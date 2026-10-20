Tisza-kormány: ezermilliárdokat rendeznek át a büdzsében, Magyar Péter bejelenti a részleteket

Magyar Péter az új költségvetésről: "A pohár félig tele van, de lehetnek olyanok, akik csalódtak"
Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.
Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
Az előző kormány a 2026-os és 2027-es költségvetésben egyetlen forintot sem különített el arra, hogy az anyák szja-mentességét továbbvigye - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint ez az intézkedés jövőre 200 milliárd, a ciklus végéig pedig 600 milliárd forintba került volna, de erre nem biztosított semmilyen fedezetet az Orbán-kormány. A családokat érintő adóintézkedéseket Kármán András mutatta be a sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kétgyermekes édesanyáknál megmarad a 40 év alatti anyák szja-mentessége, ráadásul náluk megduplázódik a családi pótlék. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem vesz el semmit, csak nem vezeti be azt, aminek nincs fedezete.
Sokkal nagyobb béremelést várt a rendvédelmi állomány: megszólaltak a szakszervezeti vezetőik
Kevésnek és csalódást keltőnek tartják a rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek a miniszterelnök által hétfőn bejelentett átlagosan 15 százalékos béremelést - közölték szakszervezeti vezetők kedden az MTI érdeklődésére, reagálva arra, hogy Magyar Péter az Országgyűlésben ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét.
Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot
Januártól várhatóan 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol. Az év eleji rendes nyugdíjemelés után a 120 ezer forint alatti nyugdíjakat automatikusan erre az összegre emelik, a 120 és 146 ezer forint közötti ellátások pedig egyszeri, lépcsőzetes emelést kapnak. A kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj egyheti részletét, 2027-ben pedig érkezik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részlete is. Az intézkedésekre összesen 449 milliárd forintot fordítanak – a Tisza Párt által korábban megígért bérkövető nyugdíjemelésnek azonban egyelőre nincs jele.
Magyar Péter bemondta a hiánypályát 2030-ig
Jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol a kormány, miután idén 1,7–1,8 százalékos bővülés és hasonló mértékű infláció várható. Magyar Péter miniszterelnök kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában ismertette a számokat, az inflációs cél a Magyar Nemzeti Bank előrejelzésén alapul. A kormány egy 2030-ig tartó középtávú pályát is felvázolt, amelynek végére 3 százalék feletti növekedést szeretne elérni. A Pénzügyminisztérium szerint a költségvetési hiány a 2027-es 4,9 százalékról 2028-ban 4, 2029-ben 3,4 százalékra csökkenhet, 2030-ra pedig már 2,8 százalék lehet.
Török Gábor: ezeket a számokat érdemes megjegyezni
Az Orbán-kormányok utolsó éveinek egyik állandó jellemzője volt, hogy a költségvetési makroszámokat alig sikerült eltalálni - írja Török Gábor politológus.
Ma reggel a rádióban Magyar Péter bejelentette a 2027-es számokat, érdemes ezeket megjegyezni:
- 4,9% költségvetési hiány
- 2,4% gazdasági növekedés
- 3% infláció
- 77,2% államadósság
Ezermilliárdokat rendeznek át a büdzsében, hamarosan megszólal Magyar Péter
Jelentős, több ezer milliárd forintos átrendezést hajt végre a 2027-es költségvetésben a Tisza-kormány. A költségvetési csomag intézkedéseivel több társadalmi csoport, köztük a minimálbért keresők, a bruttó 680 ezer forint alatti fizetésből élők, a nyugdíjasok és a béremelésben részesülő állami dolgozók járhatnak jobban. A változtatások ugyanakkor a tehetősebb rétegektől, a nagyobb vállalatoktól és bizonyos szektoroktól vonnak el forrásokat. A csomag legnagyobb kérdőjele, hogy a kabinet
miként tervezi 2200 milliárd forinttal csökkenteni a kiadási oldalt.
Erőteljes újraelosztási szándék rajzolódik ki a Magyar-kormány első saját költségvetésében Török Gábor politikai elemző szerint. A 2027-es büdzsé elsősorban a legrosszabb anyagi helyzetben lévők támogatását növelné, miközben több társadalmi csoport vesztesként kerülhet ki az átalakításokból. Ide tartozhatnak például a 40 év feletti kétgyerekes anyák, akik elveszíthetik adómentességüket.
Kedden ismertetik a költségvetés részleteit
Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter
kedd reggel 10 órakor
tart sajtótájékoztatót a Pénzügyminisztériumban a 2027-es költségvetésről. Az eseményen várhatóan részletesebben ismertetik a miniszterelnöki bejelentéseket, a kormánytagok pedig kérdésekre is válaszolnak. A sajtótájékoztatóról a Portfolio tudósít.
Kivezeti a kormány az árrésstopot
Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány kivezeti a 2025 márciusában bevezetett árrésstopot. A részletek és az intézkedés megszüntetésének időzítése egyelőre nem ismertek.
Felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet
Megkezdte a 2020-as Nemzeti alaptanterv, a kapcsolódó kerettantervek és az érettségi követelmények felülvizsgálatát az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A korrekciók elsődleges célja a kötelező tananyag mennyiségének és a diákok terheinek csökkentése. Az új szabályozás a tervek szerint a 2027/2028-as tanévben jelenhet meg az iskolákban.
Elégedetlenek az egészségügyi béremeléssel
A tervek szerint átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azonban elégedetlen a feltételekkel. A MESZK szerint a kormány nem tartotta be korábbi ígéreteit: a béremelésre szánt összeg elmarad a várttól, az intézkedés csúszik, az érdekképviseletet pedig kihagyták az egyeztetésekből.
Távozik a NIÜ vezérigazgatója
Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedő pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő vezérigazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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