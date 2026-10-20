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Tatabányán sikeres a teszt, hamarosan más vidéki városokban is megjelenhet az érintéses jegyvásárlás
Gazdaság

Tatabányán sikeres a teszt, hamarosan más vidéki városokban is megjelenhet az érintéses jegyvásárlás

Portfolio
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A Delta Group Nyrt. közlekedésinformatikai üzletága a tatabányai közlekedési vállalat, a T-BUSZ Kft. rendszerbeszállítójaként 5 hónap alatt kifejlesztette és telepítette a tömegközlekedési E-jegyértékesítés teszt verzióját. 2026. július 1-től öt buszon lehet bankkártyaalapú fizetési megoldással végállomásig érvényes vonaljegyet vásárolni. Tatabánya az első és jelenleg az egyetlen vidéki város, ahol E-jegyrendszert alkalmaznak a tömegközlekedésben, Rácz József, a Delta Group közlekedésinformatikai üzletágának vezetője azonban elmondta a Portfolio-nak, hogy már más vidéki közlekedési szolgáltatók is megkeresték őket a rendszer kapcsán.

A világ számos nagyvárosában, London, Sydney, New York már sikerrel működnek az E-jegyrendszerek. Az utazóknak könnyű megszokniuk, mert a járművön elhelyezett terminálhoz/eszközhöz kell csak érinteniük a bankkártyát, mobiltelefont vagy az okosórát és létrejön a jegyvásárlás. A tömegközlekedési verzió abban különbözik a már megszokott bolti terminálos vásárlástól, hogy a jegy digitális ellenőrzése is megoldott. Az ellenőrnél is van egy készülék, amihez ha az utas hozzáérinti a vásárláshoz használt eszközét, akkor az képes felismerni a vásárlást. Az ellenőrzési folyamat teljesen biztonságos, az ellenőri készülék csak az információ beolvasására képes, fizetési folyamat kezdeményezésére nem. 

Magyarországon eddig csak a fővárosban indult tesztként E-jegyrendszer, amihez Tatabánya első vidéki városként júliusban csatlakozott.

A Delta Group közlekedésfejlesztési üzletága, amely 2018-tól rendszerbeszállítója a T-BUSZ Kft-nek először fejlesztett és integrált egy már meglévő rendszerhez E-jegy fizetési megoldást.  A rendszer arra a nemzetközi közlekedési fizetési szabványra - cEMV (contactless EMV) - épül, amit már sikerrel használnak több világvárosban, valamint a főváros 2023-ban elindított E-jegyrendszernél is. 

Tatabánya 2026. július elsejétől év végéig öt buszon teszteli az egyetlen érintéssel (Touch&Go), bankkártyával, mobiltelefonnal vagy okosórával megvehető végállomásig érvényes vonaljegy rendszerét, amihez az utasoknak nincs szükségük regisztrációra vagy applikáció letöltésére sem.  

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„Nagyon örülünk, hogy közepes méretű városként elsőként vagyunk képesek nemzetközi szintű tömegközlekedési jegyértékesítési fejlesztést elindítani” – emelte ki Kupi Gábor, a T-BUSZ Kft. ügyvezetője.

Kupi Gábor T-BUSZ
Kupi Gábor, a T-BUSZ ügyvezetője, fotó: T-BUSZ

Rácz József, a Delta Group közlekedésinformatikai üzletágának vezetője elmondta a Portfolio-nak, hogy tatabányai projekt fontos mérföldkő, mert jól mutatja, hogy az elektronikus jegyrendszer nem kizárólag a nagyvárosok számára lehet releváns. A termékre nagy a piaci érdeklődés is, országszerte számos közlekedési szolgáltató keresi a bevezetés lehetőségét. 

Úgy látjuk, hogy a következő 1–3 évben a hazai városi közlekedési szolgáltatók jelentős részénél megjelenhetnek a bankkártyás, érintésmentes jegyvásárlási megoldások: a néhány, akár 10 vagy annál kevesebb járművet üzemeltető szolgáltatóktól egészen a több száz járművel rendelkező megyei jogú városokig”

- tette hozzá. 

A szakember kiemelte, hogy a bankkártyás jegyvásárlási rendszerek egyik legfontosabb előnye, hogy a technológiai és szolgáltatási háttér jól skálázható: megfelelő konstrukcióval akár kisebb szolgáltatók számára is kialakítható gazdaságosan fenntartható megoldás, miközben a nagyobb közlekedési rendszerek esetében is biztosíthatók a magas rendelkezésre állású, robusztus és biztonságos szolgáltatási szintek. A költségeket ezért nem önmagában a technológia határozza meg, hanem az elvárt szolgáltatási szint, a forgalom és az integrációk komplexitása is. A Delta hazai jelenléte, fejlesztési és rendszerintegrátori tapasztalata, valamint hosszú távú üzemeltetői potenciálja olyan stabil hátteret jelent, amely mellett a kisebb és a nagyobb szolgáltatók számára egyaránt kialakítható fenntartható és megbízható konstrukció. 

“Az „Érints és utazz!” (Touch&Go!) most még teszt verzióban működik: a T-BUSZ illetve az önkormányzat költségvetése szempontjából tervezhető és kezelhető mértékű a fejlesztés, valamint az utasoknak is van idejük megszokni, elfogadni és tapasztalatot szerezni”  - összegezte Rácz József.

Touch&Go jegyvásárlás
Touch&Go jegyvásárlás, fotó: T-BUSZ Kft.

Korszerű, nemzetközi megoldásokat integrálnak a vidéki közlekedésbe

A Delta Group nem csupán a cEMV elektronikus jegyrendszer fővállalkozójaként vett részt a projektben, hanem hazai integrátorként kulcsszerepet vállalt a nemzetközi technológiai partnerek megoldásainak összehangolásában, honosításában és a hazai közlekedési környezetbe történő adaptálásában is.

A vállalat biztosítja a teljes rendszer bevezetéséhez szükséges szakmai koordinációt, helyi integrációt és tudástranszfert, összehangolja a külföldi technológiákat a hazai üzemeltetési igényekkel. A Delta ezen felül vállalja a rendszer hosszú távú működtetését, és a helyi üzemeltetési, támogatási és fejlesztési kompetenciák biztosítását. 

 „A T-BUSZ rendszerbeszállítójaként jól ismerjük a vállalat jelenlegi megoldásait, ezért az új fizetési modul egy már működő digitális alapra épült. Először végeztünk itthon E-jegyrendszer fejlesztést és rendszerintegrációt és szerencsés, hogy ezt egy olyan partnerünkkel tehetjük meg, akivel hosszútávú a szakmai kapcsolatunk és nyitott a tömegközlekedési jegyértékesítés továbbfejlesztésére is.” - tette hozzá a szakember.

A Delta Group üzletága négy fejlesztési területre fókuszál: forgalmi operáció, utastájékoztatás, fizetési rendszerek, valamint fedélzeti szolgáltatásminőség.

Rácz József kiemelte, hogy a négy terület egyetlen platformba integrálása kulcsfontosságú, mert a következő évek meghatározó trendje az egységes, digitális utazási élmény lehet, amelyben a jegyvásárlás, a fizetés, az utastájékoztatás és a kapcsolódó szolgáltatások szorosan összekapcsolódnak, miközben az open payment, a mobilitási szolgáltatások integrációja, az adatvezérelt közlekedésszervezés és az AI is egyre nagyobb szerepet kap.

Névtelen terv (6)
Rácz József, fotó: Delta Group

A tatabányai projekt a Delta számára azért is kiemelt jelentőségű, mert a vállalat a közlekedési szolgáltató fizetési rendszerét az alapoktól építi fel, és hosszú távú igényekre szabva fejleszti, valamint üzemelteti. A fejlesztés korábbi szakaszában a valós idejű utastájékoztatás és a fedélzeti rendszerek kiépítése valósult meg, a jelenlegi fázisban pedig az ezek által biztosított adatalapra épül a fizetési megoldás kialakítása.

A Delta Group szoftveres és hardveres megoldásai járműveken (autóbusz, troli, villamos, hajó, tram-train), megállóhelyeken, pályaudvarokon és a közlekedési központokban működnek, jelenleg országosan több száz járművet és több száz helyszínt szolgálnak ki. Partnereik közé tartozik: Szeged, Kecskemét, Veszprém, Kaposvár, Várpalota, Paks, Miskolc városok közlekedési vállalatai, a BAHART, a MÁV és Volánbusz, valamint a tatabányai T-BUSZ Kft is.

A Delta a legkorszerűbb nemzetközi trendek fejlesztésében és gyakorlati megvalósításában hisz, és arra törekszik, hogy olyan integrált, jövőbe mutató megoldásokkal járuljon hozzá a közösségi közlekedés fejlődéséhez, amelyek az utasok és a szolgáltatók számára egyaránt kézzelfogható értéket teremtenek”

- zárta gondolatait Rácz József.  

A tatabányai tapasztalatokat a Delta októberben a The Budapest Exchange 2026 nemzetközi szakmai rendezvényen is bemutatta, ahol a közösségi közlekedés és a mobilitás hazai és nemzetközi szereplői a digitális fizetés következő lépéseiről egyeztettek. A Delta nemzetközi technológiai partnereivel, a Modeshifttel és a Littlepay-jel közösen állított ki és tartott előadást. Az üzenet egyértelmű: a bankkártyás, érintéses jegyvásárlás ma már nem csak a nagyvárosok kiváltsága. Egy jól integrált, hazai üzemeltetéssel támogatott megoldás középvárosi léptékben, gyorsan és mérhető eredménnyel is bevezethető. 

A cikk meglenését a Delta Group támogatta.

Címlapkép forrása: T-BUSZ Kft.

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