Magyar Péter: ettől még nem leszek szocialista, ezt társadalmi igazságosságnak hívják

Magyar Péter az Orbán-korszak korrupciós ügyeinek feltárását, az eltűnt közvagyon visszaszerzését és a jogállamiság helyreállítását nevezte kormánya legfontosabb feladatainak – derül ki a miniszterelnök AP-nak adott interjújából. A kormányfő elismerte, hogy a választók gyors eredményeket várnak, de hangsúlyozta, hogy a felelősségre vonásnak a jogállam keretei között kell történnie, ehhez pedig idő kell. A vizsgálatokat a nyomozati és ügyészi jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal segíti, Magyarország pedig kezdeményezte csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A reformok nyomán az Európai Unió 16,4 milliárd eurónyi támogatás felszabadítását jelentette be. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a migrációs politikában nem tervez érdemi változást, és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem támogatja. A miniszterelnök beszélt a vagyonadóról, a jövő évi költségvetésről is.

Magyar Péter miniszterelnök az Orbán-korszak korrupciós ügyeinek feltárását, az eltűnt közvagyon visszaszerzését és a jogállamiság helyreállítását nevezte kormánya legfontosabb feladatainak az Associated Pressnek adott exkluzív interjújában.

A kormányfő ugyanakkor világossá tette, hogy Magyarország migrációs politikájában nem tervez érdemi változást, az Ukrajnával való kapcsolatok rendezése pedig nem jelenti az ország gyorsított uniós csatlakozásának támogatását.

A cikk felidézió, hogy alig fél évvel az Orbán Viktor felett aratott választási győzelem után Magyar Péter kormánya már több korábbi tisztviselő ellen indított eljárást korrupció és hivatali visszaélések gyanújával.

„A magyar emberek nyilvánvalóan eredményeket akarnak látni a felelősök elszámoltatásában, megbüntetésében és az ellopott vagyon visszaszerzésében” – fogalmazott Magyar, aki szerint az Orbán-kormányzás alatt Magyarország az Európai Unió egyik legsikeresebb 2004-ben csatlakozott tagállamából „a közösség egyik legszegényebb és legkorruptabb országává vált”. De azt is hangsúlyozta, hogy hiába az elvárás a gyors intézkedések iránt, be kell tartani a jogállamiság kereteit, ez pedig lassítja az elszámoltatást.

Az AP felidézi, hogy Orbán 16 éves kormányzása alatt fokozatosan leépültek a demokratikus fékek és ellensúlyok, miközben a kormányhoz közel álló üzleti körök jelentős, gyakran uniós forrásokból finanszírozott állami megrendelésekhez jutottak. A korrupcióval és a jogállamiság helyzetével kapcsolatos aggályok miatt Brüsszel 2021-től több milliárd eurónyi támogatást tartott vissza Magyarországtól.

Magyar kormánya létrehozta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely nyomozati és ügyészi jogosítványokkal is rendelkezik, és a rendőrséget, az ügyészséget, valamint az adóhatóságot is bevonhatja a vizsgálatokba. A miniszterelnök „szuperhatóságként” jellemezte az új szervezetet, amelynek feladata, hogy a bonyolult korrupciós ügyek feltárása ne húzódjon évekig. Magyarország emellett kezdeményezte csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amelyhez Orbán Viktor kormánya korábban nem kívánt csatlakozni.

A miniszterelnök elismerte, hogy a társadalom türelmetlen, de szerinte nem lehet a jogállami garanciákat félretéve gyorsítani az eljárásokat.

Érzem a türelmetlenséget. De mindenkinek meg kell értenie, hogy jogállamot, demokratikus országot akarunk építeni, amely tiszteletben tartja az uniós és az alapvető jogokat, ehhez pedig idő kell

– jelentette ki. Egy filmes hasonlattal is élt: „Próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy a maffiafilmekben és a krimikben nem az első tíz perc a legizgalmasabb, hanem a közepe és a vége.”

Marad a határkerítés, Magyar az uniós költségvetést is feltételhez köti

Az AP szerint a korrupcióellenes és igazságügyi reformok nyomán az Európai Unió májusban 16,4 milliárd eurónyi, korábban befagyasztott támogatás felszabadítását jelentette be. A Brüsszellel javuló kapcsolatok újabb jele, hogy

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Budapestre látogat az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójára.

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A közeledés azonban nem jelenti a korábbi magyar migrációs politika feladását. Magyar megerősítette, hogy kormánya fenntartja az Orbán-korszak menekültügyi és bevándorlási intézkedéseit, beleértve az illegálisan érkezők szerb határra történő visszakísérését. A 2015-ben felépített déli határkerítés is megmarad.

A miniszterelnök vitatja az Európai Unió Bíróságának 2024-es ítélete nyomán kiszabott, 200 millió eurós egyszeri és napi egymillió eurós bírság indokoltságát. Szerinte az uniós migrációs politikai környezet az ítélet alapjául szolgáló döntés óta alapvetően megváltozott.

„Már egymilliárd eurót elveszítettünk emiatt a büntetés miatt, és ezt nem tartom helyesnek” – fogalmazott.

Magyar arra számít, hogy az év végéig sikerül megállapodást kötni a bírságok megszüntetéséről. A kérdést összekapcsolta az Európai Unió következő hétéves költségvetésének tárgyalásával is, amelyhez valamennyi tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges.

Nem hiszem, hogy lehet közös uniós költségvetés addig, amíg ezt a problémát nem rendezzük

– jelentette ki a miniszterelnök, ezzel egy esetleges vétóra utalva.

Új fejezet nyílhat az ukrán–magyar kapcsolatokban, de nem lesz kivételezés

Az AP részletesen foglalkozik az Ukrajnával kapcsolatos magyar politikai fordulattal is. Orbán Viktor rendszeresen akadályozta a Kijevnek nyújtott támogatásokat és az Oroszország elleni uniós szankciókat, miközben jó kapcsolatot ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Magyar kormánya ezzel szemben szolidaritását fejezte ki Ukrajnával, Oroszországot pedig nemzetbiztonsági fenyegetésként határozta meg.

A magyar kisebbség anyanyelvi oktatáshoz fűződő jogainak védelméből ugyanakkor az új kormány sem engedett. Az ukrán parlament a múlt héten, többhetes kétoldalú egyeztetés után kibővítette a kisebbségi nyelveken történő oktatás lehetőségeit az ukrán nyelvű oktatás mellett.

Magyar szerint a jogszabály elfogadása „lehetőséget teremt arra, hogy új fejezetet nyissunk az ukrán–magyar kapcsolatokban”, amelyek hosszú éveken keresztül „nagyon fagyosak” voltak. Fontos gesztusnak nevezte azt is, hogy Ukrajna elismerte Szovjet-Ukrajna felelősségét az 1944 és 1946 között elhurcolt és megkínzott magyarok sorsában. Ezt a megbékélés felé tett jelentős lépésnek tartja.

A kormányfő azonban továbbra sem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Álláspontja szerint a tagfelvételnek az érdemeken kell alapulnia, és nem tartja lehetségesnek, hogy egy háborúban álló ország belépjen az Európai Unióba.

Aláássa az Európai Unió hitelességét, ha egyes tagjelölt országokat gyorsított pályára állítanak

– érvelt.

Vagyonadóval finanszíroznák az alacsonyabb keresetűek adócsökkentését

A belpolitikai kérdések közül az interjú kiemelten foglalkozik a hétfőn és kedden ismertetett 2027-es költségvetéssel, amely az alacsonyabb keresetűek adócsökkentését új vagyonadó bevezetésével kapcsolná össze. Magyar szerint az Orbán-kormány gazdaságpolitikája két csoportra szakította a magyar társadalmat:

jómódú, gazdag emberekre, oligarchákra és a köreikre, valamint mindenki másra.

A kormány tervei szerint az egymilliárd forint feletti nettó vagyonra évi 1 százalékos adó vonatkozna, míg a 100 milliárd forint feletti vagyonrésznél 1,5 százalékra emelkedne a kulcs. Az új adó mintegy 15 ezer embert érintene, és évente 200 milliárd forintos bevételt hozhatna, amiből részben a körülbelül kétmillió alacsonyabb keresetű munkavállaló adóterheit mérsékelnék.

A kabinet a családi pótlék megduplázását is tervezi, mivel az ellátás alapösszege egy gyermek után 2008 óta változatlan. Emellett a jelenleg havi alig 28 500 forintos minimálnyugdíjat több mint négyszeresére, körülbelül 120 ezer forintra emelnék.

Magyar a jelenlegi minimálnyugdíj összegét „embertelennek” nevezte, és visszautasította, hogy a szociális intézkedések baloldali gazdaságpolitikát jelentenének.

„Ettől még nem leszek szocialista. Ettől még nem leszek baloldali. Ezt emberségnek hívják. Ezt társadalmi igazságosságnak hívják” – mondta az Associated Pressnek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert