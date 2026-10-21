Kármán András újra megszólalt a költségvetéssel kapcsolatban

A Költségvetési Tanács várhatóan október 27-én tárgyalja a jövő évi büdzsé tervezetét, amelyet a kormány másnap ismét áttekint, majd a hónap végéig be is nyújt a parlamentnek. A legfőbb cél az államháztartási hiány radikális csökkentése, aminek keretében az idei évre várt 7,5 százalékos deficitet 2027-re 4,9 százalékra szorítanák le. Kármán András az ATV műsorában hangsúlyozta, hogy a hiánycél tartása mellett a korábban alulfinanszírozott ágazatok rendbetétele is prioritást élvez.
- Ennek jegyében több mint 600 ezer közalkalmazott bérét rendezik egy 650 milliárd forintos keretből.
- Az egészségügyi szakdolgozók 17, a rendvédelmi dolgozók pedig 15 százalékos fizetésemelésre számíthatnak.
- Az alacsonyabb keresetűek helyzetét a személyi jövedelemadó célzott csökkentése is javítja, mivel a bruttó 680 ezer forintot meg nem haladó fizetéseknél az adóterhelés 15-ről 9 százalékra esik.
- Adójóváírás formájában ez egy minimálbéres munkavállalónak havi 20 ezer forint többletet hagy a zsebében.
Bár a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5 százalékra mérséklése továbbra is a kormányzati tervek között szerepel, a pénzügyminiszter egyértelművé tette, hogy erre jövőre még nem lesz forrás.
Spórolnak a kiadásokon is
A kiadási oldalon az állam mintegy 1460 milliárd forintot spórolna meg. Ezt elsősorban a túlárazott vagy pazarlónak ítélt szerződések – például az autópálya-koncessziók – felbontásával és újratárgyalásával, a közmédia finanszírozásának átalakításával, valamint a minisztériumok és háttérintézmények működési költségeinek tízszázalékos vágásával érnék el. A beruházásoknál is fékre lépnek, így leállítják a budai Várba tervezett drága állami projekteket, mert a kormány indokolatlannak tartja a minisztériumok luxuskörülmények közé költöztetését.
A kormány 2027-re 2,4 százalékos, az elemzői várakozásokhoz képest konzervatív GDP-növekedéssel számol.
A bővülés motorja a lakossági fogyasztás fellendülése, valamint az uniós forrásokból és a csökkenő kamatkörnyezetből táplálkozó beruházások lehetnek. A bevételek növelése érdekében a 180 milliárd forint feletti forgalmú nagyvállalatokra 15 százalékos társasági adót vetnek ki, és bevezetnek egy nagyjából 15 ezer adózót érintő vagyonadót is. A miniszter szerint az utóbbi igazságosabb tehermegosztást hoz, és arra ösztönzi a leggazdagabbakat, hogy a tőkéjüket luxusingatlanok helyett termelő beruházásokba forgassák.
A lakosságot érintő rezsivédelem jövőre is a jelenlegi formájában marad,
mivel a magyar háztartások a hazai ingatlanállomány korszerűtlensége miatt továbbra is erősen függnek az energiaáraktól. A rendszer gyors kivezetése komoly társadalmi kockázatokkal járna, így a kormány hosszú távon inkább az épületenergetikai és szigetelési programokkal, köztük a Wekerle-tervvel és uniós pályázatokkal csökkentené a lakossági energiafelhasználást. A rezsivédelem 2027-es fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet maradéktalanul rendelkezésre áll a költségvetésben.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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