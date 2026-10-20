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Itt az MNB kamatdöntése!
Gazdaság

Itt az MNB kamatdöntése!

Portfolio
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Keddi ülésén 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amivel nem okoztak csalódást a szakértőknek. A jegybank számára a következő hetek fejleményei lehetnek meghatározók abból a szempontból, beleférhet-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, így most kiemelten figyelik a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően nem nyúlt az 5,5%-os alapkamathoz kedden a Monetáris Tanács. Az MNB döntéshozói a nyári mini lazítási ciklus után már szeptemberben megálltak, a jelek szerint ez a kivárás jellemezhette az októberi ülést is.

A hazai inflációs körülmények mellett akár lenne is tér a további kamatcsökkentésre, hiszen a szeptemberi 1,6%-os áremelkedési ütem még mindig elmarad az MNB céljától. Ugyanakkor a nemzetközi környezet a nyár végén-ősz elején kedvezőtlenre fordult, amiben azóta sem látszik elmozdulás. A tartósan magas energiaárak inflációs kockázatot jelentenek, amire a nagy jegybankok sorra kamatemeléssel reagáltak. Emellett a geopolitikai és globális kötvénypiaci feszültség növeli a kockázati prémiumokat, ezzel pedig a pénzügyi stabilitás fenntartása is nagyobb kihívást jelent. Amíg ez a helyzet nem javul, addig indokolt lehet a Monetáris Tanács óvatossága.

A másik bizonytalansági tényezőt a kormány költségvetési tervei jelentették az elmúlt hónapokban. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn mutatta be a 2027-es költségvetést, azonban még nem minden részlet ismert, így a piac sem reagált érdemben. Ezzel a jegybank számára is maradhattak még nyitott kérdések.

A következő hónapok legnagyobb kérdése az lehet, hogy

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az idén még hátralévő két ülésen beleférhet-e a kamat csökkentése.

Egy hónapja az MNB azt hangsúlyozta, hogy hónapról hónapra adatvezérelten döntenek, ami akár további lazítást is jelenthet. Ehhez az kellene, hogy a nemzetközi geopolitikai helyzet kedvező irányba változzon az energiaárak csökkenését magával hozva, illetve a magyar eszközök kockázati felárai tovább csökkenjenek egy hitelesnek tekintett költségvetési és euróbevezetési pálya következtében.

A mai döntést követően szokás szerint délután három órakor jelenik meg az MNB közleménye az indoklással, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, az MNB elnöke is. A Portfolio délután folyamatosan beszámol az újabb fejleményekről és az esetleges piaci reakciókról.

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