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Varga Mihály: hamar megtehetné az újabb nagy lépést Magyarország az euró felé, de a döntést a kormánynak kell meghoznia
Gazdaság

Varga Mihály: hamar megtehetné az újabb nagy lépést Magyarország az euró felé, de a döntést a kormánynak kell meghoznia

Portfolio
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Az alapvetően pozitív hazai folyamatok mellett továbbra is indokolt az óvatosság a monetáris politikában - mondta kedd délutáni sajtótájékoztatóján Varga Mihály. Az MNB elnöke arra is kitért, hogy meglátásuk szerint viszonylag hamar csatlakozhatna Magyarország az ERM-II. árfolyamrendszerhez, de ezt a döntést a kormánynak kell meghoznia.
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Viszonylag gyorsan be lehetne lépni az ERM-II-be

Az euróbevezetéssel kapcsolatban hivatalos kormánydöntés még nincs, de a nyilatkozatok határozottak. Más az ERM-II. árfolyamrendszerhez való csatlakozás és az euró bevezetése,

az ERM-II-höz viszonylag gyorsan lehetne csatlakozni meglátásunk szerint, de az euró bevezetéséhez további fontos előkészítő munka szükséges

- válaszolta a Portfolio kérdésére Varga Mihály.  

Ennek a döntésnek a kormány asztalán kell megszületnie, utána tudnak a gazdasági szereplők csatlakozni ehhez - tette hozzá.

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Konzisztens az euróbevezetéssel a kormány pályája

A Költségvetési Tanács tudomásom szerint még nem kapta meg a jövő évi költségvetés tervezetét - mondja kérdésre válaszolva Varga Mihály. Hozzáteszi, hogy a jegybank mandátumának megfelelően támogatja a kormány gazdaságpolitikáját, amennyiben ez nem veszélyezteti az árstabilitás elérését. Kiemelte, hogy a 2027-es hiány mellett kiemelten fontos az elhangzott 2030-ig terjedő fiskális pálya, ami

konzisztensnek tűnik az eurócsatlakozási tervekkel.

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Marad adatvezérelt a jegybank

A jegybank továbbra is adatvezérelt, vagyis minden beérkező adatot és információt azok monetáris politikai horizonton kifejtett hatása mellett értékelünk - emeli ki Varga Mihály. Előretekintve érdemes részletesen is vizsgálnunk a költségvetési terveket, valamint a jövőbeli gazdaságpolitikai lépéseket - teszi hozzá.

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Elkezdhet emelkedni az infláció

A forint összességében a korábbi erősebb szintje körül mozgott, az elmúlt hetekben csökkentek a kilengések az árfolyamban, amihez hozzájárulhatott az MNB óvatos szeptemberi lépése is - mondja Varga Mihály. Az elnök a hazai infláció kapcsán kiemeli, hogy az nagyrészt a tavaszi forinterősödés következménye,

a következő hónapokra azonban némileg emelkedő inflációval számolnak.

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Indokolt az óvatosság

A hazai pozitív folyamatokkal együtt is összességében az óvatos monetáris politikai megközelítés fenntartását tartjuk szükségesnek

- szögezi le az MNB elnöke.

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Nem néz ki jól a globális infláció

Összességében a külső inflációs környezet továbbra is magas, több országban is meghaladja az áremelkedési ütem a jegybankok célját. Ebben meghatározó a magas energiaárak szerepe, de a globális élelmiszerpiacon is szélesebb áremelkedés van kibontakozóban. A folyamat tartós fennmaradása esetén a magasabb nyersanyagárak a fogyasztói árakban is megjelenhetnek - mondja Varga. A fentiekkel párhuzamosan a befektetők emelkedő kamatkörnyezettel számolnak, a nagy fejlett jegybankok a következő hónapokban tovább emelhetik a kamataikat.

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Tovább emelkednek a nemzetközi hozamok

A fejlett gazdaságok hosszú hozamai két évtizedes csúcs közelében vannak, amihez elsősorban a növekvő finanszírozási igények, illetve az adósságok fenntarthatóságával kapcsolatos kérdések járulnak hozzá. Emellett a mesterséges intelligencia finanszírozásához kapcsolódó vállalati kötvénykibocsátások kiszorító hatása jelenik meg a piacon - emeli ki az elnök.

A hazai eszközök kockázati megítélése szempontjából kulcsfontosságú követni a fejlett piaci körülmények alakulását

- teszi hozzá.

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Már az alacsonyabb céllal számolnak

A Monetáris Tanács ezután is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, a szeptemberi döntés értelmében az új inflációs cél 2,5%, ami 2028-tól lép hatályba, de a monetáris politikai időhorizontján van, ezért

a mai döntés már ezt is figyelembe vette.

Az energiaárak magas szintje, az emelkedő hozamkörnyezet, illetve a világgazdasági és pénzügyi kilátásokat övező bizonytalanság óvatosságot indokol - mondja Varga Mihály. Emellett a jegybank kiemelten követi a kormányzati intézkedéseket, illetve azok piaci fogadtatását.

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Döntött a jegybank, hamarosan megszólal Varga Mihály

A nyári három hónapos mini kamatcsökkentési ciklus után már szeptemberben megállt a további lazítással az MNB, a jelek szerint az októberi ülés hangulatát is a kivárás jellemezhette. A kedvezően alakuló hazai inflációs fejlemények mellett a tartósan magas világpiaci energiaárak és a geopolitikai konfliktusok ugyanis egyelőre keresztülhúzzák a kamat csökkentését.

A mai sajtótájékoztató legfontosabb kérdése az lehet, hogyan értékeli az MNB az elmúlt hetekben beérkezett adatokat a további lazítás fényében. Amennyiben a nemzetközi piaci hangulat kedvező irányba változik és a magyar eszközök kockázati felára ismét mérséklődik, akkor

novemberben vagy decemberben a szakértők egy része szerint még beleférhet egy kamatvágás.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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