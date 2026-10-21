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Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába
Gazdaság

Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába

Portfolio
Gyors összefoglaló
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Az időben előrehozott, ciklus elejére időzített, főleg kiadáscsökkentésre épülő költségvetési kiigazítás megnyithatja az utat az euró bevezetése felé, akár 2032-ben – mondta Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában. A tárcavezető ugyanakkor meglehetősen óvatosan nyilatkozott az ERM-2-be történő belépéssel kapcsolatban.

Magyar Péter kormányának első költségvetése 2027-re a GDP 4,9 százalékára csökkentené a hiányt az idei várható 7,5 százalékról. A befektetők pozitív első lépésként fogadták a vártnál nagyobb kiigazítást, egyes közgazdászok szerint azonban a globális kötvény- és energiapiacok volatilitása nehezítheti a növekedést és a hiánycsökkentést - állapítja meg a hírügynökség cikke.

Nem az a célunk, hogy pusztán rövid távon maximalizáljuk a hiánycsökkentést

– mondta Kármán.

„Fenntartható hiánycsökkentő intézkedéseket hozunk, amelyek közelebb visznek ahhoz, hogy 2030-ban 3 százalék alá csökkenjen a hiány, és így az euró bevezetéséhez, ahelyett hogy egyszerűen csak a 2027-es hiányt szorítanánk le” – tette hozzá a kedd késő esti interjúban.

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Minél előbb vezethető be az euró, annál jobb Magyarországnak

– fogalmazott a miniszter. "Szerintem ezt elsősorban a hiány csökkentése fogja meghatározni" - tette hozzá.

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Kármán szerint ha a hiány 2030-ban 3 százalék alá kerül, az 2032-es euróbevezetést tesz lehetővé, ami egybevág a piaci várakozásokkal. A hírügynökség cikke ugyanakkor megjegyzi, hogy az új kormány egyelőre nem tűzött ki euróbevezetési céldátumot.

A kormány azt tervezi, hogy jövőre munkacsoportot hoz létre a jegybankkal annak érdekében, hogy feltérképezzék a Magyarország euróövezeti előszobájába, azaz az ERM-II árfolyamrendszerbe (Exchange Rate Mechanism II) történő belépését megelőző feladatokat, valamint kidolgozzanak egy – Kármán András szavaival élve – „reális” ütemtervet.

„Az eurózóna sokkal bonyolultabb intézményrendszer, mint 10–15 évvel ezelőtt” – mondta. Míg Magyar Péter és Kurali Zoltán jegybanki alelnök szerint Magyarországnak nem kell habozni az ERM-2-be lépéssel, Kármán szerint nem szabad elkapkodni.

Nem az a lényeg, hogy minél gyorsabban belépjünk az ERM-2-be, hanem hogy minél előbb bevezessük az eurót, és a lehető legkevesebb időt töltsük az ERM-2-ben

– mondta.

Kurali Zoltán jegybanki alelnök a hónap elején arra figyelmeztetett, hogy a költségvetési csúszás és az ERM-2 alatti árfolyam-turbulencia 2033 utánra tolhatja az euró bevezetését.

Árfolyam szempontjából nagyon nehéz meghatározni a belépés megfelelő időzítését – mondta Kármán, majd hozzátette:

a túl korai belépés, vagy az árfolyam középértékének túl korai rögzítése nem feltétlenül lenne ideális.

Riportfilmünk a magyar euróbevezetésről

Csütörtök reggel jelenik meg riportfilmünk, amely nem is lehetne aktuálisabb és relevánsabb.

A Portfolio Studios előállításában, valamint a szerkesztőség elemzőinek és külsős szakértőinek segítségével arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján, milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából?

Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?

Ez az út a magyar euróhoz.

A trailer itt megtekinthető:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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