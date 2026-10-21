Az MVM-ből is távozik Tótth András volt energetikai államtitkár

Az MVM igazgatóságának elnöki tisztségéről is lemondott Tótth András volt energetikai államtitkár, aki egy héttel korábban a kormányzati posztjáról távozott.

Tótth András az MVM igazgatóságában viselt tisztségéről 2026. október 21-ével lemondott

– ezt válaszolta szerda reggel a minisztérium az Indexnek. A lap kedden kereste meg a tárcát azzal, hogy Tótth bár személyes okokra hivatkozva lemondott államtitkári posztjáról, és megbízatása október 13-án meg is szűnt, az állami energiacég vezetésében megtartotta a helyét.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szeptember elején módosított szervezeti szabályzata alapján Tótth gyakorolhatta a tulajdonosi jogokat az MVM és a Paks II. beruházás állami projektcége felett. Tótth július 29-én került az MVM igazgatóságának élére, miután Bertalan Zsolt néhány hét után átadta neki az elnöki tisztséget, a vezérigazgatói posztot viszont megtartotta. Az állami energiacég vezetésében júliusban nagy átalakítás kezdődött, Tótth államtitkári lemondása pedig nem sokkal azelőtt történt, hogy Kapitány István interjút adott a Portfolio-nak.

Címlapkép forrása: Portfolio