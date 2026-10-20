Tatabányán sikeres a teszt, hamarosan más vidéki városokban is megjelenhet az érintéses jegyvásárlás

A világ számos nagyvárosában, London, Sydney, New York már sikerrel működnek az E-jegyrendszerek. Az utazóknak könnyű megszokniuk, mert a járművön elhelyezett terminálhoz/eszközhöz kell csak érinteniük a bankkártyát, mobiltelefont vagy az okosórát és létrejön a jegyvásárlás. A tömegközlekedési verzió abban különbözik a már megszokott bolti terminálos vásárlástól, hogy a jegy digitális ellenőrzése is megoldott. Az ellenőrnél is van egy készülék, amihez ha az utas hozzáérinti a vásárláshoz használt eszközét, akkor az képes felismerni a vásárlást. Az ellenőrzési folyamat teljesen biztonságos, az ellenőri készülék csak az információ beolvasására képes, fizetési folyamat kezdeményezésére nem.
Magyarországon eddig csak a fővárosban indult tesztként E-jegyrendszer, amihez Tatabánya első vidéki városként júliusban csatlakozott.
A Delta Group közlekedésfejlesztési üzletága, amely 2018-tól rendszerbeszállítója a T-BUSZ Kft-nek először fejlesztett és integrált egy már meglévő rendszerhez E-jegy fizetési megoldást. A rendszer arra a nemzetközi közlekedési fizetési szabványra - cEMV (contactless EMV) - épül, amit már sikerrel használnak több világvárosban, valamint a főváros 2023-ban elindított E-jegyrendszernél is.
Tatabánya 2026. július elsejétől év végéig öt buszon teszteli az egyetlen érintéssel (Touch&Go), bankkártyával, mobiltelefonnal vagy okosórával megvehető végállomásig érvényes vonaljegy rendszerét, amihez az utasoknak nincs szükségük regisztrációra vagy applikáció letöltésére sem.
„Nagyon örülünk, hogy közepes méretű városként elsőként vagyunk képesek nemzetközi szintű tömegközlekedési jegyértékesítési fejlesztést elindítani” – emelte ki Kupi Gábor, a T-BUSZ Kft. ügyvezetője.
Rácz József, a Delta Group közlekedésinformatikai üzletágának vezetője elmondta a Portfolio-nak, hogy tatabányai projekt fontos mérföldkő, mert jól mutatja, hogy az elektronikus jegyrendszer nem kizárólag a nagyvárosok számára lehet releváns. A termékre nagy a piaci érdeklődés is, országszerte számos közlekedési szolgáltató keresi a bevezetés lehetőségét.
Úgy látjuk, hogy a következő 1–3 évben a hazai városi közlekedési szolgáltatók jelentős részénél megjelenhetnek a bankkártyás, érintésmentes jegyvásárlási megoldások: a néhány, akár 10 vagy annál kevesebb járművet üzemeltető szolgáltatóktól egészen a több száz járművel rendelkező megyei jogú városokig”
- tette hozzá.
A szakember kiemelte, hogy a bankkártyás jegyvásárlási rendszerek egyik legfontosabb előnye, hogy a technológiai és szolgáltatási háttér jól skálázható: megfelelő konstrukcióval akár kisebb szolgáltatók számára is kialakítható gazdaságosan fenntartható megoldás, miközben a nagyobb közlekedési rendszerek esetében is biztosíthatók a magas rendelkezésre állású, robusztus és biztonságos szolgáltatási szintek. A költségeket ezért nem önmagában a technológia határozza meg, hanem az elvárt szolgáltatási szint, a forgalom és az integrációk komplexitása is. A Delta hazai jelenléte, fejlesztési és rendszerintegrátori tapasztalata, valamint hosszú távú üzemeltetői potenciálja olyan stabil hátteret jelent, amely mellett a kisebb és a nagyobb szolgáltatók számára egyaránt kialakítható fenntartható és megbízható konstrukció.
“Az „Érints és utazz!” (Touch&Go!) most még teszt verzióban működik: a T-BUSZ illetve az önkormányzat költségvetése szempontjából tervezhető és kezelhető mértékű a fejlesztés, valamint az utasoknak is van idejük megszokni, elfogadni és tapasztalatot szerezni” - összegezte Rácz József.
Korszerű, nemzetközi megoldásokat integrálnak a vidéki közlekedésbe
A Delta Group nem csupán a cEMV elektronikus jegyrendszer fővállalkozójaként vett részt a projektben, hanem hazai integrátorként kulcsszerepet vállalt a nemzetközi technológiai partnerek megoldásainak összehangolásában, honosításában és a hazai közlekedési környezetbe történő adaptálásában is.
A vállalat biztosítja a teljes rendszer bevezetéséhez szükséges szakmai koordinációt, helyi integrációt és tudástranszfert, összehangolja a külföldi technológiákat a hazai üzemeltetési igényekkel. A Delta ezen felül vállalja a rendszer hosszú távú működtetését, és a helyi üzemeltetési, támogatási és fejlesztési kompetenciák biztosítását.
„A T-BUSZ rendszerbeszállítójaként jól ismerjük a vállalat jelenlegi megoldásait, ezért az új fizetési modul egy már működő digitális alapra épült. Először végeztünk itthon E-jegyrendszer fejlesztést és rendszerintegrációt és szerencsés, hogy ezt egy olyan partnerünkkel tehetjük meg, akivel hosszútávú a szakmai kapcsolatunk és nyitott a tömegközlekedési jegyértékesítés továbbfejlesztésére is.” - tette hozzá a szakember.
A Delta Group üzletága négy fejlesztési területre fókuszál: forgalmi operáció, utastájékoztatás, fizetési rendszerek, valamint fedélzeti szolgáltatásminőség.
Rácz József kiemelte, hogy a négy terület egyetlen platformba integrálása kulcsfontosságú, mert a következő évek meghatározó trendje az egységes, digitális utazási élmény lehet, amelyben a jegyvásárlás, a fizetés, az utastájékoztatás és a kapcsolódó szolgáltatások szorosan összekapcsolódnak, miközben az open payment, a mobilitási szolgáltatások integrációja, az adatvezérelt közlekedésszervezés és az AI is egyre nagyobb szerepet kap.
A tatabányai projekt a Delta számára azért is kiemelt jelentőségű, mert a vállalat a közlekedési szolgáltató fizetési rendszerét az alapoktól építi fel, és hosszú távú igényekre szabva fejleszti, valamint üzemelteti. A fejlesztés korábbi szakaszában a valós idejű utastájékoztatás és a fedélzeti rendszerek kiépítése valósult meg, a jelenlegi fázisban pedig az ezek által biztosított adatalapra épül a fizetési megoldás kialakítása.
A Delta Group szoftveres és hardveres megoldásai járműveken (autóbusz, troli, villamos, hajó, tram-train), megállóhelyeken, pályaudvarokon és a közlekedési központokban működnek, jelenleg országosan több száz járművet és több száz helyszínt szolgálnak ki. Partnereik közé tartozik: Szeged, Kecskemét, Veszprém, Kaposvár, Várpalota, Paks, Miskolc városok közlekedési vállalatai, a BAHART, a MÁV és Volánbusz, valamint a tatabányai T-BUSZ Kft is.
A Delta a legkorszerűbb nemzetközi trendek fejlesztésében és gyakorlati megvalósításában hisz, és arra törekszik, hogy olyan integrált, jövőbe mutató megoldásokkal járuljon hozzá a közösségi közlekedés fejlődéséhez, amelyek az utasok és a szolgáltatók számára egyaránt kézzelfogható értéket teremtenek”
- zárta gondolatait Rácz József.
A tatabányai tapasztalatokat a Delta októberben a The Budapest Exchange 2026 nemzetközi szakmai rendezvényen is bemutatta, ahol a közösségi közlekedés és a mobilitás hazai és nemzetközi szereplői a digitális fizetés következő lépéseiről egyeztettek. A Delta nemzetközi technológiai partnereivel, a Modeshifttel és a Littlepay-jel közösen állított ki és tartott előadást. Az üzenet egyértelmű: a bankkártyás, érintéses jegyvásárlás ma már nem csak a nagyvárosok kiváltsága. Egy jól integrált, hazai üzemeltetéssel támogatott megoldás középvárosi léptékben, gyorsan és mérhető eredménnyel is bevezethető.
A cikk meglenését a Delta Group támogatta.
Címlapkép forrása: T-BUSZ Kft.
IMF: Régiónk Európa növekedési motorja maradhat, de modellváltásra van szükség
A Nemzetközi Valutaalap képviselője exkluzív interjút adott lapunknak.
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Amerika direkt tartotta vissza az Ukrajnának szánt létfontosságú fegyvereket? – Reagált Washington
Állítólag nem született ilyen politikai utasítás.
Kiderült, mi okozhatta a Revolut leállását – Globális a probléma
Láncreakciót váltott ki az informatikai szolgáltatás hibája.
Bajba kerülhetnek a kisboltok a vagyonadó miatt, a kiskereskedelmi adó emelése azonban kigazdálkodható
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt erről.
37 milliárdos követelést támaszt Zugló önkormányzata a Bayer-csoport egy cége ellen
A Bosnyák téri irodakomplexum ügyében.
Kapitány István bejelentette, mennyibe fog kerülni a rezsicsökkentés jövőre
Közel 300 milliárddal többe kerül.
Kritikus szinten a veszélyt jelző mutató: megijedtek a befektetők, kegyetlenül büntetik a francia kötvényeket
2011 óta nem láttunk hasonlót!
Wekerle Plusz hitel - ezekre a kérdésekre még nincs válasz
Magyar Péter a 2027-es költségvetés ismertetésekor kitért az új lakástámogatási programra is. Számos részlet kiderült, ugyanakkor még mindig maradt néhány bizonytalan, nyitott pont is. A Ba
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát
Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján?
Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz
A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik
Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam
Top 10 osztalék részvény - 2026. október
Október elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 734 cég szerepel
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Kiszervezés vagy visszaszervezés: hol lehet valójában pénzt megtakarítani?
Jakubik Gáborral, a LIWO Group nemzetközi sales vezetőjével beszélgettünk.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.