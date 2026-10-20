IMF: Régiónk Európa növekedési motorja maradhat, de modellváltásra van szükség

Carlos Mulas Granados, a Nemzetközi Valutaalap regionális képviselője a Budapest Economic Forum idején állt a Portfolio rendelkezésére, és elmondta, hogy a régió felzárkózása az elmúlt évtizedek egyik gazdasági sikertörténete: az egy főre jutó jövedelem az uniós átlag 50 százalékáról nagyjából 75 százalékára emelkedett.

Carlos Mulas Granados Nemzetközi Valutaalap (IMF), Közép-, Kelet- és Délkelet Európáért Felelős Regionális Képviselője Carlos Mulas-Granados az IMF Közép-, Kelet- és Délkelet-Európáért felelős regionális rezidens képviselője. Ezt megelőzően az IMF Stratégiai Egységének igazgatóhelyetteseként dolgozott, és a G20-ak ülé … Tovább

Ugyanakkor a növekedési modell kifulladóban van, ezért a további béremelkedés és konvergencia csak akkor lehet fenntartható, ha azt termelékenységnövekedés, innováció és versenyképességi javulás kíséri.

Az IMF szerint

a régió számára az uniós források, a zöld átállás, az energiabiztonság, a védelmi beruházások és az egységes piac mélyítése jelenthetik a következő növekedési lehetőségeket.

A szakértő ezen túl szót ejtett még:

A régió eddigi felzárkózási modelljének korlátairól.

A bérek, a termelékenység és a versenyképesség kapcsolatáról.

Az uniós források és az új pénzügyi keret lehetőségeiről.

Az energiaátállás, a geopolitikai kockázatok és a védelmi beruházások gazdasági szerepéről.

Címlapkép forrása: Portfolio