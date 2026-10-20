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Összehangolt akcióra készül az Egyesült Államok: óriási üzemanyagkészlet kerülhet a piacra
Gazdaság

Összehangolt akcióra készül az Egyesült Államok: óriási üzemanyagkészlet kerülhet a piacra

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Az Egyesült Államok aktívan együttműködik a finomítókkal a dízeltermelés növelése érdekében, miközben az üzemanyagárak továbbra is rekordszinten mozognak az iráni és ukrajnai háború okozta ellátási zavarok miatt – jelentette be Kyle Haustveit, az amerikai energiaügyi tárca államtitkára egy pennsylvaniai konferencián.

Haustveit a titusville-i Drake Fórumon elmondta, hogy

a minisztérium új és innovatív megoldásokat keres a finomítói kapacitások bővítésére.

Emellett a Trump-kormányzat a szövetségeseivel is egyeztet a

dízelkészletek felszabadításáról, és Európával közösen 50 millió hordó piaci kibocsátását szorgalmazta.

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Az ambiciózus célkitűzés azonban nem valósult meg maradéktalanul. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a múlt héten jelentette be, hogy felgyorsítja a márciusban vállalt kőolaj- és finomítotttermék-készletek piacra dobását, aminek részeként több mint 20 millió hordó dízel mielőbbi felszabadítását ígérte.

Fatih Birol, az IEA vezetője kedden megerősítette, hogy a szervezet szükség esetén kész a tagországok újabb, összehangolt készletfelszabadítására is.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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