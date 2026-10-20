Három és fél éve nem láttak ilyet a németek

Németországban három és fél éves csúcsra ugrottak a termelői árak szeptemberben, amit elsősorban a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak hajtottak – közölte kedden a német szövetségi statisztikai hivatal.

A termelői árak éves szinten 6,7 százalékkal emelkedtek, ami jelentősen felülmúlta a Reuters elemzői konszenzusában szereplő 6,2 százalékos várakozást. A friss adat 2023 márciusa óta a legmagasabb érték, és érdemi gyorsulást mutat az augusztusi 4,6 százalékos dráguláshoz képest.

Havi alapon a termelői árak 1,9 százalékkal nőttek.

Az áremelkedés fő hajtóereje az energiaárak 14,9 százalékos éves alapú drágulása volt, míg a félkész termékek ára 6,4 százalékkal emelkedett.

A termelői árak a termékek gyári kapuárait mérik, mielőtt azok a nagy- és kiskereskedőkhöz kerülnének, ezért a jövőbeli infláció fontos előremutató jelzőszámának számítanak. Alexander Krueger, a Bank Bethmann HAL vezető közgazdásza szerint termelői szinten továbbra is jelentős az árnyomás, az éves ráta pedig várhatóan megközelíti majd a 10 százalékot, ami előbb-utóbb a fogyasztói árakba is begyűrűzik.

Forrás: Reuters