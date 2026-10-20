Újabb jogköröket kapott az Unger Anna vezette Vagyonvisszaszerzési Hivatal – Kiadhatják az első körözéseket

A Magyar Közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet értelmében a hivatal hivatalosan is bekerült a körözési nyilvántartási rendszer használatára jogosult szervek közé.

Ha az NVVH vagy az ügyészség elfogatóparancsot ad ki, az érintettek előállítását és átkísérését a rendőrség, illetve a határrendészeti szervek hajtják végre.

A jogszabályváltozás jelentősen kibővíti a szervezet adatkezelési lehetőségeit is, így az NVVH mostantól jogosult a biometrikus adatok és a DNS-minták kezelésére az általa lefolytatott eljárások során. Emellett a hivatal vezetői és statisztikai feladatokat ellátó munkatársai betekinthetnek a bűnügyi statisztikai rendszerbe, miközben a saját nyomozásaik adataihoz kizárólag az adott ügyben illetékes belső állomány férhet hozzá.

A bővülő hatáskörű hatóság a múlt hónapban kezdte meg működését, és már a megalakulásakor kijelölte azt a négy kiemelt ügyet, amellyel elsőként foglalkozik. Ezek közé tartozik az Orbán Viktor testvéréhez, Orbán Áronhoz köthető vízumügy, egy több budapesti kerületet és polgármesteri ciklust érintő korrupciós hálózat, a Volánbusz beszerzéseinek vizsgálata, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal költései miatt indított nyomozás.

A szervezet első érdemi intézkedéseként szeptember 28-án a Volánbusz-ügyhöz kapcsolódóan őrizetbe vették Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselőt.

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