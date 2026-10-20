Házkutatást tartott a NAV a Rákay Philip filmjéhez kötődő büntetőeljárásban

A közlemény szerint a házkutatást és lefoglalást, valamint a szemlét a hatóság a költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás keretében rendelte el és folytatta le tárgyi, okirati bizonyítékok és bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében.
A Nemzeti Filmintézet a házkutatás és lefoglalás, valamint a szemle során mindenben együttműködött a hatósággal – hangsúlyozták.
A NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága az NFI budapesti székhelyén tartott házkutatást és lefoglalást elrendelő határozata szerint
a kutatás célja a 'Most vagy soha!' című filmalkotás - különösen a pályázatok vagy kormányhatározatok alapján - igénybe vett támogatások igényléséhez, odaítéléséhez, folyósításához, elszámolásához és az elszámolás ellenőrzéséhez, valamint a játékfilm megvalósításához kötődő iratok, adatok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása.
Az intézkedés kiterjedt a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában álló, a határozatban helyrajzi számmal, fóti fióktelepként azonosított ingatlan adásvételével kapcsolatos dokumentumok, továbbá a Most vagy soha! című játékfilmmel kapcsolatos, a területet érintő beruházásokra vonatkozó adatok, iratok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatására és lefoglalására.
A NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága ezzel egyidőben az NFI fóti fióktelepén szemlét tartott. A szemlét elrendelő határozat szerint annak célja
"a fenti területen található épületek, felépítmények, helyiségek, filmforgatáshoz kapcsolódó infrastruktúrák vizsgálata, azokról fényképfelvételek készítése".
A 2024-es Most vagy soha! című filmre adott állami támogatás felhasználása kapcsán a NAV szeptember 24-én rendelt el nyomozást költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt. A film az 1848. március 15-i eseményeket dolgozta fel fikciós elemekkel, és a Telex szeptemberi cikke szerint eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki.
A film rendezője Lóth Balázs, forgatókönyvírói Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk. Producerei: Fülöp Péter, Csincsi Zoltán, Kriskó László és Rákay Philip – közölte korábban az NFI.
Összesen körülbelül 164 ezer jegyet adtak el rá a mozikban, a kritikusok negatívan fogadták, az IMDB felhasználói tízből mindössze 2,3 csillagos értékelést adtak a filmnek 17 ezer szavazat alapján.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
A harmadik halálos áldozatot szedte a fertőző kór Amerikában, amire már van 60 éve oltás
Nagyon terjed a veszélyes betegség.
Japán anyagmintát hozna a Mars legnagyobb holdjáról, a Phoboszról
A minta a Mars holdjainak eredetét tisztázhatja, és akár marsi szemcséket is rejthet.
Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.
Megszólalt a Költségvetési Tanács elnöke: támogatja a kormány egyik legfőbb gazdasági intézkedését
Felhívta a figyelmet az adósságcsökkentés fontosságára.
Az izraeli elnökkel tárgyalt Magyar Péter
A miniszterelnök elfogadta a meghívást Izraelbe.
Bő ötven év alatt a Föld vadvilágának közel háromnegyede tűnt el – Megállítható a folyamat?
Összeült az ENSZ biodiverzitási konferenciája.
Kiverte a biztosítékot a vitatott szoftvercég felbukkanása az etikus befektetési alapban – Lépéskényszerben a vagyonkezelő óriás
Nagy balhét eredményezett a technikai váltás.
Házkutatást tartott a NAV a Rákay Philip filmjéhez kötődő büntetőeljárásban
Két helyszínen is lecsaptak a nyomozók.
Wekerle Plusz hitel - ezekre a kérdésekre még nincs válasz
Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Ba
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.