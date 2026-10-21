Kiterítette lapjait a kormány – Bemondja a piac az all-in-t?

Kirukkolt a nagy számokkal a kormány
Hétfőn a parlamentben jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy 2027-ben a kormány 4,9%-ra csökkenti a költségvetési hiánycélt. Ezzel sikerült megfelelnie a felfokozott piaci várakozásoknak, hiszen korábban arról lehetett hallani, hogy az idei 7,5%-os után egy 5% alatti hiánycél lenne meggyőző a befektetők számára.
Kedden az is kiderült, hogy a deficit további fokozatos lefaragásával 2030-ra már 2,8%-os hiányt célozna meg a kormányzat, így sikerülne teljesíteni az euróbevezetés feltételét. Délután a középtávú kitekintésről is beszélt Kármán András pénzügyminiszter:
- 2030-ra a hiány 2,8%-ra várható,
- az államadósság 2030-ra 74,9%-ra csökken.
Az is leolvasható volt a prezentációról, hogy az adósságráta 2027-ben 77,2%, 2028-ban 76,9% lesz, 2029-ben 76,2%-ra várható.
Az elmúlt hónapokban a mostani bejelentésekre vártak a befektetők azt követően, hogy a parlamenti választás után a gazdaságpolitikai fordulat reményében erősödtek a magyar eszközök. A forint tavasszal hirtelen nagyot javított, majd a nyár elejére egészen 350-ig kapaszkodott az euróval szemben. Az utóbbi hetekben már a 365 körüli árfolyam jellemző, ami még mindig lényegesen alacsonyabb a választás előtt látottnál.
Talán még látványosabb folyamat ment végbe a magyar állampapírpiacon, ahol meredeken estek a hozamok a választásokat követően. Sőt, a nyári nemzetközi hozamemelkedés közepette a magyar kötvények megtartották erős relatív pozíciójukat, október elejéig
egész Európában csak Magyarországon csökkent a tízéves referenciahozam.
A fenti folyamatok elsődleges oka az eurókonvergencia-sztori, vagyis az, hogy hosszú idő után a magyar kormány felvállalta az euró bevezetésének célját. Ez pedig hosszútávon azt jelenti, hogy a magyar hozamok közeledhetnek az eurózónás jegyzésekhez, amennyiben hitelesnek értékeli a kormány terveit a piac.
Megjöttek az első elemzői reakciók
Természetesen a hétfői és keddi kormányzati bejelentések után az elemzők is megszólaltak a 2027-es költségvetéssel és a kormány középtávú terveivel kapcsolatban. A többség reálisnak gondolja az 5 százalék alatti jövő évi deficitet, de annak teljesülésében látnak még kockázatokat.
A következő napok-hetek nagy kérdése az lehet, hogyan reagálnak majd a befektetők a fiskális tervekre, kaphatnak-e ettől újabb lendületet a magyar eszközök. A 2027-re tervezett költségvetési hiánycél nagyjából megegyezik a piaci várakozások átlagával, a kormány tehát hozta a kötelezőt – emelte ki Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Szerinte éppen ezért
nagyobb piaci reakcióra nem lehet számítani a hazai eszközöknél.
Ugyanakkor a részletekből derül majd csak ki, hogy mennyire erős feltevésekre épül a költségvetés, azaz milyen mértékben tudja erősíteni az eurócsatlakozás hitelességét – tette hozzá.
az 5% alatti hiánycél bemondása továbbra is kényszerpályán tartja a kormányt: a hiánycél elvétése jövőre komoly piaci kiábránduláshoz, az euróbevezetés melletti piaci bizalom megrendüléséhez, így a forint gyengüléséhez és az állampapírpiac gyengüléséhez vezet, amit a kormány biztosan el akar kerülni
- hangsúlyozta Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzési centrumának vezetője.
A szakember szerint jelenleg a bizonytalanságok a GDP több tized százalékpontjára rúgnak. Emiatt egyelőre nehéz megjósolni, hogy a hiány pontosan mennyivel csökkenhet 2027-ben. Az MBH Bank korábban 5,3%-os GDP-arányos deficitet várt 2027-re, ezen egyelőre nem változtatnak, amíg nem látszanak a büdzsé részletei.
Jöhet a forint és az állampapírok ismételt szárnyalása?
Az elmúlt hónapokban az euróhoz vezető út miatt teljesítettek kiemelkedően a magyar piaci eszközök, a projekt most abba a szakaszába lépett, amikor a hitelességét kell erősíteni – emelte ki friss elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Szerinte egy hiteles középtávú fiskális terv, az ERM-II-be való belépési tárgyalások hivatalos megkezdése és a maastrichti kritériumoknak való megfelelés felé elmozdulás egy „konvergenciafolyosóba” helyezheti Magyarországot.
Virovácz szerint a 2-3%-os GDP növekedés hasonló mértékű inflációval párosulva a következő években megfelelő makrogazdasági környezetet teremthet. A kormány célzott intézkedésekkel élénkítheti a fogyasztást, míg a felszabaduló uniós források a beruházásokra lehetnek kedvező hatással.
2027-től pedig akár a pozitív hitelminősítői döntések lehetnek a hab a tortán.
Virovácz már a múlt héten kiemelte, hogy a piac számára hiteles költségvetési pálya és az euróbevezetési törekvések erősödése rövidtávon újra 350-355 felé erősíthetik a forintot. Ez azonban csak átmeneti lehet, hosszabb távon a jelenleg is jellemző 360-365-ös árfolyam lehet reális.
A magyar eszközök további erősödése előtt a legnagyobb akadály jelenleg az erős pozicionáltság – emelte ki keddi piaci kommentárjában Frantisek Taborsky, az ING Bank kötvénypiaci szakembere. Szerinte a piac továbbra is optimista a magyar gazdaságpolitika irányát illetően, de az elmúlt hetekben már látszottak annak jelei, hogy a profitrealizálás átmeneti hozamemelkedést és alulteljesítést hozott a magyar piacon. A bank szakembere szerint a közeljövőben akár komolyabb piaci korrekció is jöhet, de összességében a magyar kötvénypiaci sztori továbbra is vonzó.
Simon Quijano-Evans, a Macro Hive feltörekvő piaci stratégája a Bloombergnek úgy kommentálta az elmúlt napok fejleményeit, hogy a 4,9%-os 2027-es költségvetési hiánycél a legfontosabb a piac számára, szerinte a befektetők most a tervek megvalósíthatóságára kíváncsiak.
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