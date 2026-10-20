Kármán felfedte a bűvös számokat: rengeteg pénzt tesz a nyugdíjasok zsebébe a Tisza-kormány

A kormány keddi sajtótájékoztatóján Kármán András felsorolta, milyen intézkedéseket hajtanak végre 2027-től a nyugdíjasok helyzetének javításáért. "A nyugdíjasok az előző kormány alatt rendre hátrasorolódtak" – fogalmazott a pénzügyminiszter.
A Tisza Párt választási ígéreteinek valóra váltása szerinte a nyugdíjasok nagyon széles rétegén fog segíteni, különösen a legkisebb nyugdíjban részesülőkön.
A kormány 28 500 forintról 120 000 forintra emeli a minimálnyugdíjat, továbbá 120-146 ezer forint között is többsávos emelésre kerül sor, hogy ne torlódjanak össze a nyugdíjak – emlékeztetett Kármán András, és "jelentős felzárkóztatásnak" nevezte a rendkívüli emelést. Egyszeri 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátásait, jelentősen megnövelik az időskorúak járadékát, illetve 20%-kal emelkedik az árvaellátás legkisebb összege is. Egy nagyon összetett és széleskörű emelésről van szó, a legnehezebb helyzetű időskorú honfitársaink számára; több mint 700 ezer fő jár lényegesen jobban az intézkedésekkel – hangsúlyozta a pénzügyminiszter.
Ezzel még nem érnek véget a nyugdíjasok érdekében tett lépések, ugyanis a kormány megkezdi a választási programban megígért Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését – jelentette ki Kármán András. Ezt a juttatást 2030-ig négy lépésben fogják bevezetni, ennek első lépésére kerül sor 2027-ben. A havi 500 ezer forint alatti nyugdíjak mellé jár majd a juttatás, azaz a nyugdíjasok 97%-a, mintegy 2,2 millió fő részesülhet belőle.
- A teljes kifutás esetén a kártya évi 200 ezer forintot jelent majd a 250 ezer forintnál kisebb nyugdíjak mellé,
- a 250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé pedig évi 100 ezer forintot folyósítanának.
2027-ben ezeknek az összegeknek az egynegyedét fizeti ki a kormány,
azaz a nagyobbik összeg évi 50 ezer forint lesz, a kisebb összeg pedig évi 25 ezer forint.
|A Nyugdíjas SZÉP-kártya várható, 4 részletben történő felépítése 2027-2030 között
|Év
|250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé
|250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé
|2027.
|50 ezer Ft
|25 ezer Ft
|2028.
|100 ezer Ft
|50 ezer Ft
|2029.
|150 ezer Ft
|75 ezer Ft
|2030.
|200 ezer Ft
|100 ezer Ft
|Forrás: Portfolio
A miniszter azt is hangsúlyozta: a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj negyedrésze változatlanul megmarad.
Minden politikai riogatás ellenére ezekhez nem nyúlunk hozzá, megtartjuk őket a magyar nyugdíjrendszer stabil elemeként
– fogalmazott Kármán András. Ezeken felül fog járni a nyugdíj-felzárkóztatás és a Nyugdíjas SZÉP-kártya, ami azt eredményezi, hogy már 2027-ben jobban járnak a nyugdíjasok a Tisza-kormány intézkedéseivel, mint ahogyan a Fidesz-kormány 14. havi nyugdíjának további felépítése esetén járnának.
A sajtótájékoztatón bemutatott számok értelmében a Nyugdíjas SZÉP-kártya első negyedrésze 90 milliárd forintot, a csonka 14. havi nyugdíj megtartása 155 milliárd forintot, a kisnyugdíjakat érintő rendkívüli felzárkóztatás pedig évi 123 milliárd forintot, mindösszesen 368 milliárd forintot tesz a nyugdíjasok zsebébe, miközben a 14. havi nyugdíj "szimpla" továbbépítése két heti részletté csupán 310 milliárd forintos pluszjövedelmet eredményezne.
Az összegeken túl még jelentősebb különbség az új kormány és a korábbi kormány nyugdíjpolitikája között, hogy a Tisza-kormány határozottan a kisnyugdíjasok felé csoportosítja a jövedelmeket – gondoljunk csak a nyugdíj-felzárkóztatásra vagy az alacsonyabb jövedelműekre célzott Nyugdíjas SZÉP-kártyára, utóbbiból havi 500 ezer forint feletti nyugdíj esetén egyáltalán nem részesülnek a nyugdíjasok. Ezzel szemben a Fidesz-kormányok által megálmodott 13. és 14. havi nyugdíj kifejezetten a magasabb jövedelműekre célozza a pluszjuttatásokat: havi 100 ezer forintos nyugdíj mellé évi 100 ezer forintos 13. havi nyugdíjat és évi 25 ezer forintos 14. havi nyugdíjat fizettek, míg havi 500 ezer forint nyugdíj mellé évi 500 ezer forintos 13. havit és évi 125 ezer forintos 14. havit fizettek.
Arról, hogy várhatóan mekkora lesz a 2027. januári nyugdíjemelés, itt írtunk részletesen. A miniszterelnök hétfői költségvetési bejelentéseinek nyugdíjasokat érintő vetületeit itt dolgoztuk fel.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Attila
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