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Újabb jogköröket kapott az Unger Anna vezette Vagyonvisszaszerzési Hivatal – Kiadhatják az első körözéseket
Gazdaság

Újabb jogköröket kapott az Unger Anna vezette Vagyonvisszaszerzési Hivatal – Kiadhatják az első körözéseket

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Az ügyészségéhez hasonló, új jogosítványokat kapott a szeptemberben létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A szervezet mostantól körözést rendelhet el és elfogatóparancsot adhat ki, valamint hozzáférhet a bűnügyi statisztikákhoz és a biometrikus adatokhoz, beleértve a DNS-mintákat is – tudósított a Telex.

A Magyar Közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet értelmében a hivatal hivatalosan is bekerült a körözési nyilvántartási rendszer használatára jogosult szervek közé.

Ha az NVVH vagy az ügyészség elfogatóparancsot ad ki, az érintettek előállítását és átkísérését a rendőrség, illetve a határrendészeti szervek hajtják végre.

A jogszabályváltozás jelentősen kibővíti a szervezet adatkezelési lehetőségeit is, így az NVVH mostantól jogosult a biometrikus adatok és a DNS-minták kezelésére az általa lefolytatott eljárások során. Emellett a hivatal vezetői és statisztikai feladatokat ellátó munkatársai betekinthetnek a bűnügyi statisztikai rendszerbe, miközben a saját nyomozásaik adataihoz kizárólag az adott ügyben illetékes belső állomány férhet hozzá.

A bővülő hatáskörű hatóság a múlt hónapban kezdte meg működését, és már a megalakulásakor kijelölte azt a négy kiemelt ügyet, amellyel elsőként foglalkozik. Ezek közé tartozik az Orbán Viktor testvéréhez, Orbán Áronhoz köthető vízumügy, egy több budapesti kerületet és polgármesteri ciklust érintő korrupciós hálózat, a Volánbusz beszerzéseinek vizsgálata, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal költései miatt indított nyomozás.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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