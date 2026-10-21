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Kármán András újra megszólalt a költségvetéssel kapcsolatban
Gazdaság

Kármán András újra megszólalt a költségvetéssel kapcsolatban

Portfolio
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A kormány október végéig nyújtja be az Országgyűlésnek a 2027-es költségvetés tervezetét, amely az államháztartási hiány 4,9 százalékra történő leszorítását, jelentős állami takarékoskodást, valamint célzott adócsökkentést és széles körű közszférabeli béremeléseket irányoz elő. Kármán András pénzügyminiszter az Egyenes Beszédben tett bejelentései alapján jövőre érkezik a tehetősebbeket érintő vagyonadó, valamint visszavágják az állami luxusberuházásokat, miközben a rezsicsökkentés rendszere változatlanul megmarad - írja az ATV.

A Költségvetési Tanács várhatóan október 27-én tárgyalja a jövő évi büdzsé tervezetét, amelyet a kormány másnap ismét áttekint, majd a hónap végéig be is nyújt a parlamentnek. A legfőbb cél az államháztartási hiány radikális csökkentése, aminek keretében az idei évre várt 7,5 százalékos deficitet 2027-re 4,9 százalékra szorítanák le. Kármán András az ATV műsorában hangsúlyozta, hogy a hiánycél tartása mellett a korábban alulfinanszírozott ágazatok rendbetétele is prioritást élvez.

  • Ennek jegyében több mint 600 ezer közalkalmazott bérét rendezik egy 650 milliárd forintos keretből.
  • Az egészségügyi szakdolgozók 17, a rendvédelmi dolgozók pedig 15 százalékos fizetésemelésre számíthatnak.
  • Az alacsonyabb keresetűek helyzetét a személyi jövedelemadó célzott csökkentése is javítja, mivel a bruttó 680 ezer forintot meg nem haladó fizetéseknél az adóterhelés 15-ről 9 százalékra esik.
  • Adójóváírás formájában ez egy minimálbéres munkavállalónak havi 20 ezer forint többletet hagy a zsebében.

Bár a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5 százalékra mérséklése továbbra is a kormányzati tervek között szerepel, a pénzügyminiszter egyértelművé tette, hogy erre jövőre még nem lesz forrás.

Spórolnak a kiadásokon is

A kiadási oldalon az állam mintegy 1460 milliárd forintot spórolna meg. Ezt elsősorban a túlárazott vagy pazarlónak ítélt szerződések – például az autópálya-koncessziók – felbontásával és újratárgyalásával, a közmédia finanszírozásának átalakításával, valamint a minisztériumok és háttérintézmények működési költségeinek tízszázalékos vágásával érnék el. A beruházásoknál is fékre lépnek, így leállítják a budai Várba tervezett drága állami projekteket, mert a kormány indokolatlannak tartja a minisztériumok luxuskörülmények közé költöztetését.

A kormány 2027-re 2,4 százalékos, az elemzői várakozásokhoz képest konzervatív GDP-növekedéssel számol.

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A bővülés motorja a lakossági fogyasztás fellendülése, valamint az uniós forrásokból és a csökkenő kamatkörnyezetből táplálkozó beruházások lehetnek. A bevételek növelése érdekében a 180 milliárd forint feletti forgalmú nagyvállalatokra 15 százalékos társasági adót vetnek ki, és bevezetnek egy nagyjából 15 ezer adózót érintő vagyonadót is. A miniszter szerint az utóbbi igazságosabb tehermegosztást hoz, és arra ösztönzi a leggazdagabbakat, hogy a tőkéjüket luxusingatlanok helyett termelő beruházásokba forgassák.

A lakosságot érintő rezsivédelem jövőre is a jelenlegi formájában marad,

mivel a magyar háztartások a hazai ingatlanállomány korszerűtlensége miatt továbbra is erősen függnek az energiaáraktól. A rendszer gyors kivezetése komoly társadalmi kockázatokkal járna, így a kormány hosszú távon inkább az épületenergetikai és szigetelési programokkal, köztük a Wekerle-tervvel és uniós pályázatokkal csökkentené a lakossági energiafelhasználást. A rezsivédelem 2027-es fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet maradéktalanul rendelkezésre áll a költségvetésben.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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