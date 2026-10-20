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Rossz hír jött Németországból
Gazdaság

Rossz hír jött Németországból

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A vártnál nagyobb mértékben csökkent a német befektetői bizalom októberben, ami véget vetett az öt hónapja tartó javulási hullámnak – derült ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből. A visszaesés hátterében a magas energiaárak állnak, amelyek visszafogják a fogyasztást és a beruházásokat.

A ZEW konjunktúraindexe 28,1 pontra esett a szeptemberi 34,7 pontról, miközben az elemzők a Reuters felmérése alapján 30 pontos értékre számítottak. Achim Wambach, a ZEW elnöke kiemelte, hogy a magas energiaárak nyomás alatt tartják a reáljövedelmeket, növelik a termelési költségeket és tartósan magasan tartják az inflációt, ami egyaránt visszafogja a magánfogyasztást és a beruházási kedvet.

A német termelői árak szeptemberben három és fél éves csúcsra ugrottak – közölte kedden a szövetségi statisztikai hivatal. Az áremelkedést az iráni háború nyomán megdrágult kőolaj és földgáz hajtotta, ami az euróövezet legnagyobb gazdaságának régóta várva várt fellendülését is lassítja. Wambach szerint a kilábalás ugyan megindult, de a növekedés még nem önfenntartó.

A politikai helyzet szintén növeli a bizonytalanságot.

Az AfD tartományi választási erősödése feszültségeket okoz a kormánykoalícióban, Bärbel Bas munkaügyi miniszter múlt heti lemondása pedig tovább fokozta a kiszámíthatatlanságot. Felicitas Henze, a Deutsche Bank Research elemzője szerint a politikai fejlemények kétségessé teszik a nyáron bejelentett reformtervek gyors végrehajtását.

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A jelenlegi gazdasági helyzet megítélését tükröző mutató ugyanakkor a vártnál jobban javult, értéke mínusz 47,1 pontról mínusz 35,9 pontra emelkedett. A német gazdasági minisztérium a hónap elején megemelte az idei és jövő évi növekedési előrejelzését, jelezve, hogy az iráni háború a vártnál kevésbé érinti a gazdaságot.

Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza rámutatott, hogy a rendelésállomány magas szintje lehetővé teszi az ipari termelés bővülését, ami magyarázza a gazdasági kilátások javulását. A német GDP a második negyedévben 0,3 százalékkal nőtt, a "meglepően erős" első félév pedig támogatja a 2026-os összesített növekedést. A ZEW felmérése ugyanakkor arra utal, hogy az év utolsó negyedévében nem várható érdemi lendület, miután a harmadik negyedévben a gazdaság valószínűleg alig haladt előre.

Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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