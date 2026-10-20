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Megszólalt a Költségvetési Tanács elnöke: támogatja a kormány egyik legfőbb gazdasági intézkedését
Gazdaság

Megszólalt a Költségvetési Tanács elnöke: támogatja a kormány egyik legfőbb gazdasági intézkedését

Portfolio
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A Költségvetési Tanácsnak tíz napja van véleményeznie a 2027-es költségvetés tervezetét. Horváth Gábor, a testület elnöke előzetesen pozitív lépésnek nevezte a 4,9 százalékos jövő évi hiánycélt, és közgazdaságilag indokoltnak tartja az árrésstop kivezetését, miközben kiemelte az államadósság csökkentésének fontosságát.

Bár a független szakmai testület a pontos számokat egyelőre nem ismeri, a törvény szerint tíz nap áll a rendelkezésére a jövő évi büdzsé értékelésére. Horváth Gábor az Infostart rádióműsorának elmondta, hogy a 2027-re tervezett 4,9 százalékos hiánycél kellően nagy lépés a jó irányba, amit a piaci várakozások és reakciók is visszaigazoltak. A kormány a középtávú tervek szerint fokozatosan folytatná a költségvetési konszolidációt, és a hiányt 2030-ra 2,8 százalékra szorítaná le.

Az elnök a tervek közül külön kiemelte az árrésstop kivezetését.

Bár a tanács konkrét szakpolitikai lépéseket nem minősít, rámutatott, hogy erős közgazdasági érvek szólnak az árakat torzító intézkedések megszüntetése mellett. Az ilyen beavatkozások ugyanis gyengítik az árak gazdasági és társadalmi ösztönző szerepét. A természetes piaci árazás alkalmazkodásra és takarékoskodásra készteti a fogyasztókat, ezért gazdaságilag sokkal célravezetőbb, ha az állam mesterséges árszabályozás helyett célzott támogatásokkal kompenzálja a rászorulókat vagy az árváltozások veszteseit.

A Költségvetési Tanács elsődleges feladata annak ellenőrzése, hogy a tervezet megfelel-e az Alaptörvényben rögzített adósságszabálynak. A jogszabály előírja, hogy amíg az államadósság meghaladja a GDP 50 százalékát, a költségvetésnek garantálnia kell az adósságráta csökkenését. Ettől a szabálytól csak rendkívüli helyzetben, például a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén lehet eltérni, ám a testület elnöke bízik benne, hogy jövőre semmilyen kivételes körülmény nem hátráltatja az adósságcsökkentést.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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