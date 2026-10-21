Kiterítette lapjait a kormány – Bemondja a piac az all-in-t?

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Hónapok óta a költségvetési tervekre várt a piac azt követően, hogy az áprilisi választások után a forint és a magyar állampapírok jelentősen erősödtek. Egyelőre mindenki ízlelgeti a kormány bejelentéseit, értelmezi az intézkedések részleteit, és várja a teljes törvényjavaslatot, és adócsomagot, de van arra esély, hogy újabb vételi hullám jön a magyar eszközök piacára. Ehhez elsősorban egy hiteles euróbevezetési céldátumra és a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdésére lenne szükség a következő hetekben.

Kirukkolt a nagy számokkal a kormány

Hétfőn a parlamentben jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy 2027-ben a kormány 4,9%-ra csökkenti a költségvetési hiánycélt. Ezzel sikerült megfelelnie a felfokozott piaci várakozásoknak, hiszen korábban arról lehetett hallani, hogy az idei 7,5%-os után egy 5% alatti hiánycél lenne meggyőző a befektetők számára.

Kedden az is kiderült, hogy a deficit további fokozatos lefaragásával 2030-ra már 2,8%-os hiányt célozna meg a kormányzat, így sikerülne teljesíteni az euróbevezetés feltételét. Délután a középtávú kitekintésről is beszélt Kármán András pénzügyminiszter:

2030-ra a hiány 2,8%-ra várható,

az államadósság 2030-ra 74,9%-ra csökken.

Az is leolvasható volt a prezentációról, hogy az adósságráta 2027-ben 77,2%, 2028-ban 76,9% lesz, 2029-ben 76,2%-ra várható.

Az elmúlt hónapokban a mostani bejelentésekre vártak a befektetők azt követően, hogy a parlamenti választás után a gazdaságpolitikai fordulat reményében erősödtek a magyar eszközök. A forint tavasszal hirtelen nagyot javított, majd a nyár elejére egészen 350-ig kapaszkodott az euróval szemben. Az utóbbi hetekben már a 365 körüli árfolyam jellemző, ami még mindig lényegesen alacsonyabb a választás előtt látottnál.

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Talán még látványosabb folyamat ment végbe a magyar állampapírpiacon, ahol meredeken estek a hozamok a választásokat követően. Sőt, a nyári nemzetközi hozamemelkedés közepette a magyar kötvények megtartották erős relatív pozíciójukat, október elejéig

egész Európában csak Magyarországon csökkent a tízéves referenciahozam.

A fenti folyamatok elsődleges oka az eurókonvergencia-sztori, vagyis az, hogy hosszú idő után a magyar kormány felvállalta az euró bevezetésének célját. Ez pedig hosszútávon azt jelenti, hogy a magyar hozamok közeledhetnek az eurózónás jegyzésekhez, amennyiben hitelesnek értékeli a kormány terveit a piac.

Megjöttek az első elemzői reakciók

Természetesen a hétfői és keddi kormányzati bejelentések után az elemzők is megszólaltak a 2027-es költségvetéssel és a kormány középtávú terveivel kapcsolatban. A többség reálisnak gondolja az 5 százalék alatti jövő évi deficitet, de annak teljesülésében látnak még kockázatokat.

A következő napok-hetek nagy kérdése az lehet, hogyan reagálnak majd a befektetők a fiskális tervekre, kaphatnak-e ettől újabb lendületet a magyar eszközök. A 2027-re tervezett költségvetési hiánycél nagyjából megegyezik a piaci várakozások átlagával, a kormány tehát hozta a kötelezőt – emelte ki Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Szerinte éppen ezért

nagyobb piaci reakcióra nem lehet számítani a hazai eszközöknél.

Ugyanakkor a részletekből derül majd csak ki, hogy mennyire erős feltevésekre épül a költségvetés, azaz milyen mértékben tudja erősíteni az eurócsatlakozás hitelességét – tette hozzá.

az 5% alatti hiánycél bemondása továbbra is kényszerpályán tartja a kormányt: a hiánycél elvétése jövőre komoly piaci kiábránduláshoz, az euróbevezetés melletti piaci bizalom megrendüléséhez, így a forint gyengüléséhez és az állampapírpiac gyengüléséhez vezet, amit a kormány biztosan el akar kerülni

- hangsúlyozta Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője.

A szakember szerint jelenleg a bizonytalanságok a GDP több tized százalékpontjára rúgnak. Emiatt egyelőre nehéz megjósolni, hogy a hiány pontosan mennyivel csökkenhet 2027-ben. Az MBH Bank korábban 5,3%-os GDP-arányos deficitet várt 2027-re, ezen egyelőre nem változtatnak, amíg nem látszanak a büdzsé részletei.

Jöhet a forint és az állampapírok ismételt szárnyalása?

Az elmúlt hónapokban az euróhoz vezető út miatt teljesítettek kiemelkedően a magyar piaci eszközök, a projekt most abba a szakaszába lépett, amikor a hitelességét kell erősíteni – emelte ki friss elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte egy hiteles középtávú fiskális terv, az ERM-II-be való belépési tárgyalások hivatalos megkezdése és a maastrichti kritériumoknak való megfelelés felé elmozdulás egy „konvergenciafolyosóba” helyezheti Magyarországot.

Virovácz szerint a 2-3%-os GDP növekedés hasonló mértékű inflációval párosulva a következő években megfelelő makrogazdasági környezetet teremthet. A kormány célzott intézkedésekkel élénkítheti a fogyasztást, míg a felszabaduló uniós források a beruházásokra lehetnek kedvező hatással.

2027-től pedig akár a pozitív hitelminősítői döntések lehetnek a hab a tortán.

Virovácz már a múlt héten kiemelte, hogy a piac számára hiteles költségvetési pálya és az euróbevezetési törekvések erősödése rövidtávon újra 350-355 felé erősíthetik a forintot. Ez azonban csak átmeneti lehet, hosszabb távon a jelenleg is jellemző 360-365-ös árfolyam lehet reális.

A magyar eszközök további erősödése előtt a legnagyobb akadály jelenleg az erős pozicionáltság – emelte ki keddi piaci kommentárjában Frantisek Taborsky, az ING Bank kötvénypiaci szakembere. Szerinte a piac továbbra is optimista a magyar gazdaságpolitika irányát illetően, de az elmúlt hetekben már látszottak annak jelei, hogy a profitrealizálás átmeneti hozamemelkedést és alulteljesítést hozott a magyar piacon. A bank szakembere szerint a közeljövőben akár komolyabb piaci korrekció is jöhet, de összességében a magyar kötvénypiaci sztori továbbra is vonzó.

Simon Quijano-Evans, a Macro Hive feltörekvő piaci stratégája a Bloombergnek úgy kommentálta az elmúlt napok fejleményeit, hogy a 4,9%-os 2027-es költségvetési hiánycél a legfontosabb a piac számára, szerinte a befektetők most a tervek megvalósíthatóságára kíváncsiak.

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