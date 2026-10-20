Megszólalt a Költségvetési Tanács elnöke: támogatja a kormány egyik legfőbb gazdasági intézkedését

Bár a független szakmai testület a pontos számokat egyelőre nem ismeri, a törvény szerint tíz nap áll a rendelkezésére a jövő évi büdzsé értékelésére. Horváth Gábor az Infostart rádióműsorának elmondta, hogy a 2027-re tervezett 4,9 százalékos hiánycél kellően nagy lépés a jó irányba, amit a piaci várakozások és reakciók is visszaigazoltak. A kormány a középtávú tervek szerint fokozatosan folytatná a költségvetési konszolidációt, és a hiányt 2030-ra 2,8 százalékra szorítaná le.
Az elnök a tervek közül külön kiemelte az árrésstop kivezetését.
Bár a tanács konkrét szakpolitikai lépéseket nem minősít, rámutatott, hogy erős közgazdasági érvek szólnak az árakat torzító intézkedések megszüntetése mellett. Az ilyen beavatkozások ugyanis gyengítik az árak gazdasági és társadalmi ösztönző szerepét. A természetes piaci árazás alkalmazkodásra és takarékoskodásra készteti a fogyasztókat, ezért gazdaságilag sokkal célravezetőbb, ha az állam mesterséges árszabályozás helyett célzott támogatásokkal kompenzálja a rászorulókat vagy az árváltozások veszteseit.
A Költségvetési Tanács elsődleges feladata annak ellenőrzése, hogy a tervezet megfelel-e az Alaptörvényben rögzített adósságszabálynak. A jogszabály előírja, hogy amíg az államadósság meghaladja a GDP 50 százalékát, a költségvetésnek garantálnia kell az adósságráta csökkenését. Ettől a szabálytól csak rendkívüli helyzetben, például a nemzetgazdaság tartós és jelentős visszaesése esetén lehet eltérni, ám a testület elnöke bízik benne, hogy jövőre semmilyen kivételes körülmény nem hátráltatja az adósságcsökkentést.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Derencsényi István
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