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Közel 25 éves csúcson a francia kötvényhozamok – ez már pánik
Gazdaság

Közel 25 éves csúcson a francia kötvényhozamok – ez már pánik

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Szerdán 24 éves csúcsra, 5 százalékra emelkedett a francia tízéves államkötvény hozama, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi az ország pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – számolt be a Reuters.

A francia tízéves kötvényhozam a kereskedés során elérte az 5,002 százalékot, ami napközben mintegy 8 bázispontos emelkedést jelentett.

Erre legutóbb 2002-ben volt példa.

francia kötvényhozamok

Az állampapírhozamok világszerte felfelé mozdultak el az energiaárak megugrása miatt, ami a jegybankokat szigorításra és kamatemelésekre késztette.

Az eladósodott fejlett gazdaságok közül azonban Franciaország helyzete különösen aggasztó, ugyanis az ország hitelfelvételi költségei a legtöbb társállaménál jobban emelkedtek.

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A francia és a német tízéves kötvényhozam közötti különbség – az a hozamfelár, amelyet a befektetők a francia állampapírok tartásáért elvárnak – mintegy 157 bázispontra tágult, megközelítve a legutóbb 2011-ben látott szinteket.

francia-német hozamspread

A francia kötvénypiacra több tényező is nyomást gyakorol, mivel a meggyengült kormány a költségvetési javaslat elfogadtatásáért küzd a parlamentben, miközben a magas államháztartási hiány lefaragása is sürgető feladat. A helyzetet tovább nehezíti a jövő évi választások körüli bizonytalanság, valamint az országszerte zajló tiltakozási hullám.

A francia államadósság finanszírozása már a mostani hozamemelkedés előtt is egyre súlyosabb terhet jelentett a költségvetésnek.

A GDP 119 százalékát megközelítő államadósság és az idén várhatóan 5,4 százalékos költségvetési hiány mellett a kormány mozgástere rendkívül szűk.

Miközben a kamatkiadások a 2026-os 79,2 milliárd euróról jövőre 91,2 milliárd euróra, a GDP közel 3 százalékára emelkedhetnek. A kötvényhozamok tartós emelkedése tovább növelheti a finanszírozási terheket, ahogy a lejáró állampapírokat egyre drágábban kell megújítani. A kormánynak így éppen akkor kellene jelentősen visszafognia a kiadásokat, amikor az ország gazdasága alig növekszik, a magas energiaárak pedig újabb inflációs nyomást okoznak.

A költségvetési megszorítások politikai keresztülvitelét az elmúlt hetekben kibontakozó, hétvégén erőszakos zavargásokba torkolló tüntetéshullám is nehezíti. A kezdetben az oktatás helyzete miatt szerveződő demonstrációk a megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások romló színvonala miatti általános elégedetlenséggé szélesedtek.

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A francia kormány így egyre nehezebben feloldható ellentmondással szembesül: a befektetők hiteles hiánycsökkentést és költségvetési fegyelmet várnak, miközben a társadalom jelentős része éppen több állami ráfordítást és a megélhetési terhek enyhítését követeli. A 2027-es elnökválasztás közeledtével ráadásul egyre kisebb a politikai tér a népszerűtlen intézkedések elfogadtatására, ami tovább erősíti a befektetők aggodalmait a francia államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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