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Drasztikus lépésre szánta el magát az e-kereskedelmi óriás: újabb leépítési hullám érkezik
Gazdaság

Drasztikus lépésre szánta el magát az e-kereskedelmi óriás: újabb leépítési hullám érkezik

Portfolio
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Az eBay online piactér a munkavállalói állományának mintegy 9 százalékát bocsátja el a működés egyszerűsítése, valamint az erőforrások leggyorsabban növekvő üzletágakba történő átcsoportosítása érdekében.

Jamie Iannone vezérigazgató egy belső feljegyzésben tájékoztatta a dolgozókat a lépésről, amelyet a Reuters hírügynökség is megerősített. A leépítés nagyjából 1100 munkahelyet érint a tavaly év végi 12 300 fős létszám alapján. A vállalat idén februárban a működés racionalizálása érdekében már elbocsátotta a dolgozók mintegy 6 százalékát, vagyis 800 embert.

Az eBay az elmúlt időszakban a hitelesített luxustermékek, a gyűjtői tárgyak és a felújított cikkek piacára fókuszált, amelyek vonzzák a magasabb árat is megfizetni hajlandó, különleges darabokért rajongó vásárlókat. Ez a stratégia idén közel 40 százalékos részvényárfolyam-emelkedést hozott, messze felülmúlva az S&P 500 index nagyjából 12 százalékos teljesítményét.

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A társaság pozícióját tovább erősítette a Depop divat-viszonteladó platform 1,4 milliárd dolláros felvásárlása, amellyel a fiatalabb vásárlói rétegeket is sikerült elérnie, megerősítve helyét a növekvő re-commerce piacon. Ennek is köszönhetően az eBay a legutóbbi, augusztusi gyorsjelentésében a Wall Street várakozásait meghaladó harmadik negyedéves árbevételt vetített előre.

Az eBay sikerei felkeltették a GameStop vezérigazgatója, Ryan Cohen figyelmét is, aki májusban 56 milliárd dolláros, kéretlen felvásárlási ajánlatot tett a nála jóval nagyobb vállalatra. A társaság azonban elutasította a megkeresést azzal az indoklással, hogy az

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Alexander Bogatyrev/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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