Magyar Péter bemondta a hiánypályát 2030-ig

Az idei 1,7-1,8 százalékos növekedés és hasonló mértékű infláció után jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, a Magyar Nemzeti Bank előrejelzése alapján pedig 3 százalékos inflációs célszámmal dolgozik a kormány - közölte Magyar Péter miniszterelnök kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában.
A kormányfő elmondta: 2030-ig egy középtávú pályát rajzoltak, amely alapján addigra 3 százalék feletti gazdasági növekedést szeretnének elérni. A költségvetési hiány
- 2027-ben 4,9 százalékos lehet, ami a Pénzügyminisztérium várakozása szerint
- 2028-ban 4 százalékra,
- 2029-ben 3,4 százalékra,
- 2030-ra pedig már 2,8 százalékra csökken.
A Reuters tudósítása szerint a miniszterelnök nem nevezett meg euróbelépési céldátumot.
Magyar Péter kiemelte: nem önmagában az euróbevezetés a lényeg, hanem az, hogy olyan gazdaságpolitika legyen, ami a magyar emberek és vállalatok érdekeit szolgálja, ha ennek a folyamatnak a végén ott lesz az euróbevezetés, az külön örömteli.
A 2030-ban 3% alá süllyedő hiány összhangban van a korábbi kormányzati megszólalásokkal, ami alapján 2032-es belépés lehetséges.
Magyar Péter jövő év végére 77,2%-os GDP-arányos államadósság szintet vár. Ez minimális csökkenést jelent a tervek szerint, hiszen 2026 végére a kormáény előrejelzése alapján 77,5% lesz a ráta. Azt követően pedig a hiány további csökkenésével kezdhet el dinamikusabban mérséklődni az államadósság is. A kormányfő kiemelte, hogy hétfői beszédében mintegy 670 milliárd forintos béremelést jelentett be több mint 600 ezer állami alkalmazottnak, ez a nyuigdíjemeléssel és a családi pótlék megduplázásával növelheti a fogyasztást. A miniszterelnök szerint ez az erősebb fogyasztás kissé emelheti az inflációt, de a 3%-os várt értéket még egészségesnek nevezte. Az erősebb fogyasztást a közszféra béremelései, az adócsökkentések és a nyugdíj emelkedése támogatja, mert ez növeli az elkölthető jövedelmet - mondta. 2030-ig a gazdasági növekedés 3% fölé gyorsulhat.
Az elmúlt években Európa legmagasabb kamatait fizették a magyarok az államadósság után. Már jelentősen csökkentek a hozamok, de még mindig óriási felárat fizetünk más stabilabb országokhoz képest - utalt a hiánycsökkenés egyik forrására Magyar Péter. Szerinte amennyiben tartani tudják ezeket a hiánycélokat és a növekedés élénkülhet, akkor
száz-, majd később ezer milliárdokat meg tud spórolni az ország az adósság finanszírozásán.
Magyar Péter a hétfőn bejelentett 1500 milliárd forintos kiadáscsökkentés hátteréről is beszélt, kiemelte, hogy az állam önmagán spórol talán soha nem látott mértékben.
A Pénzügyminisztérium külön letárgyalta az egyes tárcákkal, milyen megtakarításokat vár el a 2027-es költségvetésben, ebből ki kell venni a részüket az állami cégeknek, intézményeknek, többek között a közmédiának is jelentősen csökkenni fog a költségvetése.
Olyan túlárazások voltak, melyeket vissza lehet fogni, de ez nagyon nagy kihívás lesz a minisztereknek és az állami cégek vezetőinek. Ha ezt sikerül végrehajtani 2027-ben, akkor hasonló ütemben nem folytatható később, mert az már az állami működés rovására menne - tette hozzá.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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