Rendkívül fontos feladványt oldanak meg Magyar Péterék a 2027-es költségvetéssel

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Magyar Péter hétfői bejelentéseivel első ránézésre úgy tűnik, hogy sikerrel vette a Tisza-kormány a lehetetlen költségvetési trilemma megoldását. A piacok számára meggyőző, az egész Európai Unióban kimagasló hiánycsökkentést vállaltak, a gazdaságpolitika több tekintetben új irányt vett a 2027-es költségvetéssel (több társadalmi csoportot és üzleti érdekeket közvetlenül érintő átrendezések valósulnak meg jövőre), és az előző kormány intézkedéseiből fakadó determinációkból is visszavesz a Magyar Péter vezette kabinet, bevállalva a politikai támadásokat. Elemzésünk a jövő évi büdzséről eddig megtudott információk alapján, egyelőre a többszáz oldalas törvényjavaslat hiányában.

Épülhet tovább a "megveszem Magyarországot sztori"

A piacok, a külföldi befektetők, vagyis az állam legnagyobb finanszírozói szempontjából Magyar Péter hétfői hosszú bejelentésének legfontosabb eleme a 4,9%-os GDP-arányos hiánycél, teljesíti ugyanis a befektetők legkritikusabb elvárását, az 5% alatti hiányt.

Az elmúlt napokban ezekről az elemzői várakozásokról több külön cikket is közöltünk:

Ezzel az új kormány első ránézésre látványos (GDP-arányosan 2,6%-os) hiánycsökkentést valósít meg, igaz ennek nagy része (1,4 százalékpont) egyébként is megvalósult volna a 2026-os választási évben látott átmeneti hatások kifutása miatt.

Hogy mennyire figyelemre méltó a költségvetési egyenleg tervezett javulása, azt leginkább úgy tudjuk megítélni, ha uniós kontextusba helyezzük. Nem véletlen, hogy beszéde legvégén a miniszterelnök is ennek a jelentőségét hangsúlyozta. "Elég csak körbenézni Európában, hogy megértsük, mekkora ennek a jelentősége és tétje. Franciaország, vagy Románia példája pontosan megmutatja, hová vezet, ha egy kormány éveken át, képtelen gátat szabni a túlköltekezésnek, a korrupciónak és a lopásnak, de a példák sora folytatható, meghatározó, erős gazdaságok, meghatározó, erős európai gazdaságok vergődnek adóságcsapdában, miközben a kamatterhek fojtogatják a cselekvőképességüket" - mutatott rá Magyar Péter a Parlamentben.

Nemzetközi gyűjtésünk szerint jövőre a legnagyobb mértékű egyenlegjavítást az egész EU-ban Magyarország tudná felmutatni GDP-arányosan, de még az OECD-országok között is kiemelkedő a 2,6 százalékpontos mérték, csak Dél-Korea előzné meg jelen állás szerint hazánkat.

Vagyis a befektetők szemében a hétfői bejelentések után a Magyarország vonzó befektetés sztori nem sérült, sőt a narratíva megerősödött:

Sikerült ugyanis belőni a még éppen elfogadható költségvetési hiánycél-szintet (az euró-forint árfolyama stabil volt, majd mérsékelten még erősödni is tudott hétfőn), valamint nemzetközi viszonylatban is kiugró egyenlegjavulás történik, ami még inkább relatív kedvező helyzetbe hozza hazánk megítélését egy olyan feszült időszakban, amikor a befektetők aggódni kezdenek a hiányok alakulását, az adósságok fenntarthatóságát, valamint a kormányok mozgásterét (társadalmi ellenállások felerősödése) látva.

Érdekes kérdés lesz, hogy a sztori hogyan folytatódik, vagyis a kormány mikor és milyen középtávú deficitpályát vázol fel és ehhez milyen euróbevezetési utat kommunikál.

A lehetetlen trilemma, megoldva

Két héttel ezelőtti Signature-előfizetőknek elérhető cikkünkben rámutattunk arra, hogy a kormánynak nincs könnyű dolga, ha egyszerre mindenkinek meg akarna felelni. Pontosan így fogalmaztunk: "nem tudja úgy javítani a költségvetés egyenlegét meggyőzően (vagyis a 4,5%-os cél irányába), hogy annak ne legyenek "áldozatai": vagy a saját ígéreteinek visszavételével, vagy a Fidesz által korábban bevezetett, vagy megígért szociális lépésekből való visszalépéssel, vagy plusz látványos kiigazítási intézkedésekkel". Majd felsoroltunk három olyan meglévő determinációt, amelyek kivezetésével mozgásteret tud javítani magának: 1) kétgyermekes anyák szja-mentességének újabb lépcsője, 2) 14. havi nyugdíj további visszaépítése, 3) Otthon Start program folytatása.

A mostani bejelentésekkel ezt a feladatot is megoldotta a kormány, ugyanis bevállalt olyan lépéseket (épp a felsorolt területeken), amelyeket még az előző kormány hozott, de bizonyos társadalmi rétegeknek előnyös volt. Vagyis a mostani kivezetésük politikailag népszerűtlen is lehet bizonyos körök számára, és ezáltal az ellenzék által támadhatóak is. Ezzel elkezdődött az előző kormány által felépített ún. szent teheneknek a lassú megtörése is: anyák szja-mentessége, 9%-os társasági adó, sport TAO.

A lehetetlennek tűnő trilemma megoldásához persze kellett az is, hogy a kormány saját maga is komoly hatású intézkedéseket hozzon, gondoljunk csak az adóemelésekre, valamint a kiadáscsökkentésekre (ezekről később részletesen is írunk cikkünkben).

Ráadásul még ez is

A befektetőknek, valamint a költségvetést közelről követő szakértőknek, elemzőknek is fontos üzenet továbbá, hogy

a Tisza-kormány szakított az Orbán-kormány már hagyományosnak mondható gyakorlatával és visszatért a költségvetés őszi elfogadásához.

Ennek köszönhetően - a több tényadat ismeretében, a célévhez közelebb - megalapozottabb lehet a makrogazdasági pálya, kisebb a bizonytalanság és ez lényegesen segíti a minisztériumot a tervezésben.

A magyar költségvetés elfogadása: benyújtási és szavazási időpontok, 2013–2027 Költségvetési év Benyújtás Parlamenti zárószavazás Eltelt napok száma 2013 2012. június 15. 2012. december 11. 179 2014 2013. szeptember 30. 2013. december 17. 78 2015 2014. október 30. 2014. december 15. 46 2016 2015. május 13. 2015. június 23. 41 2017 2016. április 26. 2016. június 13. 48 2018 2017. május 2. 2017. június 15. 44 2019 2018. június 13. 2018. július 20. 37 2020 2019. június 4. 2019. július 12. 38 2021 2020. május 26. 2020. július 3. 38 2022 2021. május 4. 2021. június 15. 42 2023 2022. június 7. 2022. július 19. 42 2024 2023. május 30. 2023. július 7. 38 2025 2024. november 11. 2024. december 20. 39 2026 2025. május 6. 2025. június 17. 42 2027* 2026 október vége Forrás: Portfolio-gyűjtés, * várható

Ezermilliárdok mozdulnak meg

Tegnapi első gyorsértékelő cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy a Tisza-kormány első saját költségvetése többezer milliárd forintot mozgat meg egyszerre, a bevételi és kiadási oldalon egyaránt.

A kormány ismertetése szerint jelentős mértékben csinál a Tisza Párt választási ígéreteinek végrehajtásához mozgásteret. A rendelkezésre álló információk szerint a 3000 milliárd forintnyi hiánycsökkentő intézkedéscsomag több mint kétharmada (700 milliárd forint idén megvalósított kiadáscsökkentés fenntartása jövőre + 1500 milliárd forintnyi új lefaragás) a kiadások lefaragásával jönne össze. A részleteket egyelőre még nem ismerjük (a miniszterelnök túlárazott állami beszerzéseket és koncessziókat említette, valamint a kormányzati kommunikációt, a közmédia finanszírozását, a kekvák fenntartását, az állami pazarlást, a korrupciót, és a felesleges vízfejt), de azt igen, hogy 2026-ban a 700 milliárd forintot hogyan tervezte megfogni a kormány: a túlárazás letörésével, a pazarlás megszüntetésével (rosszul célzott támogatások), az állam saját működésén történő megtakarítással, beruházások eltörlésével, tárcánkénti előirányzat-csökkentési előírásokkal.

Első ránézésre mindez kedvező fejleményként értékelhető, mert a kiadások lefaragása jellemzően sokkal inkább fenntartatóvá teszi

az alacsony deficitet és jellemzően kevésbé fojtja meg a GDP növekedését.

Az átrendezések üzenete: Robin Hoodot játszik a kormány?

Nettó módon 1000 milliárd forintos hiánylefaragást valósít meg a kormány, de mindezt úgy, hogy körülbelül 2100 milliárd forintnyi hiánycsökkentésről döntött, és ezzel szembe van beállítva mintegy 3000 milliárd forintot meghaladó egyenlegjavítás.

Ezt már nem lehet egyszerű költségvetési kiigazításnak nevezni, ez már egy komolyabb, a kormány politikai céljainak megfelelő közteherviselés- és támogatás átrendezésnek felel meg. Olyan rétegek járhatnak 2027-től jobban, akik az elmúlt években inkább vesztesei voltak az állami újraelosztásnak. Ezért a megszorítás-kártyát sem lehet csak úgy egyszerűen előhúzni azoknak, akik érdemben támadni akarják a jövő évi büdzsét. Azon gazdasági szereplők, akiktől többet von el jövőre az állam, ők érezhetik a költségvetés veszteseinek magukat: a kormány a tehetősebbekre lő, a vagyonosabb emberekre, a legnagyobb gazdasági társaságokra, bizonyos szektorokra. Nem lennénk most azok helyében, akik milliárdos cégtulajdonos, aki bányászati, vagy éppen komolyabb kiskereskedelmi tevékenységben érdekelt, jelentős céges autóflottával rendelkezik, a családnak két gyermeke van és a feleség 40 év feletti, akik pont kicsúsztak az Otthon Start programot felváltó lakásprogramból. Ellenben hatványozottan örülhet az a család például, ahol mindkét kereső bruttó 680 ezer forint alatt keres, az egyikük szociális dolgozó, vagy egészségügyi szakdolgozó, jár nekik a dupla családi pótlék, alacsony jövedelmű nyugdíjas szülőknek igyekeznek segíteni, energetikai felújítást terveznek és első újlakásban gondolkodó gyerekük is van.

Az eddig ismert bejelentések

Az alábbiakban azt is összegezzük, hogy milyen intézkedéseket jelentett be Magyar Péter hétfőn.

Adócsökkentések és kedvezmények

A minimálbér SZJA-ja 9%-ra csökken 2027. január 1-től. Havi 680 ezer Ft jövedelem alatt mindenkinek csökken az adója; ez több mint 2 millió, közel 2,5 millió embert érint. A minimálbéresnek önmagában az adócsökkentés havi 20 ezer, évi 240 ezer Ft többletjövedelmet jelent. Költségvetési hatás: 250 Mrd Ft bevételkiesés.

Megmaradó kedvezmények: a 25 év alattiak SZJA-mentessége (az átlagkeresetig); a 30 év alatti anyák, a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a három- vagy többgyermekes anyák SZJA-mentessége, havi bruttó 1 millió Ft keresetig; a családi adókedvezmény.

A vényköteles gyógyszerek áfája már 2026-ban megszűnt, 2027-re egész évre biztosítják a fedezetét.

Az 5%-os lakásáfa új lakás építésénél és vásárlásánál jövőre is marad.

KATA: kiterjesztik a mellékállású vállalkozókra, és kiegészítő adó mellett újra lehet majd cégeknek is számlázni. Összeg nem hangzott el.

Nem változik a babaváró, a CSOK, a falusi CSOK és a rezsicsökkentés.

Adóemelések és új bevételek

Az anyák SZJA-mentességének plafonja: a havi 1 millió Ft feletti jövedelemrész után SZJA-t kell fizetni. A 40 év feletti kétgyermekes anyákra a mentességet nem terjesztik ki, őket a megmaradó családi adókedvezmény és a duplázott családi pótlék segíti.

Az SZJA-csökkentés, a családi pótlék megduplázása és az anyai adómentességek plafonja együtt 500 Mrd Ft-tal javítja a családok és munkából élők helyzetét az ideihez képest.

Vagyonadó: körülbelül 15 ezer darab, milliárdos nagyságú vagyont érint, és évi 200 Mrd Ft bevételt hoz.

Társasági adó: az évi 180 Mrd Ft feletti árbevételű cégeknél a jelenlegi 9%-hoz képest néhány százalékponttal magasabb adóbefizetést várnak el. A beszéd körülbelül 11%-os tényleges adófizetést említ, de ennek számítási alapját és pontos vállalati körét nem tisztázza. A fejlesztési adókedvezményt célzottá teszik, a magasabb hozzáadott értéket, a hazai tudást és fejlesztést ösztönzik.

Innovációs járulék: +0,2 százalékponttal, 0,5%-ra nő. A mikro- és kisvállalkozások mentesek. A társasági adóval együtt +260 Mrd Ft plusz bevételi hatás.

Kiskereskedelmi adó: az adóalap 1–50 Mrd Ft közötti része után 0,45% lesz a kulcs a jelenlegi 0,15%-ról, ez 3000-3500 céget érint. 1 Mrd Ft-ig továbbra sincs adó, az 50 Mrd feletti sávok 1%-os és 4,5%-os kulcsa nem változik. A kormány vállalta, hogy a költségvetés stabilizálása után átfogóan újragondolják ezt az adót.

Energiacégek: nagyobb befizetés, +100 Mrd Ft.

Bankok, biztosítók, kereskedelmi láncok: „nagyobb hozzájárulás”, összeg nem hangzott el.

Dohány és égetett szesz: emelkednek az adóterhek, pontos adónem, kulcs és bevételi összeg nem hangzott el.

Bányajáradék: emelkedik, +37 Mrd Ft. A szennyezőkre és a természeti erőforrások használatára is nagyobb adóteher jön.

Reklámadó: a kulcs 0%-ról 3,75%-ra nő. Várt bevétel: több mint 14 Mrd Ft.

Cégautóadó: a gépjárműadó levonhatósága csak az első autónál marad meg, a nagy teljesítményű autók adója nő. Kb. +30 Mrd Ft.

Bizalmi vagyonkezelés: a beszéd szerint bezárták az előző kormányhoz köthető vagyonkezelők által társasági és osztalékadó elkerülésére használt kiskapukat.

Sport-TAO: megszűnik, helyette 150 Mrd Ft közvetlen költségvetési támogatás jár.

Családi pótlék duplázása

2027-től megduplázódik a családi pótlék, több mint 1 millió családot és 1,6 millió gyereket érint.

Egy gyerek után: havi +12 200 Ft.

Két gyerek után: havi 26 600 Ft helyett 53 200 Ft.

Három gyerek után: havi +48 ezer Ft.

Négy gyerek után: havi +64 ezer Ft

Nyugdíjak és szociális ellátások

A minimálnyugdíj 28 500 Ft-ról 120 000 Ft-ra nő január 1-től, és sávosan emelkednek az alacsony nyugdíjak is. Ez 455 ezer nyugdíjast érint.

Megduplázzák az időskorúak járadékát.

A rokkantsági és rehabilitációs ellátások 10%-kal nőnek. A 65 év feletti érintettek legalább havi 120 ezer Ft-ot kapnak.

Az árvaellátás minimuma 20%-kal nő.

A kisnyugdíjak és a fenti ellátások emelése együtt több mint 700 ezer embert érint.

Az otthoni ápolási díjakat 2027-től 50%-kal emelik.

Megmarad: a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíj első hetének kifizetése, az éves, inflációkövető nyugdíjemelés.

Nyugdíjas SZÉP-kártya: 2027 és 2030 között fokozatosan vezetik be, kb. 2,2 millió embernek. Az első részletet 2027-ben a havi 500 ezer Ft alatti nyugdíjjal rendelkezők kapják. Gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre lehet költeni.

Költsége: a nyugellátások emelése 123 Mrd Ft, a SZÉP-kártya 90 Mrd Ft, a beszédben együtt felsorolt kisnyugdíj-felzárkóztatásra, inflációkövető nyugdíjemelésre és nyugdíjas SZÉP-kártyára összesen 449 Mrd Ft jut; ez nem az összes nyugdíjkiadás.

Béremelések az állami dolgozók körében

Összesen: legalább 603 ezer állami alkalmazottat érint, 677 milliárd forintos plusz kiadással jár. A listán nem szereplő ágazatokban egyedi megállapodások alapján, a költségvetési lehetőségek szigorú figyelembevételével kerülhet sor béremelésre.

Bérintézkedések a közszférában 2027-ben Ágazat Átlagos emelés Érintettek Egészségügyi szakdolgozók 17% a béremelés és az SZJA-csökkentés együttes hatásaként; a beteghordóknál legalább 15% béremelés és ezen felül adócsökkentés 123 ezer Szociális ágazat, gyermekvédelem, bölcsődék 17,8% nettó növekedés, a béremelés és az adócsökkentés együtt 101 ezer Rendvédelem (rendőrök, katasztrófavédők, tűzoltók, büntetés-végrehajtás) 15% (a nettó ennél jobban nő) 84 ezer Nevelést és oktatást segítők 21,5% (nettó, egy pedagógiai asszisztensnek kb. havi +51 ezer Ft) 76 ezer Múzeumok, könyvtárak, közművelődés 10,7% (nettó) – Állami egyetemek oktatói 10 Mrd Ft-os keret – Pedagógusok és igazságügyi dolgozók Folytatódó béremelés; a két területre összesen 178 Mrd Ft – Forrás: Magyar Péter beszéde, Portfolio-gyűjtés

Állami egészségügy

Az állami egészségügyi kiadás 4094 Mrd Ft-ról 4604 Mrd Ft-ra nő. A beszédben nevesített tételek:

béremelés: 192 Mrd Ft,

kórházi gyógyszerek: +95 Mrd Ft

kórházak működése: +51 Mrd Ft

patikai gyógyszertámogatás: +38 Mrd Ft,

mentőautók és mentőállomások: +21 Mrd Ft,

CT- és MR-gépek: +20 Mrd Ft,

várólisták rövidítése: +20 Mrd Ft,

krónikus betegek gondozása: +11 Mrd Ft,

kórházi étkeztetés: kb. +10 Mrd Ft,

kórházak klimatizálása: 25 Mrd Ft.

Önkormányzatok

Az önkormányzati támogatás 64 milliárd forinttal nő, a szolidaritási hozzájárulás 15%-kal csökken, ami 62 milliárd forintos kiengedés. Budapest 50 milliárddal többet kap a BKK-n keresztül a közösségi közlekedésre. Vidéki városok helyi közlekedésében: visszaállítják az állami támogatást, 10 milliárd pluszt jelent ez. A megyei közgyűlések megszüntetésüket előkészítik. Szélerőműveknél a befogadó települések helyi bevételhez jutnak.

Lakhatás

Erről külön cikkeket írtunk:

Infrastruktúra

Vasút (Baross Gábor terv): 2027-ben 331 Mrd Ft uniós forrás vasútra és közlekedésre. Például: fővonalak és fejlesztési célok, a nagyberuházások 2027-ben indulnak: Bp–Győr, Bp–Miskolc és Bp–Szeged legrosszabb szakaszainak átépítése, valamint a Debrecen–Nyíregyháza vonal korszerűsítése, 160 km/h-s pályákkal.

(Baross Gábor terv): 2027-ben 331 Mrd Ft uniós forrás vasútra és közlekedésre. Például: fővonalak és fejlesztési célok, a nagyberuházások 2027-ben indulnak: Bp–Győr, Bp–Miskolc és Bp–Szeged legrosszabb szakaszainak átépítése, valamint a Debrecen–Nyíregyháza vonal korszerűsítése, 160 km/h-s pályákkal. Közút : 2027-től 100 Mrd Ft-os közútfejlesztési és kátyúmentesítési programot indítanak. Folytatódik a mohácsi Duna-híd, az M1 bővítése és az M49 építése. Közútra összesen több mint 400 Mrd Ft jut 2027-ben.

: 2027-től 100 Mrd Ft-os közútfejlesztési és kátyúmentesítési programot indítanak. Folytatódik a mohácsi Duna-híd, az M1 bővítése és az M49 építése. Közútra összesen több mint 400 Mrd Ft jut 2027-ben. Vízügyi és környezetvédelmi uniós keret: 49 Mrd Ft-ról 221 Mrd Ft-ra nő.

és környezetvédelmi uniós keret: 49 Mrd Ft-ról 221 Mrd Ft-ra nő. Energia: összesen 868 Mrd Ft mozdul meg hálózatra, szélenergiára, tárolásra, geotermiára és mérésre. Otthonkorszerűsítés: jövőre 30 ezer, 2030-ig 120 ezer család, a társasházakra és panelekre is kiterjesztve.

Gazdaságfejlesztés

21. századi magyar New Deal” 2027. január 1-től: az építőiparban, az informatikában, az üzemeltetésben és az őrző-védő szektorban még idén új feltételrendszer jön a közbeszerzéseknél és az alvállalkozói láncoknál.

Kkv-k: 2027-ben 1000 Mrd Ft jut kisebb projektekre és likviditásra, uniós, költségvetési és költségvetésen kívüli forrásból.

Címlapkép forrása: MTI/Hegedüs Róbert