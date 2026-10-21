Indítványozták Matolcsy György letartóztatását, miután nem tett vallomást

Nem tett vallomást a gyanúsítotti kihallgatásán Matolcsy György, a nyomozó ügyészek pedig indítványozták a volt jegybankelnök letartóztatását – mondta védője a helyszínen.

A Telex beszámolója alapján a több órás kihallgatás nem sokkal délután fél négy után ért véget. Bátki Pál, Matolcsy György védője szerint

védence nem tett vallomást, csak a személyes körülményeiről nyilatkozott.

A védő elmondta, hogy a kihallgatáson a nyomozó ügyészek összefoglalták azokat a körülményeket, amelyekre a gyanúsítást alapozzák, majd indítványozták Matolcsy letartóztatását. Bátki Pál a helyszínen azt mondta, hogy

nagyon nehéz volt feldolgozni ezt az ötoldalas, nagyon sok adatot tartalmazó gyanúsítást. Amíg nem látjuk, hogy milyen bizonyítékok képezik ennek az alapját, addig erre nem tudunk reagálni.

Előzmények röviden

Matolcsy György korábbi jegybankelnököt szerda reggel vették őrizetbe, akit gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. Az ügy gyökerei 12 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a Magyar Nemzeti Bank 266 milliárd forintnyi közvagyont helyezett el saját alapítványaiban, és ebből aztán egy közel 500 milliárdos befektetési birodalom épült fel, amelyet Magyar Péter miniszterelnök csak a „világ legnagyobb bankrablásaként” emleget a választási kampány óta.

A kezdetben főként a közpénzek átláthatóságáról szóló politikai vitából mára olyan büntetőügy lett, amelyben a hatóságok százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés körülményeit vizsgálják.

Ha további részletek is érdekelnek, az ügyet ezekben a cikkekben követtük végig:

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