségvetésről a Pénzügyminisztériumban 2026. október 20-án. Forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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