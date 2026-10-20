Házkutatást tartott a NAV a Rákay Philip filmjéhez kötődő büntetőeljárásban

Házkutatást és lefoglalást tartott kedden a NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága a Nemzeti Filmintézet (NFI) budapesti székhelyén és szemlét tartott az NFI fóti telephelyén a 'Most vagy soha!' című filmmel kapcsolatos nyomozás részeként – közölte az NFI az MTI-vel.

A közlemény szerint a házkutatást és lefoglalást, valamint a szemlét a hatóság a költségvetési csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás keretében rendelte el és folytatta le tárgyi, okirati bizonyítékok és bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében.

A Nemzeti Filmintézet a házkutatás és lefoglalás, valamint a szemle során mindenben együttműködött a hatósággal – hangsúlyozták.

A NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága az NFI budapesti székhelyén tartott házkutatást és lefoglalást elrendelő határozata szerint

a kutatás célja a 'Most vagy soha!' című filmalkotás - különösen a pályázatok vagy kormányhatározatok alapján - igénybe vett támogatások igényléséhez, odaítéléséhez, folyósításához, elszámolásához és az elszámolás ellenőrzéséhez, valamint a játékfilm megvalósításához kötődő iratok, adatok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása.

Az intézkedés kiterjedt a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. tulajdonában álló, a határozatban helyrajzi számmal, fóti fióktelepként azonosított ingatlan adásvételével kapcsolatos dokumentumok, továbbá a Most vagy soha! című játékfilmmel kapcsolatos, a területet érintő beruházásokra vonatkozó adatok, iratok és egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatására és lefoglalására.

A NAV Közép-Magyarországi Bűnügyi Igazgatósága ezzel egyidőben az NFI fóti fióktelepén szemlét tartott. A szemlét elrendelő határozat szerint annak célja

"a fenti területen található épületek, felépítmények, helyiségek, filmforgatáshoz kapcsolódó infrastruktúrák vizsgálata, azokról fényképfelvételek készítése".

A 2024-es Most vagy soha! című filmre adott állami támogatás felhasználása kapcsán a NAV szeptember 24-én rendelt el nyomozást költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt. A film az 1848. március 15-i eseményeket dolgozta fel fikciós elemekkel, és a Telex szeptemberi cikke szerint eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki.

A film rendezője Lóth Balázs, forgatókönyvírói Kis-Szabó Márk, Rákay Philip és Szente Vajk. Producerei: Fülöp Péter, Csincsi Zoltán, Kriskó László és Rákay Philip – közölte korábban az NFI.

Összesen körülbelül 164 ezer jegyet adtak el rá a mozikban, a kritikusok negatívan fogadták, az IMDB felhasználói tízből mindössze 2,3 csillagos értékelést adtak a filmnek 17 ezer szavazat alapján.

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