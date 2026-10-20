Magyar Péter bemondta a hiánypályát 2030-ig

Jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol a kormány, miután idén 1,7–1,8 százalékos bővülés és hasonló mértékű infláció várható. Magyar Péter miniszterelnök kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában ismertette a számokat, az inflációs cél a Magyar Nemzeti Bank előrejelzésén alapul. A kormány egy 2030-ig tartó középtávú pályát is felvázolt, amelynek végére 3 százalék feletti növekedést szeretne elérni. A Pénzügyminisztérium szerint a költségvetési hiány a 2027-es 4,9 százalékról 2028-ban 4, 2029-ben 3,4 százalékra csökkenhet, 2030-ra pedig már 2,8 százalék lehet.

Az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány - közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában.

A kormányfő elmondta: 2030-ig egy középtávú pályát rajzoltak, amely alapján addigra 3 százalék feletti gazdasági növekedést szeretnének elérni. A költségvetési hiány

2027-ben 4,9 százalékos lehet, ami a Pénzügyminisztérium várakozása szerint

2028-ban 4 százalékra,

2029-ben 3,4 százalékra,

2030-ra pedig már 2,8 százalékra csökken.

A Reuters tudósítása szerint a miniszterelnök nem nevezett meg euróbelépési céldátumot.

Magyar Péter kiemelte: nem önmagában az euróbevezetés a lényeg, hanem az, hogy olyan gazdaságpolitika legyen, ami a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja, ha ennek a folyamatnak a végén ott lesz az euróbevezetés, az külön örömteli.

A 2030-ban 3% alá süllyedő hiány összhangban van a korábbi kormányzati megszólalásokkal, ami alapján 2032-es belépés lehetséges.

Magyar Péter jövő év végére 77,2%-os GDP-arányos államadósság szintet vár. Ez minimális csökkenést jelent a tervek szerint, hiszen 2026 végére a kormáény előrejelzése alapján 77,5% lesz a ráta. Azt követően pedig a hiány további csökkenésével kezdhet el dinamikusabban mérséklődni az államadósság is. A kormányfő kiemelte, hogy hétfői beszédében mintegy 670 milliárd forintos béremelést jelentett be több mint 600 ezer állami alkalmazottnak, ez a nyuigdíjemeléssel és a családi pótlék megduplázásával növelheti a fogyasztást. A miniszterelnök szerint ez az erősebb fogyasztás kissé emelheti az inflációt, de a 3%-os várt értéket még egészségesnek nevezte. Az erősebb fogyasztást a közszféra béremelései, az adócsökkentések és a nyugdíj emelkedése támogatja, mert ez növeli az elkölthető jövedelmet - mondta. 2030-ig a gazdasági növekedés 3% fölé gyorsulhat.

Az elmúlt években Európa legmagasabb kamatait fizették a magyarok az államadósság után. Már jelentősen csökkentek a hozamok, de még mindig óriási felárat fizetünk más stabilabb országokhoz képest - utalt a hiánycsökkenés egyik forrására Magyar Péter. Szerinte amennyiben tartani tudják ezeket a hiánycélokat és a növekedés élénkülhet, akkor

száz-, majd később ezer milliárdokat meg tud spórolni az ország az adósság finanszírozásán.

Magyar Péter a hétfőn bejelentett 1500 milliárd forintos kiadáscsökkentés hátteréről is beszélt, kiemelte, hogy az állam önmagán spórol talán soha nem látott mértékben.

A Pénzügyminisztérium külön letárgyalta az egyes tárcákkal, milyen megtakarításokat vár el a 2027-es költségvetésben, ebből ki kell venni a részüket az állami cégeknek, intézményeknek, többek között a közmédiának is jelentősen csökkenni fog a költségvetése.

Olyan túlárazások voltak, melyeket vissza lehet fogni, de ez nagyon nagy kihívás lesz a minisztereknek és az állami cégek vezetőinek. Ha ezt sikerül végrehajtani 2027-ben, akkor hasonló ütemben nem folytatható később, mert az már az állami működés rovására menne - tette hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt