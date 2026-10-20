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Nyílnak az NKA pénzcsapjai: hamarosan új forrásokhoz juthat a magyar kulturális szféra
Gazdaság

Nyílnak az NKA pénzcsapjai: hamarosan új forrásokhoz juthat a magyar kulturális szféra

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Mától november közepéig folyamatosan jelennek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) állandó kollégiumainak, valamint két ideiglenes kollégiumának új pályázati felhívásai. Az érdeklődők az NKA honlapján és közösségi oldalain tájékozódhatnak a friss pályázatokról.

Mától kezdve, november közepéig jelennek meg a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) állandó kollégiumainak és két ideiglenes kollégiumának új pályázati felhívásai – közölte a szervezet.

Az NKA új vezetésének elsődleges célja, hogy

a kulturális élet szereplői a lehető leghamarabb hozzáférjenek a munkájuk folytatásához szükséges forrásokhoz.

A szervezet jelezte: folyamatosan dolgoznak a pályázati rendszer megújításán; de ez az átalakítási folyamat nem akadályozhatja meg azt, hogy a kulturális szervezetek és alkotók minél hamarabb támogatáshoz jussanak.

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Az érdeklődőket arra kérik: kísérjék figyelemmel a híreket az NKA honlapján és közösségimédia-felületein, ahol a pályázatok megjelenéséről naprakész tájékoztatást nyújtanak.

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