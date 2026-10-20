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Tisztázódott egy félreértés a béremelésekkel kapcsolatban
Gazdaság

Tisztázódott egy félreértés a béremelésekkel kapcsolatban

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A kulturális dolgozók számára 2027-re bejelentett, átlagosan 10,7 százalékos ágazati béremelés a személyi jövedelemadó csökkentésén felül értendő, vagyis két külön intézkedésről van szó – tisztázta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A béremelést differenciáltan hajtanák végre, figyelembe véve a jelenlegi bérkülönbségeket is.

A miniszter hétfőn a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének tüntetésén vett részt.

A most bejelentett béremelést első lépésnek nevezte,

és azt írta, hogy az ágazati emelés és az adócsökkentés együttesen javíthatja a kulturális dolgozók anyagi helyzetét.

Tarr Zoltán azt is bejelentette, hogy több mint egy évtized után ismét összehívják a Kulturális Ágazati Érdekegyeztető Tanácsot. A miniszter szerint ezzel a dolgozóknak és érdekképviseleteiknek ismét beleszólást biztosítanának az őket érintő döntésekbe.

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A tárcavezető a párbeszéd és az érdekképviseletekkel való együttműködés szükségességét hangsúlyozta, valamint azt, hogy a döntések során figyelembe kívánják venni a kulturális dolgozók tapasztalatait.

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