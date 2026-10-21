Házkutatást tartottak Matolcsy Györgynél, nem tesz beismerő vallomást a volt jegybankelnök

Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője megerősítette, hogy védencével szemben az eljárás korrekt módon zajlik. Mivel a korábbi jegybankelnök együttműködő és fegyelmezett, a hatóságok eltekintettek a fizikai kényszerintézkedésektől, így megbilincselésére sem került sor. Az ügyvéd elmondása alapján számítottak az eljárás megindulására, ezért a hatóságok fellépése nem érte őket váratlanul.

Bár a gyanúsítás pontos részletei a kihallgatás kezdetekor még nem tisztázódtak teljesen, a védelem előzetes információi

gazdasági csalásról és hamis magánokirat felhasználásáról szóltak.

Ezzel szemben a Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folytatnak nyomozást az úgynevezett MNB-ügyben, amelynek keretében több helyszínen is összehangolt akciókat hajtottak végre.

A védelem álláspontja határozott, miszerint Matolcsy György nem követett el bűncselekményt, így beismerő vallomást sem tesz. A házkutatás során a nyomozók átvizsgálták az ingatlant, és több számítástechnikai eszközt is lefoglaltak. Az ügyvéd hozzátette, mivel védence ártatlan, számukra sem világos, pontosan mit kerestek a hatóságok.

A Központi Nyomozó Főügyészség a délutáni órákra ígért részletesebb tájékoztatást, megvárva, amíg a nyilvánosság már nem veszélyezteti a folyamatban lévő nyomozati cselekmények eredményességét.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images