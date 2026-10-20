Tisza-kormány: ezermilliárdokat rendeznek át a büdzsében, Magyar Péter bejelenti a részleteket

Jelentős, több ezer milliárd forintos átrendezést hajt végre a 2027-es költségvetésben a Tisza-kormány. A költségvetési csomag intézkedéseivel több társadalmi csoport, köztük a minimálbért keresők, a bruttó 680 ezer forint alatti fizetésből élők, a nyugdíjasok és a béremelésben részesülő állami dolgozók járhatnak jobban. A változtatások ugyanakkor a tehetősebb rétegektől, a nagyobb vállalatoktól és bizonyos szektoroktól vonnak el forrásokat. A csomag legnagyobb kérdőjele, hogy a kabinet

miként tervezi 2200 milliárd forinttal csökkenteni a kiadási oldalt.

Erőteljes újraelosztási szándék rajzolódik ki a Magyar-kormány első saját költségvetésében Török Gábor politikai elemző szerint. A 2027-es büdzsé elsősorban a legrosszabb anyagi helyzetben lévők támogatását növelné, miközben több társadalmi csoport vesztesként kerülhet ki az átalakításokból. Ide tartozhatnak például a 40 év feletti kétgyerekes anyák, akik elveszíthetik adómentességüket.

Kedden ismertetik a költségvetés részleteit

Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter

kedd reggel 10 órakor

tart sajtótájékoztatót a Pénzügyminisztériumban a 2027-es költségvetésről. Az eseményen várhatóan részletesebben ismertetik a miniszterelnöki bejelentéseket, a kormánytagok pedig kérdésekre is válaszolnak. A sajtótájékoztatóról a Portfolio tudósít.

Kivezeti a kormány az árrésstopot

Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány kivezeti a 2025 márciusában bevezetett árrésstopot. A részletek és az intézkedés megszüntetésének időzítése egyelőre nem ismertek.

Felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet

Megkezdte a 2020-as Nemzeti alaptanterv, a kapcsolódó kerettantervek és az érettségi követelmények felülvizsgálatát az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A korrekciók elsődleges célja a kötelező tananyag mennyiségének és a diákok terheinek csökkentése. Az új szabályozás a tervek szerint a 2027/2028-as tanévben jelenhet meg az iskolákban.

Elégedetlenek az egészségügyi béremeléssel

A tervek szerint átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azonban elégedetlen a feltételekkel. A MESZK szerint a kormány nem tartotta be korábbi ígéreteit: a béremelésre szánt összeg elmarad a várttól, az intézkedés csúszik, az érdekképviseletet pedig kihagyták az egyeztetésekből.

Távozik a NIÜ vezérigazgatója

Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedő pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő vezérigazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött.

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