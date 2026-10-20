Magyar Péter az új költségvetésről: "A pohár félig tele van, de lehetnek olyanok, akik csalódtak"

Kármán András elmondása szerint a Tisza-kormány másik fontos prioritása a nyugdíjasok helyzetének rendezése volt.

Ezt a kabinet a minimálnyugdíjak 120 000 forintra emelésével, a kisnyugdíjasok sávos nyugdíjemelésével, valamint a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésével kívánja elérni.

Ez utóbbi intézkedéssel kapcsolatban Kármán András elmondta, hogy a SZÉP-kártyához a havi 500 000 forint alatti nyugdíjjal rendelkező állampolgárok (a nyugdíjasok 97 százaléka) férnek majd hozzá.

Az intézkedés bevezetése 4 év alatt történik majd, ami összesen 250 000 forint juttatást jelent majd a nyugdíjasoknak.

Kármán András ezután hangsúlyozza, hogy mindenféle politikai riogatás ellenére

megmarad a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első heti részlete, a kisnyugdíjasok felzárkóztatása és a SZÉP-kártya ezen felül érkezik majd.