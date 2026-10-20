Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot

Jövő évre 2,4%-os gazdasági növekedéssel, valamint a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján 3%-os inflációs célszámmal dolgozik a kormány – közölte Magyar Péter miniszterelnök kedd reggel a Kossuth Rádió műsorában.
A nyugdíjasok számára azért kulcsfontosságú ez az információ, mert az év eleji rendes nyugdíjemelés az infláció mértékéhez igazodik. Tegnap már gyanítani lehetett, hogy 3-3,1% körüli nyugdíjemelés várható, de Magyar Péter mostani bejelentése még inkább megerősítette:
januártól valószínűleg 3%-os inflációkövető emelésben részesülnek a nyugdíjasok.
A januári hónap abból a szempontból rendkívüli lesz, hogy a rendes nyugdíjemelést követően végrehajtják a 120 ezer forintra történő nyugdíj-felzárkóztatást, illetve a 120-146 ezer forint közti nyugdíjak egyszeri, lépcsőzetes emelését is. Akinek tehát a 3%-os emelést követően nem érné el a nyugdíja a 120 ezer forintot, neki 2027-től automatikusan 120 ezer forintra emelkedik a nyugdíja. Arról, hogy a 146 ezer forint alatti nyugdíjakat pontosan hogyan emelné a kormány, és ki mennyivel kaphat több pénzt jövő évtől, itt írtunk részletes elemzést.
A 150 ezer forint fölötti nyugdíjak esetében az alábbi táblázatban mutatjuk, ki mekkora emelésre számíthat.
|A januári nyugdíjemelés várható hatása az egyes nyugdíjszinteken, 3%-os inflációkövető emelés esetén
|Nyugdíj összege 2026. decemberben
|Emelés havi összege
|Nyugdíj összege 2027. januárban
|150 000 Ft
|4 500 Ft
|154 500 Ft
|200 000 Ft
|6 000 Ft
|206 000 Ft
|250 000 Ft
|7 500 Ft
|257 500 Ft
|300 000 Ft
|9 000 Ft
|309 000 Ft
|350 000 Ft
|10 500 Ft
|360 500 Ft
|400 000 Ft
|12 000 Ft
|412 000 Ft
|450 000 Ft
|13 500 Ft
|463 500 Ft
|500 000 Ft
|15 000 Ft
|515 000 Ft
|550 000 Ft
|16 500 Ft
|566 500 Ft
|600 000 Ft
|18 000 Ft
|618 000 Ft
|650 000 Ft
|19 500 Ft
|669 500 Ft
|700 000 Ft
|21 000 Ft
|721 000 Ft
|750 000 Ft
|22 500 Ft
|772 500 Ft
|Forrás: Portfolio
A jelenlegi átlagnyugdíj, 264 400 forint szintjén kb. 7900 forintos havi emelés várható, így az átlagnyugdíj 272 300 forintra nőhet; a mediánnyugdíj a mostani 232 800 forintról kb. 7000 forinttal, 239 800 forintra emelkedhet.
A 2027-es költségvetést ismertető hétfői beszédében Magyar Péter további intézkedéseket is bejelentett:
- a kormány változatlan formában megtartja a 13. havi nyugdíjat,
- a 2026-os év mintájára februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj 1 heti részletét is (de a 14. havi nyugdíj további felépítése nem várható),
- továbbá 2027-ben érkezik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részlete is, ez a 250 ezer forint alatti nyugdíjak esetében évi +50 ezer forintos, a 250-500 ezer forint közti nyugdíjaknál évi +25 ezer forintos juttatást jelenthet.
A Portfolio várakozásai ezzel maximálisan beigazolódtak: múlt héten előrevetítettük, hogy változatlan formában megmaradhat a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze, de a 14. havi nyugdíj további felépítését valószínűleg nem tervezi a kormány.
|A Nyugdíjas SZÉP-kártya várható, 4 részletben történő felépítése 2027-2030 között
|Év
|250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé
|250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé
|2027.
|50 ezer Ft
|25 ezer Ft
|2028.
|100 ezer Ft
|50 ezer Ft
|2029.
|150 ezer Ft
|75 ezer Ft
|2030.
|200 ezer Ft
|100 ezer Ft
|Forrás: Portfolio
A kormányfő tegnap azt is ismertette: az új, 120 ezer forintos minimálnyugdíjig, illetve 120-146 ezer forint közt alkalmazott nyugdíj-felzárkóztatásra 123 milliárd forintot, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára további 90 milliárd forintot fordít a kormány. A felzárkóztatásra, a Nyugdíjas SZÉP-kártyára és az inflációkövető nyugdíjemelésre összesen 449 milliárd forintot költenek – ebből kiszámítható, hogy 236 milliárd forint lesz a rendes nyugdíjemelés hatása, ami szintén megerősíti a 3% körüli várható mértéket.
Érdekesség, hogy a Tisza Párt választási programjában egy olyan vállalás is szerepelt, hogy áttérnének a bérkövető nyugdíjemelésre:
Vállaljuk, hogy a nyugdíjak újra követni fogják a bérek alakulását
– fogalmazott a dokumentum. Ennek a tervezett váltásnak egyelőre nem mutatkoznak jelei, a 2027-es nyugdíjemelést változatlanul inflációkövető logikával fogják végrehajtani.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetvary Zsolt
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