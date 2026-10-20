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FONTOS Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
Tisza-kormány: ezermilliárdokat rendeznek át a büdzsében, Magyar Péter bejelenti a részleteket
Gazdaság

Tisza-kormány: ezermilliárdokat rendeznek át a büdzsében, Magyar Péter bejelenti a részleteket

Portfolio
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Több ezer milliárd forintos átrendezést hajt végre a Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben, amely elsősorban a minimálbéreseknek, a bruttó 680 ezer forint alatt keresőknek, a nyugdíjasoknak és a béremelésben részesülő állami dolgozóknak kedvez. A terhek a tehetősebb rétegekre, a nagyobb vállalatokra és egyes szektorokra hárulnak, a 40 év feletti kétgyerekes anyák pedig elveszíthetik adómentességüket. A csomag legnagyobb kérdése, hogyan csökkenti a kormány 2200 milliárd forinttal a kiadásokat, a részleteket kedden Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter ismerteti. Magyar Péter emellett tegnap bejelentette az árrésstop kivezetését is. Az egészségügyi szakdolgozói kamara elégedetlen az átlagosan 17 százalékos béremeléssel. Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója.
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Magyar Péter az új költségvetésről: "A pohár félig tele van, de lehetnek olyanok, akik csalódtak"

Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.

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Magyar Péter az új költségvetésről:
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Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól

Az előző kormány a 2026-os és 2027-es költségvetésben egyetlen forintot sem különített el arra, hogy az anyák szja-mentességét továbbvigye - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint ez az intézkedés jövőre 200 milliárd, a ciklus végéig pedig 600 milliárd forintba került volna, de erre nem biztosított semmilyen fedezetet az Orbán-kormány. A családokat érintő adóintézkedéseket Kármán András mutatta be a sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kétgyermekes édesanyáknál megmarad a 40 év alatti anyák szja-mentessége, ráadásul náluk megduplázódik a családi pótlék. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem vesz el semmit, csak nem vezeti be azt, aminek nincs fedezete.

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Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
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Sokkal nagyobb béremelést várt a rendvédelmi állomány: megszólaltak a szakszervezeti vezetőik

Kevésnek és csalódást keltőnek tartják a rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek a miniszterelnök által hétfőn bejelentett átlagosan 15 százalékos béremelést - közölték szakszervezeti vezetők kedden az MTI érdeklődésére, reagálva arra, hogy Magyar Péter az Országgyűlésben ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét.

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Sokkal nagyobb béremelést várt a rendvédelmi állomány: megszólaltak a szakszervezeti vezetőik
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Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot

Januártól várhatóan 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol. Az év eleji rendes nyugdíjemelés után a 120 ezer forint alatti nyugdíjakat automatikusan erre az összegre emelik, a 120 és 146 ezer forint közötti ellátások pedig egyszeri, lépcsőzetes emelést kapnak. A kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj egyheti részletét, 2027-ben pedig érkezik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részlete is. Az intézkedésekre összesen 449 milliárd forintot fordítanak – a Tisza Párt által korábban megígért bérkövető nyugdíjemelésnek azonban egyelőre nincs jele.

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Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot
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Magyar Péter bemondta a hiánypályát 2030-ig

Jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol a kormány, miután idén 1,7–1,8 százalékos bővülés és hasonló mértékű infláció várható. Magyar Péter miniszterelnök kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában ismertette a számokat, az inflációs cél a Magyar Nemzeti Bank előrejelzésén alapul. A kormány egy 2030-ig tartó középtávú pályát is felvázolt, amelynek végére 3 százalék feletti növekedést szeretne elérni. A Pénzügyminisztérium szerint a költségvetési hiány a 2027-es 4,9 százalékról 2028-ban 4, 2029-ben 3,4 százalékra csökkenhet, 2030-ra pedig már 2,8 százalék lehet.

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Magyar Péter bemondta a hiánypályát 2030-ig
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Török Gábor: ezeket a számokat érdemes megjegyezni

Az Orbán-kormányok utolsó éveinek egyik állandó jellemzője volt, hogy a költségvetési makroszámokat alig sikerült eltalálni - írja Török Gábor politológus.

Ma reggel a rádióban Magyar Péter bejelentette a 2027-es számokat, érdemes ezeket megjegyezni:

  • 4,9% költségvetési hiány
  • 2,4% gazdasági növekedés
  • 3% infláció
  • 77,2% államadósság
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Ezermilliárdokat rendeznek át a büdzsében, hamarosan megszólal Magyar Péter

Jelentős, több ezer milliárd forintos átrendezést hajt végre a 2027-es költségvetésben a Tisza-kormány. A költségvetési csomag intézkedéseivel több társadalmi csoport, köztük a minimálbért keresők, a bruttó 680 ezer forint alatti fizetésből élők, a nyugdíjasok és a béremelésben részesülő állami dolgozók járhatnak jobban. A változtatások ugyanakkor a tehetősebb rétegektől, a nagyobb vállalatoktól és bizonyos szektoroktól vonnak el forrásokat. A csomag legnagyobb kérdőjele, hogy a kabinet

miként tervezi 2200 milliárd forinttal csökkenteni a kiadási oldalt.

Erőteljes újraelosztási szándék rajzolódik ki a Magyar-kormány első saját költségvetésében Török Gábor politikai elemző szerint. A 2027-es büdzsé elsősorban a legrosszabb anyagi helyzetben lévők támogatását növelné, miközben több társadalmi csoport vesztesként kerülhet ki az átalakításokból. Ide tartozhatnak például a 40 év feletti kétgyerekes anyák, akik elveszíthetik adómentességüket.

Kedden ismertetik a költségvetés részleteit

Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter

kedd reggel 10 órakor

tart sajtótájékoztatót a Pénzügyminisztériumban a 2027-es költségvetésről. Az eseményen várhatóan részletesebben ismertetik a miniszterelnöki bejelentéseket, a kormánytagok pedig kérdésekre is válaszolnak. A sajtótájékoztatóról a Portfolio tudósít.

Kivezeti a kormány az árrésstopot

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány kivezeti a 2025 márciusában bevezetett árrésstopot. A részletek és az intézkedés megszüntetésének időzítése egyelőre nem ismertek.

Felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet

Megkezdte a 2020-as Nemzeti alaptanterv, a kapcsolódó kerettantervek és az érettségi követelmények felülvizsgálatát az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A korrekciók elsődleges célja a kötelező tananyag mennyiségének és a diákok terheinek csökkentése. Az új szabályozás a tervek szerint a 2027/2028-as tanévben jelenhet meg az iskolákban.

Elégedetlenek az egészségügyi béremeléssel

A tervek szerint átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azonban elégedetlen a feltételekkel. A MESZK szerint a kormány nem tartotta be korábbi ígéreteit: a béremelésre szánt összeg elmarad a várttól, az intézkedés csúszik, az érdekképviseletet pedig kihagyták az egyeztetésekből.

Távozik a NIÜ vezérigazgatója

Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedő pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő vezérigazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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