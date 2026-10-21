Kiszivárgott: teljesen kirúghatják a Roszatomot a paksi beruházásból

Magyarország fontolóra vette az orosz Roszatom leváltását a paksi atomerőmű-bővítés fővállalkozói pozíciójából. A Magyar Péter vezette kormány az év végéig vagy a jövő év elejéig dönthet a beruházás sorsáról, amelyet még Orbán Viktor ítélt oda 2014-ben, pályázat kiírása nélkül.

A Reutersnek nyilatkozó, a projekt felülvizsgálatát ismerő forrás szerint minden forgatókönyv napirenden van, beleértve a fővállalkozó lecserélését is. A felülvizsgálat célja a váltás jogi, műszaki és pénzügyi következményeinek, valamint az ütemezésre gyakorolt hatásainak a feltárása, továbbá annak megállapítása, hogy a beruházás egyáltalán pénzügyileg megvalósítható-e. Egy másik, a kormányhoz közel álló forrás szerint a kabinet afelé hajlik, hogy

a paksi bővítés szükséges, ám azt a Roszatom részvétele nélkül kellene megvalósítani.

A Roszatom közleményben reagált a hírekre, hangsúlyozva, hogy a projektet a megrendelővel egyeztetett ütemterv alapján folytatják, és ezzel párhuzamosan zajlik a jövőbeli blokkok főberendezéseinek gyártása is.

Sem hivatalos értesítést nem kaptunk az ügyféltől a szerződés felmondásának szándékáról, sem jogilag megalapozott indokot nem látunk egy ilyen döntésre

– írta a társaság szóvivője.

Az eredetileg 12,5 milliárd eurósra becsült beruházás eddig több mint 2 milliárd eurójába került Magyarországnak, mire idén februárban eljutottak az első betonöntésig. A Roszatommal kötött eredeti szerződést eddig ötször módosították, és bár a hatodik módosítást előkészítették, azt végül nem írták alá. Újabb érdemi fennakadást jelentett, hogy az Európai Unió Bírósága egy 2025-ös ítéletében megsemmisítette az Európai Bizottság állami támogatást jóváhagyó határozatát.

Amennyiben a felülvizsgálat a Roszatom kizárásához vezet, Magyarországnak veszteségként kell elkönyvelnie az orosz félnek eddig kifizetett 1,1 milliárd eurót, emellett az esetleges szerződésszegési kötbérrel is számolnia kell. A források nem neveztek meg lehetséges új beszállítót, ám egyikük megjegyezte, hogy egy európai partner bevonása jelentősen egyszerűsítené a külpolitikai helyzetet és a szankciós környezetet.

A Magyar-kormány egyébként határozottan kiáll az atomenergia mellett, mivel az elengedhetetlen a növekvő villamosenergia-igény kielégítéséhez és a megújuló energiaforrások kiegyensúlyozásához. Átmeneti megoldásként Budapest a jelenleg működő négy, orosz gyártmányú blokk üzemidő-hosszabbítását vizsgálja további húsz évre – ezek engedélye 2032 és 2037 között jár le. Tavaly augusztusban egy aszályos időszak a meglévő blokkok majdnem teljes leállításához vezetett, ami rávilágított az atomerőmű hűtővíz-ellátásának sérülékenységére.

Forrás: Reuters

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