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Gazdaság

IMF: Régiónk Európa növekedési motorja maradhat, de modellváltásra van szükség

Portfolio
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Az elmúlt két évtizedben Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa az uniós gazdasági növekedés egyik legfontosabb hajtóereje volt: miközben a régió az EU gazdasági súlyának mintegy 15 százalékát adja, a növekedéshez körülbelül 30 százalékkal járult hozzá. Carlos Mulas Granados, a Nemzetközi Valutaalap regionális képviselője szerint azonban az eddigi, olcsó munkaerőre és energiára épülő modell a határaihoz érkezett, ezért a régiónak az innováció, a magasabb hozzáadott érték és a termelékenység felé kell elmozdulnia.

Carlos Mulas Granados, a Nemzetközi Valutaalap regionális képviselője a Budapest Economic Forum idején állt a Portfolio rendelkezésére, és elmondta, hogy a régió felzárkózása az elmúlt évtizedek egyik gazdasági sikertörténete: az egy főre jutó jövedelem az uniós átlag 50 százalékáról nagyjából 75 százalékára emelkedett.

Carlos Mulas Granados
Nemzetközi Valutaalap (IMF), Közép-, Kelet- és Délkelet Európáért Felelős Regionális Képviselője
Carlos Mulas-Granados az IMF Közép-, Kelet- és Délkelet-Európáért felelős regionális rezidens képviselője. Ezt megelőzően az IMF Stratégiai Egységének igazgatóhelyetteseként dolgozott, és a G20-ak ülé
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Ugyanakkor a növekedési modell kifulladóban van, ezért a további béremelkedés és konvergencia csak akkor lehet fenntartható, ha azt termelékenységnövekedés, innováció és versenyképességi javulás kíséri.

Az IMF szerint

a régió számára az uniós források, a zöld átállás, az energiabiztonság, a védelmi beruházások és az egységes piac mélyítése jelenthetik a következő növekedési lehetőségeket.

A szakértő ezen túl szót ejtett még:

  • A régió eddigi felzárkózási modelljének korlátairól.
  • A bérek, a termelékenység és a versenyképesség kapcsolatáról.
  • Az uniós források és az új pénzügyi keret lehetőségeiről.
  • Az energiaátállás, a geopolitikai kockázatok és a védelmi beruházások gazdasági szerepéről.

Címlapkép forrása: Portfolio

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