Kollégánk Junior Prima díjat kapott!

A Prima Primissima díjat Demján Sándor alapította 2003-ban azzal a céllal, hogy elismerje és támogassa a magyar kultúrában, tudományban és művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeket. A Junior Prima díj 2007-ben jött létre, hogy a 30 év alatti fiataloknak is lehetőséget adjon a szakmai megmérettetésre és elismerésre. A díj különös jelentősége, hogy pályájuk elején támogatja a tehetségeket, ezzel hosszú távon is hozzájárulva szakmai sikereikhez.
A zsűri idén is hat fiatal szakembert választott, akik hiteles tájékoztatásukkal, innovatív gondolkodásmódjukkal és elhivatottságukkal gazdagítják a hazai médiát és erősítik a társadalom tudásbázisát. A 2026-os díjazottak:
- Lubianker Dávid (Kortársonline.hu, Filmtett.ro)
- Bábel Vilmos (HVG, 444.hu)
- Weiler Vilmos (Telex)
- Rosznáky Emma (Fidelio)
- Király-Gál Gábor (Portfolio)
- Szajki Bálint (24.hu)
A mostani díjazással tizennegyedik alkalommal lett a Portfolio Csoport egyik munkatársáé a rangos elismerés: a korábbi években Weinhardt Attila, Palkó István, Csiki Gergely, Turzó Ádám, Árgyelán Ágnes, Hornyák József, Huszák Dániel, Pásztor Roxána, Zsoldos Ákos, Koós Anna, Kövesy Károly, Ács Bence és Mohos Kristóf kapott Junior Prima díjat.
Király-Gál Gábor hazai közjogi és intézményi változásokat feldolgozó, hiánypótló elemzéseiben a Budapesti Corvinus Egyetemen megszerzett politikatudományi tudását kivételes kutatói alapossággal ötvözi. Képes arra, amire csak a legfelkészültebb újságírók, a bonyolult folyamatokat közérthetővé, a látszólag elszigetelt eseményeket összefüggésekké, az információt pedig valódi tudássá formálja. Szakmai sokoldalúságát geopolitikai és haditechnikai elemzései is bizonyítják. A nyílt forrású hírszerzés módszertanára, műholdfelvételekre, nemzetközi védelmi elemzésekre és technológiai adatokra épülő írásai a magyar sajtóban ritka mélységet és egyedülálló szemléletet képviselnek.
Munkásságát a kompromisszumot nem ismerő objektivitás, a rendíthetetlen szakmai igényesség és a minden részletre kiterjedő forráskritika jellemzi. Írásai nem egyszerűen tájékoztatnak: eligazodási pontot jelentenek egy mind összetettebb, egyre gyorsabban változó világban
- mondta el Király-Gál Gábor méltatásában Holló Márta, a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója.
A Junior Prima díj sajtó kategóriáját 2014 óta a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. támogatja, egyetértésben tulajdonosaival a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével. A vállalat azóta nemcsak szponzorként, hanem aktív gondozóként is jelen van a díj életében, elősegítve a fiatal újságírók és médiaszakemberek szakmai fejlődését.
A hiteles tájékoztatás és az igényes újságírás nemcsak a média, hanem az egész társadalom számára érték. Egy olyan világban, ahol egyre több információ verseng a figyelmünkért, különösen fontos azoknak a szakembereknek a munkája, akik felkészülten, felelősen és magas szakmai színvonalon végzik a hivatásukat
- fogalmazott beszédében Végh Richárd, a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, a KAVOSZ több mint egy évtizede támogatja a Junior Prima Díj ezen kategóriáját, mert hisznek abban, hogy a fiatal tehetségek elismerése befektetés a jövőbe.
A zsűri tagjai maguk is elismert médiaszakemberek és vállalatvezetők: Balogh Gabriella (a Net Média Zrt. társtulajdonosa), Holló Márta (a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója), Radetzky Jenő (a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke), Perlusz László (a VOSZ főtitkára), Rónai Egon (Prima Primissima díjas újságíró az ATV műsorvezetője), Szauer Tamás (a HVG Kiadó Zrt. vezérigazgatója) és Végh Richárd (a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója).
A zsűri egyöntetű véleménye volt, hogy szoros mezőnyből kellett kiválasztani a legjobbakat, hiszen az összes jelölt munkája elismerésre méltó. A hat díjazott teljesítménye kimagaslik pályatársaiktól, szakmai elhivatottságuk példaértékű, így a bíráló testület döntése rájuk esett.
A Junior Prima díjhoz idén is 3 millió forintos pénzjutalom társult, amely nem csupán anyagi támogatás, hanem annak az elismerése is, hogy a fiatal tehetségek munkája komoly értéket képvisel a magyar társadalomban.
Címlapkép forrása: Portfolio
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