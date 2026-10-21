Lezárult a Mol tranzakciója, nőni fog a napi termelés

A MOL átvette az O&GD közép- és kelet-magyarországi szénhidrogén-bányatelkeit, valamint a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúrát, aminek köszönhetően napi ezer hordó olajegyenértékkel nő a hazai kitermelése – közölte a vállalat. Emellett két új koncessziós területet is elnyertek a legutóbbi hazai pályázaton, ezzel bővítve kutatási portfóliójukat.

A tranzakció lezárásával a MOL százszázalékos tulajdonosává vált a közép-magyarországi – mogyoródi, nagykátai és ócsai – koncesszióknak, miután a korábbi 49 százalékos részesedése mellé megvásárolta az O&GD fennmaradó 51 százalékos üzletrészét. Az itt található, már működő turai és galgahévízi kutak napi 800 hordó olajegyenértékkel növelik a cég termelését.

A megállapodás a kelet-magyarországi érdekeltségekre is kiterjed, így a vállalat tulajdonába került az újlétai és a nádudvari koncesszió, a berettyóújfalui terület fele, valamint a konyári gázelőkészítő üzem. Ezek a kutak napi mintegy 200 hordó hozamot biztosítanak.

A bővülő területen a vállalat 2027-ben további kutatófúrásokat tervez.

Az akvizíciók mellett a cég a kilencedik hazai koncessziós pályázaton elnyerte a Nagylengyel-Nyugat és a Békéscsaba kutatási blokkokat is. Mindkét új régió olyan térségben fekszik, ahol a magyarországi szénhidrogén-bányászat komoly múltra tekint vissza, a kitermelés pedig jelenleg is folyamatos.

A MOL 2023-ban szerzett részesedést az O&GD által üzemeltetett kutatási területeken, majd a közös munka eredményeként 2024-ben Tura, 2025-ben pedig Galgahévíz térségében fedeztek fel új kőolajlelőhelyeket. Ezt követte az O&GD endrődi gázkitermelési érdekeltségeinek felvásárlása. Jelenleg a MOL a legnagyobb szénhidrogén-termelő Magyarországon, és közel 1300 kúttal rendelkezik. A 2025-ös adatok alapján a vállalat a hazai kőolajtermelés 47 százalékát, a földgáztermelésnek pedig a 76 százalékát adta.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 21. Reagált a Mol a NIS-üzletről szóló hírekre

Címlapkép forrása: Portfolio