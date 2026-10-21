A populizmus megeszi a gazdaságot reggelire? – Gondolatok a vagyonadóról

A tőkefinanszírozás fontossága
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2016-ban elindított, elsősorban a hazai középvállalatokat célzó programja arra törekszik, hogy minél több kkv jelenjen meg a tőzsdén, mert a tőzsdei jelenlét sokkal több eszközzel tudja támogatni egy feltörekvő, növekedésorientált vállalat fejlődését, mint a tőzsdén kívüli élet.
2012 után számos hazai és nemzetközi tanulmány kutatta és igazolta, hogy
a tőkefinanszírozás hatékonyabban segíti a növekedést, mint a hitel.
Langfield és Pagano 2016-os kutatása szerint a „banki dominancia káros, alacsonyabb növekedéshez vezet". Banai és társainak szintén 2016-ban megjelent publikációja pedig arra a következtetésre jutott, hogy „a banki hitelezés túlzott dominanciája nem hatékony. A tőkepiacok és a bankrendszer szerepének kiegyensúlyozottnak kell lennie”.
Mindezeken túl a transzparencia, amit a tőzsde megkövetel, segíti a gazdaság fehéredését, kikényszeríti a vállalkozások fejlődését és versenyképesebbé válását. A legfejlettebb gazdaságokban nagyon magas a tőkepiaci kapitalizáció, és annak növekedése a Világbank szerint közvetlenül tud hatni a GDP növekedésére is.
Azt gondoltam – és ezzel sokan vagyunk így a gazdasági szektorban –, hogy az új kormány megérti, hogy az erős tőkepiac mellett az egyre erősebb és értékesebb magánvállalkozói réteg segíti egy ország fejlődését. A valódi „patrióta” finanszírozáspolitika nem az, ha az állam olcsó hiteleket osztogat, aminek az árát mindenki fizeti, hanem az, ha a magyar magánszemélyek megtakarításai nem az amerikai tőzsdére mennek, hanem magyar közép- és nagyvállalatok részvényein keresztül a hazai gazdaságot finanszírozzák.
A vagyonadó több kárt okoz, mint amennyi bevételt hoz
A GKI szeptemberi konferenciáján Porcher Áron, a Gazdasági Minisztérium államtitkára is arról beszélt előadásában, hogy a gazdaság egyetlen valódi tartaléka, ha a hazai kkv-szektor felnő a nagyvállalatok szintjére, vagyis hatékonyabb, versenyképesebb ezáltal pedig értékesebb kkv-k lesznek Magyarországon. De ez a cél akkor érhető el, ha a hatékonyságnövekedés mellett a cégek nagyban visszaforgatják eredményüket saját tőkévé, amiből innovációt, beruházásokat, külpiaci terjeszkedést lehet finanszírozni.
De hát akkor miből fognak vagyonadót fizetni a cégek?
A 2024-es mérlegadatok alapján – az OPTEN adatbázisa szerint –
közel 5000 olyan kkv van Magyarországon, amelyek saját tőkéje meghaladja az egymilliárd forintot, és legalább 5, de legfeljebb 250 főt foglalkoztatnak, így ezen kkv-k tulajdonosai is jó eséllyel alanyai lehetnek a vagyonadónak.
Ugyanakkor ők lehetnének azok a vállalkozások, akikre a jövő gazdasági erősödését alapozhatnánk, és akikből a jövő tőzsdei cégei kikerülhetnének. De ha egy vállalkozás tulajdonosa azért kénytelen osztalékot kivenni és a vállalkozás saját vagyonát csökkenteni, hogy adót fizessen belőle, akkor a beruházások finanszírozására megint csak a hitel marad, vagyis visszatérünk ugyanabba a modellbe, ami már az előző gazdasági miniszternél is tévútnak minősült.
Az elmúlt 36 év vállalkozói adózási tapasztalataiból kiindulva azt gondolom, hogy
a cégtulajdonlás ilyen módon történő megadóztatása a vállalkozások esetén több kárt okozhat, mint amennyi költségvetési bevételt termel.
Emellett még inkább eltántorítja a cégeket attól, hogy tőzsdére menjenek, vagy hogy minél magasabb adózott eredményt érjenek el, és a megtermelt eredményt visszaforgassák. Pedig azt hittük, hogy a tranzakciós illetéknél nagyobb kárt nem tudnak okozni a tőkepiacnak; hát tévedtünk.
Amennyiben a vagyonadó célja a NER-es oligarchák törvénytelenül szerzett vagyonának megsarcolása, akkor arra a polgári és büntetőjog számos elemét lehet használni, nem pont az adózás a legjobb eszköz.
Hatékonyabban is lehet a közteherviselést kibővíteni
Ha pedig a törvényalkotó célja valóban a közteherviselés kibővítése és a magasabb vagyoni helyzetben lévők hozzájárulásának növelése, akkor ezt hatékonyabb módon is meg lehet tenni. Többek között progresszív adózással, például, ha a 100 millió forint feletti jövedelmekre egy második adókulcsot is kivetnek, akár 25-30% mértékben. Ezzel valóban a magas vagyonú és jövedelmű, főleg osztalékból, részvénytranzakciókból, cégeladásból származó jövedelmeket adóztatnák.
Egy második, 30%-os adókulcs esetén egymilliárd forint osztalék után 420 millió forint adót lehetne beszedni, ami több adóbevétel, mint 10 db átlag ötmilliárd forint értékű kkv cégtulajdonosának vagyonadója. Ugyanakkor a hatás különbsége óriási: ha egy vállalat a részvényesnek ki tud fizetni egymilliárd forint osztalékot, a céget nem érinti, hogy mennyi jövedelemadót fizet ezután a magánszemély, de ha az említett 10 cégből alapvetően azért kell kivenni pénzt, hogy abból adót fizessen a tulajdonos, az a pénzügyi hátrány mellett jelentős morális deficitet is okoz, hiszen a vállalkozó a cégvezetés mellett jó eséllyel fog energiát és figyelmet fordítani a tudatos adóelkerülésre is. A döntés így a legfontosabbat rombolja le: az ambíciót, hogy egy vállalkozó értékes és növekvő vállalkozást építsen. Ezt a luxust pedig egy felzárkózó gazdaság nem engedheti meg magának. Még akkor sem, ha a nép vért akar.
Mi ne legyen a vagyonadó része
De ha a kormány mindenáron ragaszkodik a vagyonadóhoz, akkor
legalább a hazai bejegyzésű vállalatok részvénye és üzletrésze kerüljön ki a vagyonadó köréből.
Ezzel a külföldi értékpapírokban tartott pénzt is át lehet terelni a magyar gazdaság finanszírozására, az állam pedig jelentős összegeket takaríthat meg a kamattámogatásokra fizetett kiadásokon. Ugyan a mentesség következménye nem egyértelműen az, hogy a cégekben benn maradó pénz beruházásra megy, lehet, hogy egyszerűen csak halmozódik, de akkor sem kerül ki a gazdasági körfogásból mert esetleg készletet, vevőt finanszíroz, vagy hitelt törleszt. Amikor viszont kiveszik ténylegesen osztalékként, akkor amúgy is adózik.
Kiadási oldalon is lehetne faragni
Ha pedig kizárólag költségvetési szempontokat nézünk, a vagyonadó évi 200 milliárd forintos tervezett bevétele helyett keressünk olyan elemeket, amelyek a kiadási oldalt tudnák csökkenteni. Kezdhetnénk rögtön az egyik legpopulistább intézkedés, a rezsicsökkentés felülvizsgálatával, ami a 2026-os költségvetésben közel 800 milliárd forintba kerül a magyar adófizetőknek.
A társadalom nagy részétől ez a kormány nem arra kapott felhatalmazást, hogy elődjéhez hasonlóan populista és rövid távú intézkedéseket hozzon, hanem arra, hogy legyen hosszú távú víziója és építsen egy hatékonyabb, versenyképesebb országot magas szintű oktatással, közszolgáltatásokkal és gazdasággal. Olyan országot, ahol a népszerű, de hosszabb távon káros intézkedéseket felülírja a racionalitás, a jövő építése.
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