Költségvetés: nagyon fontos új adatokat árult el Kármán András

Jelentős hiánycsökkenés valósul meg jövőre

- kezdte a prezentációját Kármán András, aki bemutatta a mérleg két oldalát:

1,5 %pont felelős gazdálkodás: pazarló, túlárazott kiadások, előnytelen szerződések. Az MKIF-fel befejeződik a szerződés - mondta ennek kapcsán Kármán András

1,4 %pontnyi egyszeri tételek kiesése: 2026-os egyszer kiadások nem ismétlődnek meg.

0,9 %pontnyi javulás az igazságos közteherviselés érdekében: a nagyvállalatok és vagyonosok nagyobb hozzájárulása, a kiskapuk bezárása.

Ez összesen 4 százalékpontos mozgásteret teremt a kormány számára, amit több célra csoportosít át:

Igazságossági célok (1,4%pont): béremelés, dupla családi pótlék, adójóváírás a minimálbér kétszereséig, kisnyugdíj-emelés, nyugdíjas SZÉP-kártya, több forrás az egészségügynek.

Hiánycsökkentés: 2,6%pontnyi lefaragás.

Ezen felül vannak még infrastruktúra-fejlesztések: 928 milliárd forintos többlet kiadás.

Mindezt az alábbi táblázatunkban foglaltuk össze:

A 2027-es hiánycsökkentés elemei Változás GDP% Választási költekezés kifutása -1,9 Energiárak és egyéb 0,5 Adóemelések -0,9 Bürokrácia és korrupció csökkentése -1,5 Kamatkiadás -0,2 Kiadásnövelő, adócsökkentő lépések 1,4 A hiány változása -2,6 Forrás: Magyar Péter bejelentései

A pénzforgalmi hiány 5,2% lesz jövőre a GDP arányában, az ESA deficit 4,9% lesz - ismertette a miniszter. Az ESA-híd és az önkormányzatok egyenlege együttesen +0,3%.

Az elsődleges egyenleget -1,1%-ra várja a kormány, ehhez jön a kamategyenleg -3,8%-os GDP-arányos értéke - derült ki a prezentációból.

Több évbe telik mire átárazódik az államadósság, ezért lassabb a hatása a kamatcsökkenésnek - mutatott rá a miniszter annak hátterére, miért lesz ekkora jövőre az adósságcsökkenés.

Kiadáslefaragás - fontos üzenet

A tárcavezető fontosnak tartotta leszögezni, hogy döntően a kiadási oldalon keresztül valósítja meg a kormány az egyenleg javítását.

A kormányzati szektor kiadásai a GDP 51,2%-áról 47,3%-ra mérséklődnek.

Ez minőségileg egy kiadásoldali konszolidáció - húzta alá Kármán András, aki szerint ez azért fontos, mert azok a kiigazítások tudnak tartósan sikeresek lenni, amelyek a folyó kiadásokat érintik elsődlegesen.

Ha az EU-forrásokkal kiigazítanák ezeket a számokat, akkor a bevételek szinten maradnának, de a kiadási oldalon látványos lefaragás valósulna meg.

Az új számok

A középtávú kitekintésről is beszélt a miniszter:

2030-ra a hiány 2,8%-ra várható,

az államadósság 2030-ra 74,9%-ra csökken.

Az is leolvasható volt a prezentációról, hogy az adósságráta 2027-ben 77,2%, 2028-ban 76,9% lesz, 2029-ben 76,2%-ra várható.

Megjegyezte, hogy az egyenlegjavulás a kormányzati ciklusban orrnehéz lesz, vagyis időarányosan a ciklus elején javítják jobban a költségvetés egyenlegét.

Ez olyan mértékű csökkenés, ami teljesíti a maastrichti kritériumokat és a túlzottdeficit-eljárás során támasztott elvárásokat is - húzta alá.

GDP-kilátások

Barabás Gyula ezt követően részletezte, hogy miként indul be jövőre a gazdaság növekedése:

a háztartások fogyasztási kiadásai 4,1%-kal növekedhetnek jövőre, az idei 4,5%-os növekedés után,

a közösségi fogyasztás 1,7%-kal csökken, az idei 2,4%-os növekedés után,

a beruházások 5,7%-kal bővülhetnek, az idén várt 2%-os zsugorodás után.

az export 4,4%-kal bővülhet jövőre, ezalatt az import 5,5%-kal lehet magasabb.

Az államtitkár szerint jövőre három hajtóerő lesz a növekedés mögött: fogyasztás, beruházás, export. Növekszik a kisebb keresetáek nettó jövedelme, ennek köszönhetően erős marad a belföldi kereslet - tette hozzá Barabás Gyula.

2027-ben a kohéziós programok lesznek azok a programok, amelyekből a legtöbb hozzáadott érték és pótlólagos növekedés származhat - ismertette.

A bruttó átlagkereset növekedése 5,5% lehet a kormány várakozása szerint, az idei 9,2% után.

Így jön ki az egyenleg lépésről lépésre

Az idei módosított hiánycél 7,5%. Ebből jönnek le az idei egyszeri hatások kiesése, amivel a jövőre várt deficit így 6,1% lenne. Az 1,4%pontnyi hatás így jön ki:

Havária Alap kiesése: -500 mrd,

RRF-tranzakciók: -478 mrd,

EU-bírósági döntések: -333 mrd,

kifutó programok, közszféra és vidéki otthontámogatás, egyéb támogatások: - 348 mrd,

fegyverpénz: - 221,8 mrd

egyszeri tételek: -59 mrd

rezsitámogatás: 232 mrd forint plusz

uniós tételek: +343 mrd, 15%-os önrész.

A 6,1%-os hiányt faragják tovább az adóintézkedések: igazságosabb közteherviselés, kiskapuk bezárása, a környezetvédelmet és az egészségvédelmet szolgáló lépések.

Igazságos közteherviselés: +579 mrd, a tao-emelés (+240 mrd) főleg azokat a cégeket érinti (3000-5000 cég), akik a globális minimumadó hatálya alatt vannak, ennek a körnek 15% lesz a társasági adó kulcsa. Vagyonadó: +200 mrd, kisker-, biztosítási-, reklámadó (+54 mrd), szja-kedvezmények célzása: +45 mrd, pénzügyi tranzakciós illetékből: +40 mrd ft.

Vagyonadó: +200 mrd, kisker-, biztosítási-, reklámadó (+54 mrd), szja-kedvezmények célzása: +45 mrd, pénzügyi tranzakciós illetékből: +40 mrd ft. Kiskapuk bezárása: 113 mrd. Adótervezés szigorítása (TAO, Robin Hood adó, BVK): +70 mrd, bányajáradék emelése: +37 mrd, szűkebb adómentes reprezentáció: +3 mrd, MRP-kifizetések szochója: +2 mrd, előadóművészek, sportolók forrásadója: +1 mrd,

Egészségvédelem: +158 mrd. Dohány jövedéki adóemelés: +90 mrd, rehabilitációs hozzájárulás: +35 mrd, népegészségügyi termékadó: +20 mrd, égetett szesz jövedéki adója: +13 mrd.

Környezetvédelem: +79 mrd. Cégautóadó: +30 mrd, CO2 és levegőterhelési díj: +30 mrd, vízkészletjárulék: +19 mrd.

Lakossági adócsökkentés: -264 mrd. Adócsökkentés 680 ezer forintig az szja-ban: -250 mrd, tűzifa és gyógyszer áfája: -14 mrd.

Kövesdy Attila ennek kapcsán kiemelte: a vagyonadó az új adó, a reklámadó sem új adó, a kulcs emelkedik 0%-ról. A reklámadó kulcsa lényegesen alacsonyabb, mint az eredeti elképzelés, és úgy gondoljuk, hogy a külföldi platformokra is ki tudjuk vetni a reklámadót - mondta az államtitkár, aki jelezte: korábban megnézték, hogy a nagy techcégek pereskedés után végül fizettek.

Ezt követően Barabás Gyula ismertette a kiadások konkrét lefaragását, tételesen. Erről itt írtunk korábban:

A minisztériumok és intézmények esetében általános irányelvet fogalmazott meg a Pénzügyminisztérium.

Ennek nyomán a működési kiadásokat 10%-kal csökkennének, a felhalmozási kiadások pedig 20%-kal

- a 2026-os eredeti előirányzathoz képest, részletezte Barabás Gyula, aki azt mondta: ezeket a kiadási előirányzatokat tételesen végigbeszélték a minisztériumokkal, érintettekkel. Az év során a végrehajtást ellenőrizni fogja a PM egy kontrolling szemléletben.

Barabás Gyula kiemelte továbbá azt is, hogy a kormány többet költ a közszolgáltatásokra is. Béremelés valósul meg az egészségügytől, a közművelődésig. Az önkormányzatoknak is 176 milliárd forinttal több jut. Többet kapnak azok is, akik a munkájukból élnek, és akiket eddig méltatlanul elhanyagoltak - tette hozzá. Majd sorolta: minimálbér kétszereséig adócsökkentés, dupla családi pótlék, minimálnyugdíj emelése, és 90 milliárd forintnyi kiadás a SZÉP-kártyán.

Örökség

Az előző kormány több olyan ígéretet tett, ami további jelentős hiánynövekedést okozott volna. Barabás Gyula itt megemlítette az Otthon Start programot, a 14. havi nyugdíjat, és az anyák szja-mentességét.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 20. Anyák szja-mentessége: nem jár örök életre a 2 gyermekeseknek 40 év felett

Kövesdy Attila felelőtlennek nevezte azt a rendszert, amit az előző kormány az szja-mentességekkel beígért. Ezért ezt korrigálják jövőre.

Az adóögyekért felelős államtitkár kiemelte: 970 ezer-1 millió család kap több támogatást, és 40-60 ezer családnál célzottabb lesz adó adómentesség, magyarul ők járnak rosszabbul.

Barabás Gyula kiemelte: 2027-ben 58 milliárd forinttal többet költ a nyugdíjasokra, mint azt az előző kormány intézkedéseiből fakadt volna.

Ezt követően részletezte Kármán András a lakástámogatási programok átalakítását. Kiemelte:

a Wekerle Felújítási Támogatás és Hitelnek köszönhetően oda jut a pénz, ahol a legtöbbet segít.

Várhatóak még további intézkedések a lakhatási válság enyhítése érdekében, a kínálati oldalra fognak fókuszálni a kormány új lépései - mondta Kármán András. Lesz egy felújítási lába is a Wekerle Programnak. Olyan konstrukcióban gondolkodik a kormány, hogy 15 millió forint lehet a keretösszeg, a fele lehet vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó részre pedig akár 3%-os kamatozású hitel is elképzelhető. Az 50%-os támogatási intenzitású program a leggyengébb energetikai besorolással rendelkező házaknál lesz elérhető és az energetikai besorolás javulásával a vissza nem térítendő támogatás aránya csökkenhet (pl 30%-ra).

A vissza nem térítendő rész nem a költségvetésből fog menni, részben erre lesz a CO2 kvóta bevétel, valamint lesz erre a célra uniós forrás.

Banki különadó

Nincsen változás a bankok extraprofitadójában semmilyen ponton

- jelezte egy kérdésre válaszolva Kármán András.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán