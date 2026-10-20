Varga Mihály: hamar megtehetné az újabb nagy lépést Magyarország az euró felé, de a döntést a kormánynak kell meghoznia

Az euróbevezetéssel kapcsolatban hivatalos kormánydöntés még nincs, de a nyilatkozatok határozottak. Más az ERM-II. árfolyamrendszerhez való csatlakozás és az euró bevezetése,

az ERM-II-höz viszonylag gyorsan lehetne csatlakozni meglátásunk szerint, de az euró bevezetéséhez további fontos előkészítő munka szükséges

- válaszolta a Portfolio kérdésére Varga Mihály.

Ennek a döntésnek a kormány asztalán kell megszületnie, utána tudnak a gazdasági szereplők csatlakozni ehhez - tette hozzá.