Magyar Péter kerek perec kimondta, miért nem fogják teljesen felépíteni a 14. havi nyugdíjat

Nincs tervben a 14. havi nyugdíj további részleteinek a felépítése, helyette a Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezeti be a kormány, emögött van egy filozófia – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott kedd esti interjújában.
A miniszterelnök szerint az előző kormányok juttatásainak logikájával az a probléma, hogy 800 ezer vagy 1 millió forintos nyugdíj mellé ugyanilyen nagy összegű 13. havi nyugdíj jár, miközben akinek például 60 ezer forintos vagy 132 ezer forintos nyugdíja van, ő ezt a szerényebb összeget kapja meg 13. havi nyugdíjként. Emiatt még inkább kinyílt a nyugdíjasok közötti olló – mutatott rá a kormányfő.
Magyar Péter úgy fogalmazott: szerinte ez igazságtalan;
helyette az lenne az igazságos, ha inkább csökkentenék a jövedelmi különbségeket. Ezt a célt szolgálja a Tisza-kormány által bevezetendő Nyugdíjas SZÉP-kártya: a 250 ezer forint alatti nyugdíjban részesülő nyugdíjasok évi 200 ezer forintot kapnának (a teljes felépítés esetén), a 250-500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők pedig évi 100 ezer forintot.
Mi nem növeljük a különbséget a magyar emberek között
– hangsúlyozta Magyar, és úgy érvelt: az az ország sikeresebb és boldogabb, ahol kisebbek a társadalmi különbségek, ahol a legkisebb faluból érkező kisgyermek is hozzájuthat a színvonalas oktatáshoz, egy jó egészségügyhöz, kibontakoztathatja a tehetségét. Ehhez van szükség az államra.
"Ez a mi filozófiánk, ami jelentősen különbözik az Orbán-kormány filozófiájától" – zárta gondolatait Magyar Péter.
Amint arról a Portfolio beszámolt: a Tisza-kormány megtartja a teljes 13. havi és a csonka 14. havi nyugdíjat, emellett 2027-től megkezdi a választási programban megígért Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését. Az új juttatást 2030-ig négy lépésben fogják bevezetni, ennek első lépésére kerül sor 2027-ben. A havi 500 ezer forint alatti nyugdíjak mellé jár majd a juttatás, azaz a nyugdíjasok 97%-a, mintegy 2,2 millió fő részesülhet belőle. 2027-ben a fentebb bemutatott, "teljesnek" szánt összegeknek az egynegyedét fizeti ki a kormány, azaz a nagyobbik összeg évi 50 ezer forint lesz, a kisebb összeg pedig évi 25 ezer forint.
|A Nyugdíjas SZÉP-kártya várható, 4 részletben történő felépítése 2027-2030 között
|Év
|250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé
|250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé
|2027.
|50 ezer Ft
|25 ezer Ft
|2028.
|100 ezer Ft
|50 ezer Ft
|2029.
|150 ezer Ft
|75 ezer Ft
|2030.
|200 ezer Ft
|100 ezer Ft
|Forrás: Portfolio
A kedd délelőtti kormányzati sajtótájékoztatón bemutatott számok értelmében a Nyugdíjas SZÉP-kártya első negyedrésze 90 milliárd forintot, a csonka 14. havi nyugdíj megtartása 155 milliárd forintot, a kisnyugdíjakat érintő rendkívüli felzárkóztatás pedig évi 123 milliárd forintot, mindösszesen 368 milliárd forintot tesz a nyugdíjasok zsebébe, miközben a 14. havi nyugdíj "szimpla" továbbépítése két heti részletté csupán 310 milliárd forintos pluszjövedelmet eredményezne. Ezáltal már 2027-ben jobban járnak a nyugdíjasok a Tisza-kormány intézkedéseivel, mint ahogyan a Fidesz-kormány 14. havi nyugdíjának további felépítése esetén járnának – szögezte le Kármán András pénzügyminiszter.
A Portfolio korábbi várakozásai pontosan abba az irányba mutattak, amelyet Magyar Péter a hétfői beszédében is kijelölt: múlt héten előrevetítettük, hogy változatlan formában megmaradhat a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze, de a 14. havi nyugdíj további felépítését valószínűleg nem tervezi a kormány, helyette a választási kampányban vállalt Nyugdíjas SZÉP-kártyát építhetik fel a pluszjuttatásokra szánt összegekből.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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