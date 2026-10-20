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Kapitány István bejelentette, mennyibe fog kerülni a rezsicsökkentés jövőre
Gazdaság

Kapitány István bejelentette, mennyibe fog kerülni a rezsicsökkentés jövőre

Portfolio
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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forint jut a rezsicsökkentés fenntartására. Ez nagyjából harmadával több, mint az idei, már egyszer megemelt keret.

A 2027-es igazságosságra és fejlődésre épülő költségvetésben 1165 milliárd forintot biztosítunk a rezsicsökkentés fenntartására

– mondta a miniszter.

A 2026-os központi költségvetésben a Lakossági Rezsivédelmi Alap eredeti előirányzata 792,5 milliárd forint volt, amit később 871,5 milliárd forintra emeltek. A módosított előirányzat 57,6 százalékát, azaz 501,6 milliárd forintot használtak fel az első félévben.

Az 1165 milliárd forint tehát a 2026-ra módosított 871,5 milliárdos keretnél közel 300 milliárd forinttal, nagyjából harmadával több.

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A széles körű iparági kritika ellenére úgy tűnik, hogy a kormány változatlanul tartja fenn a rezsicsökkentést jövőre – ráadásul az idei, 2026-os keretnél jóval nagyobb összeggel. Fontos azonban, hogy az 1165 milliárd forint csak előirányzat, a tényleges költség a fogyasztástól és az energiaáraktól is függ, így kevesebb és több is lehet. Ezért különösen érdekes, hogy milyen áram- és gázárakat vettek alapul a keret meghatározásához – ezzel kapcsolatban megkerestük a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot, valamint a Pénzügyminisztériumot.

Délelőtt még nem volt szám.  A rezsicsökkentés finanszírozása már a mai kormányzati tájékoztatón is szóba került, ahol a 2027-es költségvetést mutatták be. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a rezsicsökkentés marad, és a 2027-es költségvetésben számoltak a magasabb világpiaci energiaárakkal, de az előirányzat összegéről akkor nem mondott részletet. A pénzügyminiszter emellett kiemelte, hogy a 2027-re tervezett -2,6 százalékos hiánycsökkentési „kosáron” belül az energiaárak emelkedése +0,5 százalékot tesz ki.

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Kapitány István bejelentette, mennyibe fog kerülni a rezsicsökkentés jövőre

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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