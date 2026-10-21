20°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Házkutatást tartottak Matolcsy Györgynél, nem tesz beismerő vallomást a volt jegybankelnök
Gazdaság

Házkutatást tartottak Matolcsy Györgynél, nem tesz beismerő vallomást a volt jegybankelnök

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szerda reggel őrizetbe vette és gyanúsítottként hallgatja ki a Központi Nyomozó Főügyészség Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét. A volt jegybankelnök otthonában házkutatást tartottak, amelynek során informatikai eszközöket foglaltak le a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indított büntetőeljárásban - jelentette a 24.hu.

Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője megerősítette, hogy védencével szemben az eljárás korrekt módon zajlik. Mivel a korábbi jegybankelnök együttműködő és fegyelmezett, a hatóságok eltekintettek a fizikai kényszerintézkedésektől, így megbilincselésére sem került sor. Az ügyvéd elmondása alapján számítottak az eljárás megindulására, ezért a hatóságok fellépése nem érte őket váratlanul.

Bár a gyanúsítás pontos részletei a kihallgatás kezdetekor még nem tisztázódtak teljesen, a védelem előzetes információi

gazdasági csalásról és hamis magánokirat felhasználásáról szóltak.

Ezzel szemben a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folytatnak nyomozást az úgynevezett MNB-ügyben, amelynek keretében több helyszínen is összehangolt akciókat hajtottak végre.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, razzia indult az MNB-ügyben

Indítványozták Matolcsy György letartóztatását, miután nem tett vallomást

Váratlan üzemzavar miatt lekapcsolták az egyik turbinagenerátort a Paksi Atomerőműben

A védelem álláspontja határozott, miszerint Matolcsy György nem követett el bűncselekményt, így beismerő vallomást sem tesz. A házkutatás során a nyomozók átvizsgálták az ingatlant, és több számítástechnikai eszközt is lefoglaltak. Az ügyvéd hozzátette, mivel védence ártatlan, számukra sem világos, pontosan mit kerestek a hatóságok.

A Központi Nyomozó Főügyészség a délutáni órákra ígért részletesebb tájékoztatást, megvárva, amíg a nyilvánosság már nem veszélyezteti a folyamatban lévő nyomozati cselekmények eredményességét.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, razzia indult az MNB-ügyben

Matolcsy György védője: az ügyfelem idős ember szoros családi kötelékekkel, őrizetbe vétele nem indokolt

Megszólalt Orbán Viktor és a Fidesz sajtófőnöke Matolcsy György őrizetbe vételéről

Matolcsy György bukása: a közpénz elveszített jellege és „a legnagyobb bankrablás”

Válasz Online: Varga Mihály majdnem visszaszerzett 200 milliárdot Matolcsyéktól, de utolsó pillanatban felrúgták a titkos alkut

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, razzia indult az MNB-ügyben
Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa
Magyar Péter kerek perec kimondta, miért nem fogják teljesen felépíteni a 14. havi nyugdíjat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility