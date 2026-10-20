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Lannert Judit is megszólalt a bombafenyegetésekkel kapcsolatban
Gazdaság

Lannert Judit is megszólalt a bombafenyegetésekkel kapcsolatban

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Az eddigi hatósági ellenőrzések során egyetlen érintett oktatási intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt az országszerte történt iskolai bombafenyegetések után – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető szerint a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonsága érdekében.

Az ellenőrzéseket az intézményvezetőkkel egyeztetve végzik, és arra törekednek, hogy a vizsgálatok a lehető legkisebb mértékben zavarják meg a tanítást. A miniszter elismerte, hogy a fenyegetések aggodalmat keltenek a gyermekekben, a szülőkben és a pedagógusokban. A belügyminiszterrel is egyeztettek

Lannert Judit a kialakult helyzetről Pósfai Gábor belügyminiszterrel is egyeztetett. A két tárca vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, az oktatási minisztérium pedig a Klebelsberg Központon keresztül tart kapcsolatot az érintett tankerületekkel.

A hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a biztonságuk érdekében

– hangsúlyozta a miniszter.

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A tárcavezető megköszönte a rendőrség és a többi hatóság munkáját, valamint az intézményvezetők, a pedagógusok és az iskolai dolgozók helytállását a bombafenyegetések kezelése során.

Az elmúlt napokban több mint 70 oktatási intézményben volt bombariadó.

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