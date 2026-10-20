Több budapesti iskolánál bombafenyegetés miatt riasztották a rendőrséget

A zuglói ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium vezetősége keddre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el a kapott bombafenyegetés miatt. Az épületbe mindaddig tilos a belépés, amíg a rendőrség be nem fejezi a teljes átvizsgálást. Keddre virradó éjszaka az egyetem másik gyakorlóiskolájába, az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolába is hasonló fenyegetés érkezett.
Ezt az intézményt a hatóságok még hajnalban átkutatták, és mivel mindent rendben találtak, engedélyezték az oktatás megtartását.
Ugyancsak a kora reggeli órákban lezárták a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) épületeit is, de a rendőrségi ellenőrzés ott is negatív eredménnyel zárult, így feloldották a korlátozást.
A keddi esetek a hétfői események folytatásai, amikor több hazai sajtóorgánum kapott olyan emailt, amely szerint több mint 70 magyarországi iskolában rejtettek el bombát. Pósfai Gábor belügyminiszter tájékoztatása és a rendőrség közleménye alapján a tegnapi fenyegetések alaptalannak bizonyultak, egyetlen intézményben sem bukkantak robbanásra alkalmas eszközre. Hétfőn ráadásul nemcsak Magyarországon, hanem szerte Európában – többek között Romániában, Szerbiában, Észak-Írországban és Skóciában – is tömeges fenyegetések érkeztek az oktatási intézményekhez. A sorozatos riasztások miatt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indított eljárást.
Az MTI eközben kedd reggel közölt fejleményt a salgótarjáni kórházat ért robbantással fenyegetőzés ügyében. Tavaly decemberben egy 29 éves Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei férfi egy angliai hívószámról felhívta a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház telefonos ügyeletét és a telefonközpontosnak eltorzított hangon azt állította, hogy fel fogja robbantani a kórház épületét. A fenyegető telefonhívást aznap még kétszer megismételte, másodszor azzal, hogy 10 perc múlva robban fel az épületet. A kórházat a fenyegetés miatt részlegesen kiürítették és átvizsgálták. Robbanóanyagot vagy robbanószerkezetet nem találtak. Azonban a cselekmény az egészségügyi intézmény működését akadályozta, ezért az ügyészség a köznyugalmat súlyosan megzavarva elkövetett közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolta meg a büntetett előéletű férfit, és három év végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását kérte vele szemben. Az ügyben a Salgótarjáni Járásbíróság dönt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetvary Zsolt
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