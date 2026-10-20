Nem viccelt a kormány: egészen extrém kiadáscsökkentés következik, itt vannak a részletek!

Magyar Péter miniszterelnök azzal kezdte, hogy az új költségvetést egy kifejezetten nehéz gazdasági helyzetben kellett a kormánynak összeállítania. A miniszterelnök úgy véli, hogy
a mostani költségvetéssel szinte minden magyar jobban jár majd, de egy költségvetés nem tudja a gazdaság összes elmaradását és problémáit orvosolni.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a kormányzati ciklus 4 éves, de a kormány feladata az, hogy a ciklus teljes ideje alatt megőrizze a hitelességet.
A GDP arányában 2,6 százalékponttal mérséklődhet az államháztartás hiánya 2027-ben a bemutatott tervek szerint, így 4,9 százalékos lesz a deficit, vezette fel Kármán András pénzügyminiszter a jövő évi költségvetés részleteit.
A javulás legnagyobb részét a pazarlás visszaszorításától és a gazdaságosabb közteherviseléstől várják, miközben az energiaárak emelkedése és más tényezők fékezhetik a hiánycsökkentést. A nyugdíjak, a családok, a bérek és a közszolgáltatások finanszírozásának fenntartása ugyanakkor jelentős költségvetési forrást igényel.
A bemutatott terv alapján a javulás több intézkedés és gazdasági folyamat együttes eredménye lenne. A kiadások visszafogása és a közteherviselés átalakítása jelentős megtakarítást hozhat, de az energiaárak emelkedése és más tényezők részben ellensúlyozhatják ezeket a hatásokat.
A pazarlás visszaszorítása hozhatja a legnagyobb javulást
- A hiánycsökkentés legnagyobb pozitív tétele a "pazarlás visszaszorítása", amely Kármán András prezentációja szerint önmagában 1,5 százalékponttal javíthatja az államháztartás egyenlegét a GDP arányában.
- Ehhez társul az igazságosabb közteherviseléstől várt 0,9 százalékpontos javulás.
- A választások előtti egyszeri kiadások kivezetése további 1,9 százalékponttal csökkentheti a hiányt.
- Kamatkiadások és egyéb tételekből még 0,2 százalékpontos javulást várnak.
Ezek a tételek együttesen jelentős költségvetési korrekciót jelentenének.
Az energiaárak emelkedése visszafoghatja a javulást
- A tervezett hiánycsökkentés ellen ható tényezők között az energiaárak emelkedése és más gazdasági folyamatok szerepelnek. Ezek együttesen 0,5 százalékponttal ronthatják a költségvetési egyenleget.
- A bemutatott számítások szerint a nyugdíjak, a családok, a bérek és a közszolgáltatások finanszírozásának fenntartása 1,4 százalékponttal növeli a hiányt a GDP arányában.
Hogy jön ki a 4,9 százalékos hiánycél?
A bemutatott számok alapján a hiánycsökkentés jelentős része összességében a pazarlás visszaszorításából, a választások előtti egyszeri kiadások kifutásából és a közteherviselés átalakításából származhat. A bemutatott ábra szerint a hiánycél mellett a GDP 0,3 százalékának megfelelő tartalék is szerepel a nem várt fejlemények kezelésére.
Kármán András egy másik dián bemutatta, hogy
a GDP 1,5 százalékának megfelelő kiadáscsökkentést irányoz elő a megtakarítási csomag, amely szerint az állam saját magán kezdi a spórolást.
A tervezett intézkedések között szerepelnek a koncessziós szerződések, a gazdaságfejlesztési támogatások, a kormányzati kommunikáció, az állami beruházások és a közmédia finanszírozásának felülvizsgálata is. A csomagból 1018 milliárd forint konkrét intézkedésekhez, további 447 milliárd forint pedig általános működési megtakarításhoz kapcsolódik.
Az állam saját kiadásainak visszafogásával teremtene költségvetési mozgásteret: egy bemutatott javaslatcsomag összesen 1465 milliárd forintos megtakarítással számol.
- A felsorolt intézkedések közül a legnagyobb tétel az előnytelennek minősített koncessziós szerződések felülvizsgálata. Ezen a területen 246,1 milliárd forintos megtakarítással számolnak. A megjelölt példák között az úthálózat rendelkezésre állási díjai, valamint az M5-ös és M6-os autópályához kapcsolódó tételek szerepelnek.
- A második legnagyobb tétel a nem hatékony gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása, amely 169,5 milliárd forintot tehet ki. A felsorolás a Széchenyi Kártya Programokat, az ipari parkokat és a térségi beruházásokat említi.
- A harmadik legnagyobb tétel a migrációs bírságok eltörlése, amelyhez 135 milliárd forintos megtakarítást rendelnek. A kísérő magyarázat szerint az uniós bírság megfizetése megszűnne.
- A közérdekű vagyonkezelő alapítványok reformjától 119,3 milliárd forintos megtakarítást vár a bemutatott terv. A megjelölt intézkedés a felsőoktatási KEKVA-k támogatásának csökkentése lenne.
- A kormányzati kommunikáció és a rendezvények területén 92,6 milliárd forintos kiadáscsökkentés szerepel. A javaslat a kormányzati kommunikációt és a kiemelt állami rendezvényeket érintené.
- Az ingatlan- és presztízsberuházásoknál 87,7 milliárd forint a célzott megtakarítás. A felsorolás a vagyonfejezet ingatlanberuházásait, a Steindl Imre Programot és a Belügyminisztérium ingatlanjait említi.
- A közmédia támogatásának csökkentése 61,3 milliárd forintos megtakarításként jelenik meg. A javaslat a közszolgálati médiaszolgáltatás támogatását érintené.
- A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, vagyis a KEF működésénél 56,2 milliárd forintos megtakarítást tüntetnek fel, amelyet takarékosabb központi beszerzésekkel és ellátással érnének el.
- A NER-közeli alapítványok és civil szervezetek támogatásának visszafogása további 50,3 milliárd forintot jelentene. A felsorolás példaként a Bethlen Gábor Alapot és a civil szervezetek támogatását említi.
A részletesen felsorolt tételek tehát többféle kiadást érintenek: a hosszú távú szerződéses kötelezettségektől a támogatási programokon át a kommunikációs, beruházási és működési költségekig.
A csomag másik fontos eleme a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak legalább 10 százalékos visszafogása. Ettől összesen 447 milliárd forintos megtakarítást várnak. Ez a megközelítés széles körben érintheti az állami intézményrendszer működését.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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