Kiadták a figyelmeztetést: a weboldalak többségét érinti a súlyos hiba

A PHP az internet egyik legelterjedtebb programozási nyelve, a W3Techs adatai szerint az azonosítható technológiával működő weboldalak közel 70 százalékát hajtja. Ez a motor áll a WordPress mögött is, amely az összes weboldal mintegy 40 százalékát szolgálja ki – blogokat, kisvállalkozások oldalait, kormányzati portálokat, webáruházakat és hírportálokat egyaránt.
Mindkét sérülékenység 9,2-es pontszámot kapott a 10-es CVSS v4.0 skálán, ami hitelesítés nélküli távoli kódvégrehajtást jelent.
Az Európai Unió kiberbiztonsági csapata, a CERT-EU arra szólította fel azokat a szervezeteket, amelyek nem tudják azonnal telepíteni a javítást, hogy kapcsolják le az érintett weboldalaikat. A Cloudflare technológiai igazgatója szerint már megjelentek az első támadási kísérletek.
A helyzetet súlyosbítja, hogy a kisebb weboldalak üzemeltetői jellemzően nem rendelkeznek kiberbiztonsági szakemberekkel. Gyakran osztott tárhelyen futtatják oldalaikat, ahol nem ők kezelik a szervert, és sokszor azt sem tudják, ki frissíti a PHP-t. A WordPress-bővítményeket fejlesztő Wordfence figyelmeztetett, hogy a szokásos automatikus frissítések ezúttal nem telepítik a javítást.
Az első sérülékenységet a Calif nevű biztonsági cég kutatói találták meg az OpenAI GPT-5.6 Sol modelljének segítségével, és augusztus 11-én jelentették a PHP fejlesztőinek. A második hibát a Google-t is birtokló Alphabethez tartozó Wiz fedezte fel függetlenül, szintén mesterséges intelligencia alkalmazásával, majd augusztus 24-én tette meg a bejelentést.
A Wiz szerint ezek
a PHP-ben – és vitathatatlanul a szoftverek történetében – valaha felfedezett legsúlyosabb sérülékenységek közé tartoznak.
A cég közlése szerint az alapvető hibák évtizedek óta jelen voltak a kódban, de a kihasználhatóságuk bizonyítása olyan lépéssorozatot igényelt, amely "az emberi kutatók számára gyakorlatilag elérhető határokon mozog". A PHP fejlesztői szerdán közölték, hogy kiadják a javítócsomagokat mindkét sérülékenységre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiadták a figyelmeztetést: a weboldalak többségét érinti a súlyos hiba
Most sokan igyekeznek frissíteni.
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