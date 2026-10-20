Tatabányán sikeres a teszt, hamarosan más vidéki városokban is megjelenhet az érintéses jegyvásárlás

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A Delta Group Nyrt. közlekedésinformatikai üzletága a tatabányai közlekedési vállalat, a T-BUSZ Kft. rendszerbeszállítójaként 5 hónap alatt kifejlesztette és telepítette a tömegközlekedési E-jegyértékesítés teszt verzióját. 2026. július 1-től öt buszon lehet bankkártyaalapú fizetési megoldással végállomásig érvényes vonaljegyet vásárolni. Tatabánya az első és jelenleg az egyetlen vidéki város, ahol E-jegyrendszert alkalmaznak a tömegközlekedésben, Rácz József, a Delta Group közlekedésinformatikai üzletágának vezetője azonban elmondta a Portfolio-nak, hogy már más vidéki közlekedési szolgáltatók is megkeresték őket a rendszer kapcsán.

A világ számos nagyvárosában, London, Sydney, New York már sikerrel működnek az E-jegyrendszerek. Az utazóknak könnyű megszokniuk, mert a járművön elhelyezett terminálhoz/eszközhöz kell csak érinteniük a bankkártyát, mobiltelefont vagy az okosórát és létrejön a jegyvásárlás. A tömegközlekedési verzió abban különbözik a már megszokott bolti terminálos vásárlástól, hogy a jegy digitális ellenőrzése is megoldott. Az ellenőrnél is van egy készülék, amihez ha az utas hozzáérinti a vásárláshoz használt eszközét, akkor az képes felismerni a vásárlást. Az ellenőrzési folyamat teljesen biztonságos, az ellenőri készülék csak az információ beolvasására képes, fizetési folyamat kezdeményezésére nem.

Magyarországon eddig csak a fővárosban indult tesztként E-jegyrendszer, amihez Tatabánya első vidéki városként júliusban csatlakozott.

A Delta Group közlekedésfejlesztési üzletága, amely 2018-tól rendszerbeszállítója a T-BUSZ Kft-nek először fejlesztett és integrált egy már meglévő rendszerhez E-jegy fizetési megoldást. A rendszer arra a nemzetközi közlekedési fizetési szabványra - cEMV (contactless EMV) - épül, amit már sikerrel használnak több világvárosban, valamint a főváros 2023-ban elindított E-jegyrendszernél is.

Tatabánya 2026. július elsejétől év végéig öt buszon teszteli az egyetlen érintéssel (Touch&Go), bankkártyával, mobiltelefonnal vagy okosórával megvehető végállomásig érvényes vonaljegy rendszerét, amihez az utasoknak nincs szükségük regisztrációra vagy applikáció letöltésére sem.

„Nagyon örülünk, hogy közepes méretű városként elsőként vagyunk képesek nemzetközi szintű tömegközlekedési jegyértékesítési fejlesztést elindítani” – emelte ki Kupi Gábor, a T-BUSZ Kft. ügyvezetője.

Kupi Gábor, a T-BUSZ ügyvezetője, fotó: T-BUSZ

Rácz József, a Delta Group közlekedésinformatikai üzletágának vezetője elmondta a Portfolio-nak, hogy tatabányai projekt fontos mérföldkő, mert jól mutatja, hogy az elektronikus jegyrendszer nem kizárólag a nagyvárosok számára lehet releváns. A termékre nagy a piaci érdeklődés is, országszerte számos közlekedési szolgáltató keresi a bevezetés lehetőségét.

Úgy látjuk, hogy a következő 1–3 évben a hazai városi közlekedési szolgáltatók jelentős részénél megjelenhetnek a bankkártyás, érintésmentes jegyvásárlási megoldások: a néhány, akár 10 vagy annál kevesebb járművet üzemeltető szolgáltatóktól egészen a több száz járművel rendelkező megyei jogú városokig”

- tette hozzá.

A szakember kiemelte, hogy a bankkártyás jegyvásárlási rendszerek egyik legfontosabb előnye, hogy a technológiai és szolgáltatási háttér jól skálázható: megfelelő konstrukcióval akár kisebb szolgáltatók számára is kialakítható gazdaságosan fenntartható megoldás, miközben a nagyobb közlekedési rendszerek esetében is biztosíthatók a magas rendelkezésre állású, robusztus és biztonságos szolgáltatási szintek. A költségeket ezért nem önmagában a technológia határozza meg, hanem az elvárt szolgáltatási szint, a forgalom és az integrációk komplexitása is. A Delta hazai jelenléte, fejlesztési és rendszerintegrátori tapasztalata, valamint hosszú távú üzemeltetői potenciálja olyan stabil hátteret jelent, amely mellett a kisebb és a nagyobb szolgáltatók számára egyaránt kialakítható fenntartható és megbízható konstrukció.

“Az „Érints és utazz!” (Touch&Go!) most még teszt verzióban működik: a T-BUSZ illetve az önkormányzat költségvetése szempontjából tervezhető és kezelhető mértékű a fejlesztés, valamint az utasoknak is van idejük megszokni, elfogadni és tapasztalatot szerezni” - összegezte Rácz József.

Touch&Go jegyvásárlás, fotó: T-BUSZ Kft.

Korszerű, nemzetközi megoldásokat integrálnak a vidéki közlekedésbe

A Delta Group nem csupán a cEMV elektronikus jegyrendszer fővállalkozójaként vett részt a projektben, hanem hazai integrátorként kulcsszerepet vállalt a nemzetközi technológiai partnerek megoldásainak összehangolásában, honosításában és a hazai közlekedési környezetbe történő adaptálásában is.

A vállalat biztosítja a teljes rendszer bevezetéséhez szükséges szakmai koordinációt, helyi integrációt és tudástranszfert, összehangolja a külföldi technológiákat a hazai üzemeltetési igényekkel. A Delta ezen felül vállalja a rendszer hosszú távú működtetését, és a helyi üzemeltetési, támogatási és fejlesztési kompetenciák biztosítását.

„A T-BUSZ rendszerbeszállítójaként jól ismerjük a vállalat jelenlegi megoldásait, ezért az új fizetési modul egy már működő digitális alapra épült. Először végeztünk itthon E-jegyrendszer fejlesztést és rendszerintegrációt és szerencsés, hogy ezt egy olyan partnerünkkel tehetjük meg, akivel hosszútávú a szakmai kapcsolatunk és nyitott a tömegközlekedési jegyértékesítés továbbfejlesztésére is.” - tette hozzá a szakember.

A Delta Group üzletága négy fejlesztési területre fókuszál: forgalmi operáció, utastájékoztatás, fizetési rendszerek, valamint fedélzeti szolgáltatásminőség.

Rácz József kiemelte, hogy a négy terület egyetlen platformba integrálása kulcsfontosságú, mert a következő évek meghatározó trendje az egységes, digitális utazási élmény lehet, amelyben a jegyvásárlás, a fizetés, az utastájékoztatás és a kapcsolódó szolgáltatások szorosan összekapcsolódnak, miközben az open payment, a mobilitási szolgáltatások integrációja, az adatvezérelt közlekedésszervezés és az AI is egyre nagyobb szerepet kap.

Rácz József, fotó: Delta Group

A tatabányai projekt a Delta számára azért is kiemelt jelentőségű, mert a vállalat a közlekedési szolgáltató fizetési rendszerét az alapoktól építi fel, és hosszú távú igényekre szabva fejleszti, valamint üzemelteti. A fejlesztés korábbi szakaszában a valós idejű utastájékoztatás és a fedélzeti rendszerek kiépítése valósult meg, a jelenlegi fázisban pedig az ezek által biztosított adatalapra épül a fizetési megoldás kialakítása.

A Delta Group szoftveres és hardveres megoldásai járműveken (autóbusz, troli, villamos, hajó, tram-train), megállóhelyeken, pályaudvarokon és a közlekedési központokban működnek, jelenleg országosan több száz járművet és több száz helyszínt szolgálnak ki. Partnereik közé tartozik: Szeged, Kecskemét, Veszprém, Kaposvár, Várpalota, Paks, Miskolc városok közlekedési vállalatai, a BAHART, a MÁV és Volánbusz, valamint a tatabányai T-BUSZ Kft is.

A Delta a legkorszerűbb nemzetközi trendek fejlesztésében és gyakorlati megvalósításában hisz, és arra törekszik, hogy olyan integrált, jövőbe mutató megoldásokkal járuljon hozzá a közösségi közlekedés fejlődéséhez, amelyek az utasok és a szolgáltatók számára egyaránt kézzelfogható értéket teremtenek”

- zárta gondolatait Rácz József.

A tatabányai tapasztalatokat a Delta októberben a The Budapest Exchange 2026 nemzetközi szakmai rendezvényen is bemutatta, ahol a közösségi közlekedés és a mobilitás hazai és nemzetközi szereplői a digitális fizetés következő lépéseiről egyeztettek. A Delta nemzetközi technológiai partnereivel, a Modeshifttel és a Littlepay-jel közösen állított ki és tartott előadást. Az üzenet egyértelmű: a bankkártyás, érintéses jegyvásárlás ma már nem csak a nagyvárosok kiváltsága. Egy jól integrált, hazai üzemeltetéssel támogatott megoldás középvárosi léptékben, gyorsan és mérhető eredménnyel is bevezethető.

A cikk meglenését a Delta Group támogatta.

Címlapkép forrása: T-BUSZ Kft.