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Az oroszokat sejtik a hétvégi erőszakhullám mögött
Gazdaság

Az oroszokat sejtik a hétvégi erőszakhullám mögött

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Az olasz kormány azt vizsgálja, hogy külső szereplők, köztük esetleg Oroszország állhatnak-e a hétvégén Milánóban és más európai nagyvárosokban kitört erőszakos tüntetések mögött - írta meg a Bloomberg.

Giorgia Meloni miniszterelnök kormánya tájékoztatást kért arról, hogy külföldi provokátorok játszottak-e szerepet az eseményekben – közölték az ügyre rálátó források. Párizsban, Milánóban és több más európai városban a megélhetési válság miatt szervezett tüntetések a hétvégén erőszakba torkolltak, amelyeket fosztogatások és gyújtogatások kísértek. Az erőszak mértéke és a támadások látszólagos összehangoltsága miatt felmerült a gyanú, hogy

az események túlmutatnak a spontán tiltakozásokon.

Guido Crosetto védelmi miniszter egy keddi római rendezvényen úgy fogalmazott, hogy a milánói és más olaszországi történések alapvetően különböznek a korábbi időszakokban tapasztaltaktól. Szerinte az események a hibrid hadviselés termékei, amelyet nem hagyományos eszközökkel – a TikTokon, a közösségi médián és a YouTube-on keresztül – juttatnak be a nyugati országokba anélkül, hogy a Nyugat észrevenné vagy időben reagálna rá. Crosetto arról is beszélt, hogy a tüntetéseken akár 11–12 éves gyerekek is részt vettek.

A kormány intézkedéseket jelentett be a további erőszak megfékezésére, különös tekintettel a következő hétvégére tervezett újabb megmozdulásokra. Milánóban, ahol a tüntetések különösen hevesek voltak, az év végéig 500 katonát vezényelnek ki.

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Meloni konzervatív koalíciójának bírálói ugyanakkor azzal vádolják a kormányt, hogy a zavargásokat a jövő évi parlamenti választások előtt politikai haszonszerzésre használja fel, miközben nem kezeli a mögöttes gazdasági és társadalmi problémákat.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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