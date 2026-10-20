Magyar Péter kerek perec kimondta, miért nem fogják teljesen felépíteni a 14. havi nyugdíjat

Nem folytatja a 14. havi nyugdíj további fokozatos felépítését a Tisza-kormány, helyette a Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetik be – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a korábbi rendszer igazságtalan volt, mert a nagy nyugdíjak mellé rendkívül nagy 13. havi juttatás járt, ami tovább nyitotta az ollót a nyugdíjasok között. A SZÉP-kártya teljes felépítése után a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évi 200 ezer, a 250-500 ezer forint közötti ellátásban részesülők pedig 100 ezer forintot kapnak. A kártyát 2030-ig négy lépésben vezetik be, jövőre az összegek negyedét fizetik ki, és a nyugdíjasok 97 százaléka, mintegy 2,2 millió ember részesülhet belőle. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány intézkedései 2027-ben +368 milliárd forintot juttatnak a nyugdíjasoknak, ami több, mint amennyit a 14. havi nyugdíj továbbépítése hozna.

Nincs tervben a 14. havi nyugdíj további részleteinek a felépítése, helyette a Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezeti be a kormány, emögött van egy filozófia – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Telexnek adott kedd esti interjújában.

A miniszterelnök szerint az előző kormányok juttatásainak logikájával az a probléma, hogy 800 ezer vagy 1 millió forintos nyugdíj mellé ugyanilyen nagy összegű 13. havi nyugdíj jár, miközben akinek például 60 ezer forintos vagy 132 ezer forintos nyugdíja van, ő ezt a szerényebb összeget kapja meg 13. havi nyugdíjként. Emiatt még inkább kinyílt a nyugdíjasok közötti olló – mutatott rá a kormányfő.

Magyar Péter úgy fogalmazott: szerinte ez igazságtalan;

helyette az lenne az igazságos, ha inkább csökkentenék a jövedelmi különbségeket. Ezt a célt szolgálja a Tisza-kormány által bevezetendő Nyugdíjas SZÉP-kártya: a 250 ezer forint alatti nyugdíjban részesülő nyugdíjasok évi 200 ezer forintot kapnának (a teljes felépítés esetén), a 250-500 ezer forint közötti nyugdíjban részesülők pedig évi 100 ezer forintot.

Mi nem növeljük a különbséget a magyar emberek között

– hangsúlyozta Magyar, és úgy érvelt: az az ország sikeresebb és boldogabb, ahol kisebbek a társadalmi különbségek, ahol a legkisebb faluból érkező kisgyermek is hozzájuthat a színvonalas oktatáshoz, egy jó egészségügyhöz, kibontakoztathatja a tehetségét. Ehhez van szükség az államra.

"Ez a mi filozófiánk, ami jelentősen különbözik az Orbán-kormány filozófiájától" – zárta gondolatait Magyar Péter.

Amint arról a Portfolio beszámolt: a Tisza-kormány megtartja a teljes 13. havi és a csonka 14. havi nyugdíjat, emellett 2027-től megkezdi a választási programban megígért Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetését. Az új juttatást 2030-ig négy lépésben fogják bevezetni, ennek első lépésére kerül sor 2027-ben. A havi 500 ezer forint alatti nyugdíjak mellé jár majd a juttatás, azaz a nyugdíjasok 97%-a, mintegy 2,2 millió fő részesülhet belőle. 2027-ben a fentebb bemutatott, "teljesnek" szánt összegeknek az egynegyedét fizeti ki a kormány, azaz a nagyobbik összeg évi 50 ezer forint lesz, a kisebb összeg pedig évi 25 ezer forint.

A Nyugdíjas SZÉP-kártya várható, 4 részletben történő felépítése 2027-2030 között Év 250 ezer forint alatti nyugdíjak mellé 250-500 ezer forint közti nyugdíjak mellé 2027. 50 ezer Ft 25 ezer Ft 2028. 100 ezer Ft 50 ezer Ft 2029. 150 ezer Ft 75 ezer Ft 2030. 200 ezer Ft 100 ezer Ft Forrás: Portfolio

A kedd délelőtti kormányzati sajtótájékoztatón bemutatott számok értelmében a Nyugdíjas SZÉP-kártya első negyedrésze 90 milliárd forintot, a csonka 14. havi nyugdíj megtartása 155 milliárd forintot, a kisnyugdíjakat érintő rendkívüli felzárkóztatás pedig évi 123 milliárd forintot, mindösszesen 368 milliárd forintot tesz a nyugdíjasok zsebébe, miközben a 14. havi nyugdíj "szimpla" továbbépítése két heti részletté csupán 310 milliárd forintos pluszjövedelmet eredményezne. Ezáltal már 2027-ben jobban járnak a nyugdíjasok a Tisza-kormány intézkedéseivel, mint ahogyan a Fidesz-kormány 14. havi nyugdíjának további felépítése esetén járnának – szögezte le Kármán András pénzügyminiszter.

Forrás: Pénzügyminisztérium, 2026. október 20.

A Portfolio korábbi várakozásai pontosan abba az irányba mutattak, amelyet Magyar Péter a hétfői beszédében is kijelölt: múlt héten előrevetítettük, hogy változatlan formában megmaradhat a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első negyedrésze, de a 14. havi nyugdíj további felépítését valószínűleg nem tervezi a kormány, helyette a választási kampányban vállalt Nyugdíjas SZÉP-kártyát építhetik fel a pluszjuttatásokra szánt összegekből.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor