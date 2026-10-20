Sokkal nagyobb béremelést várt a rendvédelmi állomány: megszólaltak a szakszervezeti vezetőik

Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára hangsúlyozta: a szakszervezet által készített felmérés szerint minimum 50 százalékos béremelést tartana elfogadhatónak az állomány a lemorzsolódás megállítása érdekében. Hozzátette, az állomány azzal számolt, hogy még idén sor kerül béremelésre,
így dupla csalódást jelent számukra a most bejelentett átlagos 15 százalékos mérték.
Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének (HTFSZ) elnöke azt mondta, szintén kevésnek tartják a 15 százalékos mértékű béremelést. Megjegyezte, ez abban az esetben lehet megfelelő, ha egy bérfelzárkóztatási folyamat kiinduló lépését jelenti. Üdvözlik viszont az illetményalap bejelentett emelését - tette hozzá.
Powell Pál, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke elsősorban azt kifogásolta, hogy semmilyen információval nem rendelkeznek a béremelés eloszlásának módjáról, arról, hogy kiket és milyen mértékben érint az átlagos béremelés. A civilként dolgozó belügyi és rendvédelmi munkavállalók bérhelyzete még a hivatásos állományénál is rosszabb, a fizetésük jelenleg a minimálbér és a garantált bérminimum közelében van - hívta fel a figyelmet.
A 2027-es költségvetés rendvédelmi dolgozókat érintő részeiről alábbi cikkeinkben írtunk:
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