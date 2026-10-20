Súlyos veszélyre figyelmeztet a hatóság: azonnal el kell venni a gyerektől ezt a temus játékot

Súlyos fulladásveszély miatt visszahívták a Temu online piactéren is árult BB060-as típusú bébi játszószőnyeget és labdamedencét, amely Magyarországon is elérhető lehet. Erről a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatott, miután a terméket az uniós Safety Gate riasztási rendszerben is jelezték. A vizsgálat szerint a játékfigurákat rögzítő textilszalag könnyen leszakad, a kis darabot pedig a három év alatti gyermekek lenyelhetik, ami a légutak elzáródásához vezethet. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy a kínai gyártótól származó játékot azonnal vegyék el a gyermekektől, és ne használják tovább.

Súlyos fulladásveszély miatt bébi játszószőnyeg és labdamedence került visszahívásra az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása alapján, amely a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelenítésre került – közölte az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A bejelentő tagállam jelezte, hogy Magyarország érintett lehet a termékkel kapcsolatban, vagyis az hazánkban is elérhető. Az NKFH ezért figyelemfelhívásban tájékoztatja a közvéleményt a veszélyes termékről és annak visszahívásáról.

Termék megnevezése: baby play mat & ball pit / Bébi játszószőnyeg és labdamedence

Modellszám / Típus: BB060

Gyártási tétel (Batch number): 202407012002

Értékesítési hely: Online piactér (Temu)

Gyártó: Shantu Cheigai (Yinggang Craft Factory - Kína)

Csomagolás leírása: Kartondoboz, amelyen a termék fotója három különböző színváltozatban látható. A szőnyeg felett egy ív található, amelyen lógó állatfigurák helyezkednek el.

Visszahívás oka: Súlyos fulladásveszély. A játék mechanikai ellenőrzése során megállapították, hogy a játékfigurákat a tartógyűrűhöz rögzítő textil szalag könnyen leszakad. Ez a leváló kisméretű szalag teljesen belefér a szabványos kis alkatrészek vizsgálóhengerébe, így a 3 év alatti kisgyermekek könnyen a szájukba vehetik és lenyelhetik, ami a légutak elzáródásához és fulladáshoz vezethet.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat: amennyiben a fenti játszószőnyeget az online felületről megrendelték, a súlyos balesetek megelőzése érdekében haladéktalanul vegyék el a gyermekektől, és ne engedjék, hogy tovább használják azt.