Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot

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Januártól várhatóan 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol. Az év eleji rendes nyugdíjemelés után a 120 ezer forint alatti nyugdíjakat automatikusan erre az összegre emelik, a 120 és 146 ezer forint közötti ellátások pedig egyszeri, lépcsőzetes emelést kapnak. A kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj egyheti részletét, 2027-ben pedig érkezik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részlete is. Az intézkedésekre összesen 449 milliárd forintot fordítanak – a Tisza Párt által korábban megígért bérkövető nyugdíjemelésnek azonban egyelőre nincs jele.

Jövő évre 2,4%-os gazdasági növekedéssel, valamint a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján 3%-os inflációs célszámmal dolgozik a kormány – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel a Kossuth Rádió műsorában.

A nyugdíjasok számára azért kulcsfontosságú ez az információ, mert az év eleji rendes nyugdíjemelés az infláció mértékéhez igazodik. Tegnap már gyanítani lehetett, hogy 3-3,1% körüli nyugdíjemelés várható, de Magyar Péter mostani bejelentése még inkább megerősítette:

januártól valószínűleg 3%-os inflációkövető emelésben részesülnek a nyugdíjasok.

A januári hónap abból a szempontból rendkívüli lesz, hogy a rendes nyugdíjemelést követően végrehajtják a 120 ezer forintra történő nyugdíj-felzárkóztatást, illetve a 120-146 ezer forint közti nyugdíjak egyszeri, lépcsőzetes emelését is. Akinek tehát a 3%-os emelést követően nem érné el a nyugdíja a 120 ezer forintot, neki 2027-től automatikusan 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíja. Arról, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjakat pontosan hogyan emelné a kormány, és ki mennyivel kaphat több pénzt jövő évtől, itt írtunk részletes elemzést.

A 150 ezer forint fölötti nyugdíjak esetében az alábbi táblázatban mutatjuk, ki mekkora emelésre számíthat.

A januári nyugdíjemelés várható hatása az egyes nyugdíjszinteken, 3%-os inflációkövető emelés esetén Nyugdíj összege 2026. decemberben Emelés havi összege Nyugdíj összege 2027. januárban 150 000 Ft 4 500 Ft 154 500 Ft 200 000 Ft 6 000 Ft 206 000 Ft 250 000 Ft 7 500 Ft 257 500 Ft 300 000 Ft 9 000 Ft 309 000 Ft 350 000 Ft 10 500 Ft 360 500 Ft 400 000 Ft 12 000 Ft 412 000 Ft 450 000 Ft 13 500 Ft 463 500 Ft 500 000 Ft 15 000 Ft 515 000 Ft 550 000 Ft 16 500 Ft 566 500 Ft 600 000 Ft 18 000 Ft 618 000 Ft 650 000 Ft 19 500 Ft 669 500 Ft 700 000 Ft 21 000 Ft 721 000 Ft 750 000 Ft 22 500 Ft 772 500 Ft Forrás: Portfolio

A jelenlegi átlagnyugdíj, 264 400 forint szintjén kb. 7900 forintos havi emelés várható, így az átlagnyugdíj 272 300 forintra nőhet; a mediánnyugdíj a mostani 232 800 forintról kb. 7000 forinttal, 239 800 forintra emelkedhet.

A 2027-es költségvetést ismertető hétfői beszédében Magyar Péter további intézkedéseket is bejelentett:

a kormány változatlan formában megtartja a 13. havi nyugdíjat,

a 2026-os év mintájára februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj 1 heti részletét is (de a 14. havi nyugdíj további felépítése nem várható),

is (de a 14. havi nyugdíj további felépítése nem várható), továbbá 2027-ben érkezik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részlete is, ez a 250 ezer forint alatti nyugdíjak esetében évi +50 ezer forintos, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjaknál évi +25 ezer forintos juttatást jelenthet.

A Portfolio várakozásai ezzel maximálisan beigazolódtak: múlt héten előrevetítettük, hogy változatlan formában megmaradhat a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze, de a 14. havi nyugdíj további felépítését valószínűleg nem tervezi a kormány.

A Nyugdíjas SZÉP-kártya várható, 4 részletben történő felépítése 2027-2030 között Év 250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé 250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé 2027. 50 ezer Ft 25 ezer Ft 2028. 100 ezer Ft 50 ezer Ft 2029. 150 ezer Ft 75 ezer Ft 2030. 200 ezer Ft 100 ezer Ft Forrás: Portfolio

A kormányfő tegnap azt is ismertette: az új, 120 ezer forintos minimálnyugdíjig, illetve 120-146 ezer forint közt alkalmazott nyugdíj-felzárkóztatásra 123 milliárd forintot, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára további 90 milliárd forintot fordít a kormány. A felzárkóztatásra, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára és az inflációkövető nyugdíjemelésre összesen 449 milliárd forintot költenek – ebből kiszámítható, hogy 236 milliárd forint lesz a rendes nyugdíjemelés hatása, ami szintén megerősíti a 3% körüli várható mértéket.

Érdekesség, hogy a Tisza Párt választási programjában egy olyan vállalás is szerepelt, hogy áttérnének a bérkövető nyugdíjemelésre:

Vállaljuk, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását

– fogalmazott a dokumentum. Ennek a tervezett váltásnak egyelőre nem mutatkoznak jelei, a 2027-es nyugdíjemelést változatlanul inflációkövető logikával fogják végrehajtani.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetvary Zsolt