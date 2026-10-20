Magyar Péter újabb részleteket árult el a költségvetésről: brutális vágás jön a közmédiánál

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a 680 ezer forint alatti jövedelemmel rendelkező dolgozók adójának mérséklése és a megduplázott családi pótlék kifejezetten a munkából élőket támogatja.
A kormányfő elismerte, hogy az ország eladósodott állapota miatt komoly viták kísérték a tervezést a kormányon belül, hiszen a szűkös mozgástér miatt nem lehetett minden választási ígéretet azonnal és maradéktalanul megvalósítani. Bár a szakszervezetek, például a rendvédelmi dolgozók képviselői a reálértéküket vesztett fizetések miatt magasabb, akár 50 százalékos béremelést is indokoltnak tartanának, a jelenlegi keretek között a több mint 600 ezer közalkalmazottat érintő, két számjegyű emelés jelentős eredménynek számít, különösen az elmúlt évek bérrendezésének elmaradása után.
Nem folytatja a 14. havi nyugdíj további fokozatos felépítését a Tisza-kormány, helyette a Nyugdíjas SZÉP-kártyát vezetik be
– jelentette ki az interjúban Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint a korábbi rendszer igazságtalan volt, mert a nagy nyugdíjak mellé rendívül nagy 13. havi juttatás járt, ami tovább nyitotta az ollót a nyugdíjasok között. A SZÉP-kártya teljes felépítése után a 250 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők évi 200 ezer, a 250-500 ezer forint közötti ellátásban részesülők pedig 100 ezer forintot kapnak. A kártyát 2030-ig négy lépésben vezetik be, jövőre az összegek negyedét fizetik ki, és a nyugdíjasok 97 százaléka, mintegy 2,2 millió ember részesülhet belőle. Kármán András pénzügyminiszter szerint a kormány intézkedései 2027-ben +368 milliárd forintot juttatnak a nyugdíjasoknak, ami több, mint amennyit a 14. havi nyugdíj továbbépítése hozna. A nyugdíjrendszer átalakításáról részletesen itt írtunk.
A Tisza-kormány gazdaságfilozófiájának alapja egy kisebb, olcsóbban működő, de minőségi szolgáltatásokat nyújtó állam megteremtése. Ennek érdekében drasztikusan visszavágják a minisztériumok és állami vállalatok felesleges kiadásait, felülvizsgálják a túlárazott szerződéseket, és megszüntetik a tízmilliárdokat felemésztő kormányzati propagandát. Magyar Péter tehát megerősítette, hogy egyfajta létszámstopot vezettek be a minisztériumokban.
Magyar Péter kitért arra is, hogy a közmédia költségvetését durván lecsökkentik,
a korábbi éves költségvetés a felére, 60 százalék környékére csökkenhet.
Azaz 80-100 milliárd forint közötti kiadással számolhat a kormány. A miniszterelnök szerint itt több túlárazás és párhuzamos, felesleges működést azonosítottak, ezért kevsebb pénzből isjó minőségű objektív közmédiát lehet építeni.
A költségvetés stabilitását egy konzervatív becsléseken alapuló, a váratlan rendkívüli helyzetekre is tartalékot képző tervezés biztosítja. Leszögezte:
a cél a 4,9 százalékos hiánycél szigorú, év közbeni tartása
Ez elengedhetetlen a piaci bizalom visszaszerzéséhez és a hitelek kamatterheinek drasztikus, akár ezermilliárdos nagyságrendű csökkentéséhez.
A kormányfő szerint a kiszámíthatóság és a fenntarthatóság mellett a jövő generációinak biztosított perspektíva a legfontosabb. Ennek szellemében egy olyan kiszámítható lakhatási és családtámogatási rendszert kívánnak működtetni, amely hosszú távon is valódi biztonságot és esélyt ad a családalapítás előtt álló fiataloknak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
Magyar Péter újabb részleteket árult el a költségvetésről: brutális vágás jön a közmédiánál
Elismerte, hogy létszámstop jön a minisztériumokban.
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