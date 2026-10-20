Tisza-kormány: újabb részletek derültek ki a bérekről és az adókról

Döntött a jegybank, hamarosan megszólal Varga Mihály
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta kedden az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés hátteréről délután érkezik a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök.
Lannert Judit is megszólalt a bombafenyegetésekkel kapcsolatban
Az eddigi hatósági ellenőrzések során egyetlen érintett oktatási intézményben sem találtak robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt az országszerte történt iskolai bombafenyegetések után – közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán. A tárcavezető szerint a hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek a diákok és a pedagógusok biztonsága érdekében.
Újabb jogköröket kapott az Unger Anna vezette Vagyonvisszaszerzési Hivatal – Kiadhatják az első körözéseket
Az ügyészségéhez hasonló, új jogosítványokat kapott a szeptemberben létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A szervezet mostantól körözést rendelhet el és elfogatóparancsot adhat ki, valamint hozzáférhet a bűnügyi statisztikákhoz és a biometrikus adatokhoz, beleértve a DNS-mintákat is.
Bajba kerülhetnek a kisboltok a vagyonadó miatt, a kiskereskedelmi adó emelése azonban kigazdálkodható
A jelenlegi formájában tervezett vagyonadó súlyos károkat okozhat a magyar kereskedelmi cégeknek, mivel a működőtőke és a termelőeszközök megadóztatása leépítésekhez, valamint a piac külföldi szereplők javára történő átrendeződéséhez vezethet – figyelmeztet Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. Bár a szakmai szervezet a kiskereskedelmi különadó emelését az árrésstop kivezetése miatt elfogadhatónak tartja, a vagyonadó diszkriminatív jellege és a hatástanulmányok hiánya miatt érdemi párbeszédet sürget a kormánnyal, miközben a vidéki kisboltok megmentésén is dolgozik - írta a Pénzcentrum.
Kapitány István bejelentette, mennyibe fog kerülni a rezsicsökkentés jövőre
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy a 2027-es költségvetésben 1165 milliárd forint jut a rezsicsökkentés fenntartására. Ez nagyjából harmadával több, mint az idei, már egyszer megemelt keret.
Bejelentette Kármán András: határozatlan időre szól az új építésű lakások 5%-os áfája
Határozatlan időre hosszabbítja meg a kormány az új lakások építésére vonatkozó 5%-os áfát – jelentette be Kármán András pénzügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján. Ezzel a piaci szereplők legszebb álma válik valóra.
Itt vannak az új, állami támogatásos LTP részletei: akár 1,8 millió forintot ad a Tisza-kormány!
Akár 1,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak tíz év alatt azok, akik belevágnak az új Wekerle lakástakarékba. Kármán András pénzügyminiszter a kormány keddi sajtótájékoztatóján azzal indokolta a lakástakarék-támogatás visszahozását, hogy ma kevés fiatalnak van elég önereje a jelzáloghitelhez; a félretett pénz lakásvásárlásra és felújításra, illetve hitelfelvételhez önerőként is felhasználható lesz. A bemutatott számokból arra következtethetünk, hogy havonta legfeljebb 100 ezer forintot lehet majd befizetni, ezzel lesz kimaxolható az állami támogatás – mutatjuk az újonnan megismert részleteket.
Kármán felfedte a bűvös számokat: rengeteg pénzt tesz a nyugdíjasok zsebébe a Tisza-kormány
Jelentősen emelkednek a legkisebb nyugdíjak 2027-től, a minimálnyugdíj ugyanis 28 500 forintról 120 ezer forintra nő – idézte fel Kármán András pénzügyminiszter a kormány keddi sajtótájékoztatóján. A rendkívüli felzárkóztatás mellett nő a megváltozott munkaképességűek ellátása, az időskorúak járadéka és az árvaellátás legkisebb összege is, így több mint 700 ezer ember jár majd lényegesen jobban. A kormány 2030-ig négy lépésben vezeti be a Nyugdíjas SZÉP-kártyát, amelyre a havi 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők, vagyis a nyugdíjasok 97 százaléka lesz jogosult. A 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj negyedrésze változatlanul megmarad. A miniszter szerint az intézkedések 2027-ben összesen 368 milliárd forintot jelentenek a nyugdíjasoknak, ami több annál, amennyit a 14. havi nyugdíj továbbépítése hozott volna.
Magyar Péter az új költségvetésről: "A pohár félig tele van, de lehetnek olyanok, akik csalódtak"
Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.
Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
Az előző kormány a 2026-os és 2027-es költségvetésben egyetlen forintot sem különített el arra, hogy az anyák szja-mentességét továbbvigye - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő szerint ez az intézkedés jövőre 200 milliárd, a ciklus végéig pedig 600 milliárd forintba került volna, de erre nem biztosított semmilyen fedezetet az Orbán-kormány. A családokat érintő adóintézkedéseket Kármán András mutatta be a sajtótájékoztatón. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kétgyermekes édesanyáknál megmarad a 40 év alatti anyák szja-mentessége, ráadásul náluk megduplázódik a családi pótlék. Magyar Péter szerint a Tisza-kormány nem vesz el semmit, csak nem vezeti be azt, aminek nincs fedezete.
Sokkal nagyobb béremelést várt a rendvédelmi állomány: megszólaltak a szakszervezeti vezetőik
Kevésnek és csalódást keltőnek tartják a rendvédelmi dolgozókat képviselő szakszervezetek a miniszterelnök által hétfőn bejelentett átlagosan 15 százalékos béremelést - közölték szakszervezeti vezetők kedden az MTI érdeklődésére, reagálva arra, hogy Magyar Péter az Országgyűlésben ismertette a jövő évi költségvetés tervezetét.
Kiderült, mennyi lesz a januári nyugdíjemelés – Magyar Péter ejtette el a kulcsfontosságú mondatot
Januártól várhatóan 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol. Az év eleji rendes nyugdíjemelés után a 120 ezer forint alatti nyugdíjakat automatikusan erre az összegre emelik, a 120 és 146 ezer forint közötti ellátások pedig egyszeri, lépcsőzetes emelést kapnak. A kormány megtartja a 13. havi nyugdíjat, februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj egyheti részletét, 2027-ben pedig érkezik a Nyugdíjas SZÉP-kártya első részlete is. Az intézkedésekre összesen 449 milliárd forintot fordítanak – a Tisza Párt által korábban megígért bérkövető nyugdíjemelésnek azonban egyelőre nincs jele.
Magyar Péter bemondta a hiánypályát 2030-ig
Jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3 százalékos inflációval számol a kormány, miután idén 1,7–1,8 százalékos bővülés és hasonló mértékű infláció várható. Magyar Péter miniszterelnök kedden a Kossuth rádió reggeli műsorában ismertette a számokat, az inflációs cél a Magyar Nemzeti Bank előrejelzésén alapul. A kormány egy 2030-ig tartó középtávú pályát is felvázolt, amelynek végére 3 százalék feletti növekedést szeretne elérni. A Pénzügyminisztérium szerint a költségvetési hiány a 2027-es 4,9 százalékról 2028-ban 4, 2029-ben 3,4 százalékra csökkenhet, 2030-ra pedig már 2,8 százalék lehet.
Török Gábor: ezeket a számokat érdemes megjegyezni
Az Orbán-kormányok utolsó éveinek egyik állandó jellemzője volt, hogy a költségvetési makroszámokat alig sikerült eltalálni - írja Török Gábor politológus.
Ma reggel a rádióban Magyar Péter bejelentette a 2027-es számokat, érdemes ezeket megjegyezni:
- 4,9% költségvetési hiány
- 2,4% gazdasági növekedés
- 3% infláció
- 77,2% államadósság
Ezermilliárdokat rendeznek át a büdzsében, hamarosan megszólal Magyar Péter
Jelentős, több ezer milliárd forintos átrendezést hajt végre a 2027-es költségvetésben a Tisza-kormány. A költségvetési csomag intézkedéseivel több társadalmi csoport, köztük a minimálbért keresők, a bruttó 680 ezer forint alatti fizetésből élők, a nyugdíjasok és a béremelésben részesülő állami dolgozók járhatnak jobban. A változtatások ugyanakkor a tehetősebb rétegektől, a nagyobb vállalatoktól és bizonyos szektoroktól vonnak el forrásokat. A csomag legnagyobb kérdőjele, hogy a kabinet
miként tervezi 2200 milliárd forinttal csökkenteni a kiadási oldalt.
Erőteljes újraelosztási szándék rajzolódik ki a Magyar-kormány első saját költségvetésében Török Gábor politikai elemző szerint. A 2027-es büdzsé elsősorban a legrosszabb anyagi helyzetben lévők támogatását növelné, miközben több társadalmi csoport vesztesként kerülhet ki az átalakításokból. Ide tartozhatnak például a 40 év feletti kétgyerekes anyák, akik elveszíthetik adómentességüket.
Kedden ismertetik a költségvetés részleteit
Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter
kedd reggel 10 órakor
tart sajtótájékoztatót a Pénzügyminisztériumban a 2027-es költségvetésről. Az eseményen várhatóan részletesebben ismertetik a miniszterelnöki bejelentéseket, a kormánytagok pedig kérdésekre is válaszolnak. A sajtótájékoztatóról a Portfolio tudósít.
Kivezeti a kormány az árrésstopot
Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány kivezeti a 2025 márciusában bevezetett árrésstopot. A részletek és az intézkedés megszüntetésének időzítése egyelőre nem ismertek.
Felülvizsgálják a Nemzeti alaptantervet
Megkezdte a 2020-as Nemzeti alaptanterv, a kapcsolódó kerettantervek és az érettségi követelmények felülvizsgálatát az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A korrekciók elsődleges célja a kötelező tananyag mennyiségének és a diákok terheinek csökkentése. Az új szabályozás a tervek szerint a 2027/2028-as tanévben jelenhet meg az iskolákban.
Elégedetlenek az egészségügyi béremeléssel
A tervek szerint átlagosan 17 százalékkal emelkedik az egészségügyi szakdolgozók bére, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara azonban elégedetlen a feltételekkel. A MESZK szerint a kormány nem tartotta be korábbi ígéreteit: a béremelésre szánt összeg elmarad a várttól, az intézkedés csúszik, az érdekképviseletet pedig kihagyták az egyeztetésekből.
Távozik a NIÜ vezérigazgatója
Távozik a Nemzeti Innovációs Ügynökség éléről Bódis László vezérigazgató – erősítette meg a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A megüresedő pozícióra pályázatot írnak ki, az új vezető érkezéséig pedig a tárca veszi át az intézmény szakmai irányítását. A leköszönő vezérigazgató nevéhez az előző kormányzati ciklusban több vitatott, milliárdos értékű közbeszerzés és botrány is fűződött.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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