Bejelentette a miniszter: így áll össze az egészségügyi intézkedéscsomag

Több szakember, könnyebben elérhető háziorvos, rövidebb várakozás, korszerűbb diagnosztika, biztosabban hozzáférhető gyógyszerek és emberibb, biztonságosabb betegellátás – ezek a 2027-es egészségügyi költségvetés legfőbb célkitűzései a tárca tájékoztatása szerint.
„Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy a kampányban megtett egyik legfőbb ígéretünket, miszerint 500 milliárd forinttal növeljük az egészségügyi költségvetést, meg fogjuk valósítani” – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette: „működő, emberséges, biztonságos és betegközpontú egészségügyet teremtünk, ahol megbecsüljük a dolgozókat, ahol a betegek könnyebben jutnak háziorvoshoz, rövidebb ideig várnak vizsgálatra és műtétre, korszerűbb gyógyszerekhez és kezelésekhez férnek hozzá, és méltóbb körülmények között gyógyulhatnak. Külön öröm a számomra, hogy végre teljesíthetjük a szakdolgozói béremelést, amivel kifejezhetjük megbecsülésünket az ápolóknak és más egészségügyi dolgozóknak.”
A 2027-es egészségügyi költségvetés legfontosabb elemei az alábbiak.
Táplálóbb étkezés a gyorsabb gyógyulásért. A kórházi körülmények átfogó javításának része a betegélelmezés korszerűsítése is: 10 milliárd forintos keretösszegből fejlesztjük a kórházi étkeztetést. A program célja, hogy a betegek a gyógyulásukat szolgáló, változatosabb, táplálóbb és az egészségi állapotukhoz igazodó ételeket kapjanak. A fejlesztés különös figyelmet fordít az idősek, a legyengült szervezettel küzdők, a cukorbetegek és a speciális étrendet igénylők igényeire, miközben jobb minőségű ételeket, kulturáltabb tálalást és emberibb kórházi környezetet biztosít.
Csökkenő várólisták. Azért, hogy hamarabb szabaduljanak meg a betegek a fájdalomtól, és a műtéti várakozási idők érdemi csökkentése érdekében 18,9 milliárd forintos többletforrásból október közepével indul a várólista-csökkentő program, amelynek első fázisában a térd- és csípőprotézis-műtétek számának növelésére fókuszál. Ezt a műtőkapacitások jobb kihasználásával, korszerű technológiai fejlesztésekkel, aktív betegút-szervezéssel, valamint a kórházak minőségi és gyors teljesítményét ösztönző finanszírozással érnék el.
Elérhetőbb háziorvosi ellátás. Megerősítik a háziorvosi ellátást, hogy kevesebb település maradjon állandó orvos nélkül, a betegek pedig több figyelmet és kiszámíthatóbb rendelést kapjanak – erre 35,4 milliárd forintot fordítanak. A háziorvosi ellátás fejlesztésének elsődleges célja a kiszámíthatóbb és szélesebb körben elérhető betegellátás megteremtése. Ennek érdekében 43%-kal emelkedik a praxisok betegenkénti díja, míg a fiatal háziorvosok elhelyezkedését 50 százalékkal magasabb bértámogatás ösztönzi. A tartósan betöltetlen körzetek betöltését további 500 millió forintos keretösszeg segíti. A támogatásnak köszönhetően több háziorvos tud majd második szakdolgozót foglalkoztatni, így megéri hosszabb rendelési időt tartani, ami csökkenti a várakozást és növeli a betegekre fordított időt.
CT- és MR-berendezések beszerzése. Új CT- és MR-berendezések beszerzésére 19,7 milliárd forintot biztosít a kormány, további 4 milliárd forint pedig a vizsgálatok elérhetőbbé tételét szolgálja. Célzott ösztönzők segítik, hogy a gépeket jobban kihasználják, így rövidebb lesz a várakozás a vizsgálatokra. A korszerűbb diagnosztikával a betegségeket korábban fel lehet ismerni, és nő a betegbiztonság. A cél, hogy a beteg ne egy elromlott gép vagy a vizsgálati kapacitás hiánya miatt jusson később a kezeléshez.
Korszerűbb mentőállomások. 14 milliárd forintos forrásbővítés támogatja a mentőszolgálat fejlesztését is, aminek köszönhetően 176 új, korszerűen felszerelt mentőautó áll szolgálatba, ami növeli a reagálóképességet és csökkenti a kiérkezési időt. A mentőállomások felújítására – amelyre korábban nem volt elkülönített költségvetési keret – több mint 5,3 milliárd forint jut. Erre nagy szükség van, hiszen a mintegy 500 állomásból 121 korlátozottan vagy egyáltalán nem alkalmas a feladatára. További 2 milliárd forintot fordít a kormány a katasztrófahelyzetekben bevethető speciális mentőjárművekre, valamint közel 1 milliárd forinttal növeli a légimentés működési finanszírozását.
Széles körű és igazságos szakdolgozói béremelés. Közel 192 milliárd forintos kerettel indul 2027 elejétől az eddigi legszélesebb körű béremelés
az egészségügy nem orvosi munkaköreiben.
A bérfejlesztés mintegy 123 ezer dolgozót érint. Az emelés átlagosan 15 százalékos, a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt pedig akár a 17 százalékot is elérheti. Az új életpályamodell igazságos, teljesítményelvű és kiszámítható előmenetelt garantál. A tárca célja, hogy megtartsa a meglévő szakdolgozókat, és biztosítsa az utánpótlást. A betegeknek ez biztosabb ápolást, több figyelmet és folyamatosabb ellátást jelenthet.
Kiút a kórházi adósságcsapdából. A finanszírozási rendszer átalakításával és biztonsági tartalék képzésével a kormány felszámolja a kórházak adósságcsapdáját, így az intézmények ismét kiszámíthatóan gazdálkodhatnak, és saját forrásból fordíthatnak felújításokra, eszközbeszerzésekre, valamint az alapvető higiéniai feltételek biztosítására.
Többletforrás életmentő és korszerű gyógyszerekre. A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására 86,7 milliárd, a gyógyszertámogatási keretre pedig 38 milliárd forint többletforrás jut. A pluszforrás a daganatos, a ritka és más súlyos betegségek kiszámítható ellátását, valamint a legújabb terápiák támogatását szolgálja. Az egyedi méltányossági eljárások átláthatóbbá és egységessé válásával ráadásul jelentősen felgyorsul a kérelmek elbírálása is. A betegeknek ez biztonságosabban folytatható kezeléseket és gyorsabb, kiszámíthatóbb támogatási döntéseket jelent majd.
Korszerűsített krónikusbeteg-gondozás a háziorvosi rendelőben. Közel 10,9 milliárd forintos eszközfejlesztéssel és 980 milliós képzési kerettel erősíti a kormány a háziorvosi krónikusbeteg-gondozást. A modern műszereknek köszönhetően a betegek helyben kapnak korszerű ellátást, csökkentve a szakrendelői utazások számát. A fejlesztést a járási egészségügyi és szociális együttműködés elindítása egészíti ki, amely egységes csapatba szervezi a háziorvosok, szakorvosok, szakápolók és egyéb szakterületek munkáját.
Gyógyászati segédeszközök támogatása. Összesen 9,7 milliárd forint többletforrás jut a speciális ellátások és a gyógyászati segédeszközök támogatására. Ebből 5 milliárd forintot a speciális finanszírozási keretre, 4,7 milliárdot pedig a segédeszközök – köztük a modern implantátumok, ortopédiai, sztóma-terápiás és otthoni ápolási eszközök – hozzáférhetőségének javítására fordítanak, elősegítve a betegek biztonságosabb kezelését és önállóbb életvitelét. A cél, hogy a betegek biztonságosabb kezelést kapjanak, és betegségük vagy fogyatékosságuk ellenére önállóbb életet élhessenek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás
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