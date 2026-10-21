Betelt a pohár: Kína kiakadt a zöldtechnológiát érintő büntetővámok miatt

Kína azt szeretné, hogy a jövő hónapban Antalyában kezdődő COP31 klímacsúcs kiemelt témái között szerepeljen a kínai zöldtechnológiát sújtó védővámok kérdése, amelyet Peking "új problémaként" határoz meg.

Li Kao, a kínai Ökológiai és Környezetvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a konferenciának a fejlődő országoknak nyújtandó klímafinanszírozás mellett

az egyoldalú lépések és a protekcionizmus kérdésével is foglalkoznia kell.

Ez a megfogalmazás a kínai diplomáciában az amerikai és az európai uniós kereskedelempolitika bevett bírálatának számít.

Úgy véljük, a konferencián alaposan meg kell vitatni a fejlett országok elégtelen kibocsátáscsökkentésének és pénzügyi támogatásának régi problémáit, valamint az unilateralizmus és a protekcionizmus új problémáját, amelyek aláássák a globális közös erőfeszítéseket

– fogalmazott a miniszterhelyettes.

Kína messze a világ legnagyobb napelemgyártója, valamint élen jár a szélturbinák, az akkumulátorok és az elektromos autók előállításában is, vagyis pontosan azokban a technológiákban, amelyek a kibocsátáscsökkentés kulcsát jelentik. Több ország azonban nem lehetőséget, hanem fenyegetést lát a kínai termékáradatban, amely veszélyezteti a helyi ipart.

Az Egyesült Államok magas védővámokat vetett ki a kínai napelemekre és elektromos autókra, az Európai Unió pedig szintén büntetővámokat alkalmazott a gépjárművekre, egyes napelem-alkatrészekre korlátozásokat vezetett be, és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanújával vizsgálatot indított egy jelentős kínai szélenergetikai vállalat ellen.

Li Kao a "fokozódó" geopolitikai konfliktusokra hivatkozva a zöldtechnológia szabad áramlásának megvitatását szorgalmazta, hozzátéve, hogy Kína "határozott választ" ad minden ellene irányuló támadásra. A konferencia további prioritásaként jelölte meg a 2024-ben tett vállalás végrehajtási ütemtervének kidolgozását, amely évi 300 milliárd dollár klímafinanszírozást irányoz elő a fejlődő országok számára.

Arra a kérdésre, hogy Kína támogatja-e a török elnökség által szorgalmazott, villamosításról szóló globális megállapodást, Li óvatosan úgy felelt, hogy a célkitűzés összhangban áll a kínai politikával, kifejezett támogatást azonban nem jelentett be. Azt javasolta, hogy az elnökség "hallgassa meg minden fél álláspontját, keresse a legnagyobb közös nevezőt, és törekedjen a lehető legszélesebb körű támogatás elnyerésére".

Forrás: Reuters

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