Komoly átrendezés jön a költségvetésben - Ezekre az intézkedésekre figyelnek a legtöbben

Bemutatta a Tisza a 2027-es költségvetést - Alapos átrendezést hajt végre a kormány
Magyar Péter miniszterelnök a korábban beígérteknek megfelelően hétfőn a parlamentben maratoni hosszúságú felszólalásában felvázolta a 2027-es költségvetés alapvető pontjait.
Az eseményről szóló élő tudósításunk az alábbi cikkfolyamban olvasható vissza.
Ahogy azt a bejelentésről szóló elemzésünkben is kiemeltük, a legfontosabb adat, amely Magyar Péter felszólalásában elhangzott, a 4,9 százalékos hiánycél volt, amelyet mintegy 2100 milliárd forintnyi hiánynövelő és 3000 milliárd forintnyi hiánycsökkentő lépés mellett szeretne elérni a kormány jövőre. A kormány tehát jelentős átrendezést hajtott végre a költségvetésben.
- A minimálbér szja-ja 15-ről 9 százalékra csökken majd, amivel a kormány ígérete szerint évi 250 milliárd forintot hagy a dolgozóknál.
- Havi 680 ezer Ft jövedelem alatt mindenkinek csökkenni fog az adója jövőre; ez több mint 2 millió, közel 2,5 millió embert érint.
- 300 milliárd forintból megduplázzák a családi pótlékot, amivel az ígéret szerint több mint egymillió családnak emelkedik majd a gyermekek után járó havi juttatás összege.
- Az előző kormány által megígért, 40 év feletti kétgyermekes anyák szja-mentességét nem vezeti be jövőre a Tisza-kormány, emellett pedig az édesanyák szja-mentessége havi bruttó egymillió forintos felső határt kap.
- Az Otthon Start-program helyére a 41 év alattiaknak szóló Wekerle Plusz lép, amelyben szűkítik a támogatott, lakáscélú hitelekre jogosultak körét, valamint a használt lakások esetében 5%-ra növelik a kamatszintet.
- Kivezetésre kerül az árrésstop.
- Megszűnik a sport TAO, helyette pedig évi 150 milliárd forintos közvetlen támogatás jön.
- 3,75 százalékos reklámadó érkezik, amellyel kapcsolatban a miniszterelnök külön kiemelte, hogy a nagy tech-platformok, mint a Google és a Meta is fizetni fogják.
A keddi sajtótájékoztatón a miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter további részleteket árultak el a költségvetéssel kapcsolatban, amelyről szintén élőben tudósítottunk a Portfolio-n.
A tájékoztatón kiderült többek között, hogy a kiadáscsökkentés legnagyobb tétele az útkoncessziós díjak 246 milliárdos mérséklése, a minisztériumok és állami cégek működési kiadásait pedig legalább 10 százalékkal fognák vissza. Ezek mellett az adórendszer igazságosabbá tételét célzó intézkedések miatt a nagyvállalatok effektív adóterhe 6-7-ről 11 százalék körülire nőhet a jövő évtől kezdve.
Erre figyeltek leginkább az internetezők a költségvetéssel kapcsolatban
A Google Trends leginkább felkapottabb témákat mutató felületén a költségvetés a legelső helyen szerepel.
Az elmúlt hét adatai alapján látható, hogy a legfontosabb intézkedések közül egyértelműen az szja-szabályozások változására figyeltek legjobban az internetezők a bejelentés idején és az azt követő napon. Ezt követik érdeklődési arány tekintetében a "családi pótlék" a "wekerle", valamint a "költségvetés" keresési kifejezések.
Hosszabb távon szemlélve a költségvetés iránti érdeklődést, egyértelműen látszik, hogy
kiugróan magas az érdeklődés a jövő évi büdzsé iránt.
Az "szja" keresési kifejezés esetén ciklikusság figyelhető meg a Google érdeklődés tekintetében. Jól látható az alábbi grafikonon, hogy minden évben a tavaszi adóbevallási időszak idején élénkül meg a keresési intenzitás.
A költségvetéssel együtt bejelentett, személyi-jövedelemadót érintő változások kapcsán most azonban ugyancsak megugrott az érdeklődés.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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